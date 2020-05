Destiny 2: Felwinters Lüge im Test – So stark ist die neue Schrotflinte

In Destiny 2 schwärmen die Profis gerade von Felwinters Lüge im PvP. MeinMMO wirft einen Blick auf das, was die Schrotflinte so stark und vor allem verlässlich macht.

Um diese Waffe geht’s: Felwinters Lüge (Felwinter’s Lie) ist eine legendäre Schrotflinte für den Energie-Slot. Das Teil schießt langsam, haut aber ordentlich rein. Die Waffe besitzt intrinsisch die neue Eigenschaft „Schusspaket“, wodurch die Streuung gleichmäßig ausfällt. Zudem kommt Felwinters Lüge stets mit den gleichen Perks und das ist ein wahrer Segen.

Jeder Spieler erhält immer die identische, mächtige Version der Waffe – ihr müsst kein Glück mitbringen oder bei jedem Drop für einen guten Roll beten. Aus diesem Grund sagen die Experten, dass die Felwinters der neue Platzhirsch im Schrotflinten-Gehege ist.

Felwinters Lüge in Destiny 2 verlässt sich nicht auf Glück und kommt stets sau stark daher

Wo gibt’s die Schrotflinte? Um das Schmuckstück in euren Händen zu halten, müsst ihr die Quest „Die Lüge“ absolvieren. Am Ende der Aufgabenreihe wartet dann die begehrte Felwinters Lüge auf euch.

Wir erklären euch hier, warum die Waffe aktuell wohl zu dem besten zählt, was ihr ausrüsten könnt und geben euch Tipps für den Einsatz.

Felwinters Lüge im Praxistest

So schlägt sich die Waffe im PvP: Im Schmelztiegel macht die Pumpe eine enorm gute Figur. Das liegt an den exzellenten Perks und der maximalen One-Shot-Reichweite von 8 bis 9 Metern – das ist absolute Spitze und wird von keiner anderen traditionellen Schrotflinte erreicht.

Die Konkurrenz im selben Archetypus kommt auf ungefähr 7,5 bis 8, 5 Meter. Schneller feuernde Schrotflinten erledigen Hüter mit einem Schuss nur bis zu 7,5 Metern.

Möglich wird die Reichweite durch:

Vollchoke: verengt die Projektilstreuung (reduziert aber Präzisions-Schaden)

Aggressive Geschosse: +10 Reichweite

Reichweiten-Meisterwerk: +10 Reichweite

Schusspaket – Die gleichmäßige Streuung nimmt einen großen Teil des berüchtigten Schrotflinten-Glücks

Die Waffe entfernt das Glück also auf zwei Arten. Ihr erhaltet immer ein sehr ähnliches Schuss-Muster und müsst euch auch keine Sorgen um einen guten Roll machen.

Das Muster der Projektilsteuung ist so einheitlich wie bei keiner anderen Schrotflinte – Quelle: Drewskys

Jeder Perk hat einen Platz: Felwinters Lüge bietet euch vier der besten Schrotflinten-Perks. Jeder Davon hat seine Daseinsberechtigung und fördert eine Spielweise oder gleicht eine Schwäche aus.

Perk-Slot 1 bietet:

Im Rutschen: Durchs Rutschen wird das Magazin aus der Reserve nachgeladen, dazu erhaltet ihr kurzzeitig mehr Reichweite und Stabilität – So gleicht ihr die langsame Nachladegeschwindigkeit aus und freut euch über den Stat-Boost.

Fixer Zug: Waffe kann schnell gezogen werden – Der Schub lässt euch permanent die Waffe schneller wechseln und erhöht das Handling. So gleicht ihr eine andere Schwäche von langsamen Schrotflinten aus.

Perk-Slot 2 bietet:

Erster Schuss: Verbessert Reichweite und Präzision beim ersten Schuss – Dieser Bonus gibt euch die stärkste Reichweiten-Steigerung auf Schrotflinten und ist sehr selten.

Vorpalwaffe: Erhöht euren Schaden gegen feindliche Super und mächtige Gegner – So wird es möglich Roaming Super mit einer „Schuss + Nakampf“-Kombo auszuschalten. Dieser lässt sich sonst auf keiner vergleichbaren Pumpe finden

So solltet ihr spielen: MeinMMO empfiehlt auf „Fix Zug“ plus „Erster Schuss“ zu setzen. So habt ihr die Schrotflinte in Duellen schnell zur Hand, legt zügiger an und reizt die wichtige One-Shot-Reichweite schön aus. Zielt idealerweise nicht auf den Kopf, sondern die Körpermitte.

Setzt ihr auf Exotics die eure Handhabung deutlich verbessern (wie der Ophidianische Aspekt) könnt ihr auch von dem Bonus im Rutschen profitieren.

Anrutschen, zielen, feuern – im Pvp schwer zu kontern

Wollt ihr mit Vorpalwaffe spielen, empfiehlt sich, auf diesen Perk erst nach einigen Minuten zu setzen, wenn Feinde ihre Super geladen haben. Am Anfang des Matches zieht ihr keinen Vorteil daraus. So könnt ihr in den Trials wechseln, wenn die Anzeige verrät, dass eure Gegner ihr Ulti zur Hand haben.

Ihr könnt Schrotflinten-Ziel-Perks auf eurer Rüstung nutzen, um den Aimassist etwas zu boosten. Dadurch biegt ihr das Glück noch mehr in eure Richtung und die Schrotkugeln in eure Feinde.

Felwinters Lüge im PvE brauchbar? Theoretisch könnt ihr die Waffe auch außerhalb des PvPs nutzen. Aber im PvE reißt das Teil keine Bäume aus. Sie ist höchstens solide, aber klar für den Schmelztiegel und Kampf gegen andere Hüter gedacht.

Wenn ihr im PvE kämpfen wollt, ist Vorpalwaffe gegen stärkere Feinde nützlich, auch der Archetyp kann seine Vorteile bieten. Denn ohne es zu nennen, gehört Felwinters Lüge zu den aggressiven Schrotflinten und erhält nach Kills höhere Feuergeschwindigkeit. Jedoch behindert der fehlende Präzisions-Schaden euch im PvE.

„Die Leute schätzen Beständigkeit“

Das macht Felwinters besser als die Konkurrenz: Die beiden Herausforderer für die neue Schrotflinte dürften die Trials-Waffe Astralhorizont und die Minderbender sein. Experten, die sich in der Community einen Namen gemacht haben, wie:

Aztecross

Drewskys

Fallout

CoolGuy

sind sich einig und sagen: Felwinters Lüge ist aktuell die wohl beste Schrotflinte im PvP. Sie ist nicht komplett OP wie noch in den Anfangstagen von Destiny 1, sondern einfach das Idealbild einer Schrotflinte im Schmelztiegel.

Verlässlichkeit ist hier das Zauberwort. Die hohe Reichweite ist die Kirsche auf dem köstlichen Shotgun-Eisbecher, metaphorisch gesprochen. Dank der intrinsisch verengten Streuung habt ihr pure Verlässlichkeit in den Händen. Die gesteigerte Verlässlichkeit wirkt sogar auch in der Luft, andere Waffen benötigen dafür spezielle Mods.

Schaut euch hier die Tests der neuen Waffe im Video an

Besitzt ihr einen God-Roll der anderen beiden Waffen seht ihr zunächst keine so starke Verbesserung. Aber auf Dauer werden die Hüter das Gefühl der Beständigkeit lieben lernen, heißt es in den Tests der PvP-Pros. Zudem benötigt ihr keine unzähligen Stunden Grind, der auch schnell frusten kann, wenn RNG-Jesus euch sich gesegnet hat.

Durch Felwinters Lüge dürfen die Hüter ein Jahr lang die Sau im PvP rauslassen. Wer noch keine God-Roll-Pumpe hat, greift unbedingt zu. Selbst wenn ihr schon eure erwählte, treue Schrotflinte habt, lohnt sich ein Blick auf den Platzhirsch definitiv.

