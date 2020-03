Bei Destiny 2 wollen selbst die PvP-Pros die harten Trials nicht abschließen. Der Grund ist eine Shotgun. Wir sagen euch, was die Waffe so besonders macht, wie ihr an die neue, beste Pumpe kommt und geben Tipps für den God-Roll.

Warum wollen die Experten nicht gewinnen? Das ultimative Ziel in den Trials of Osiris ist es, 7 Siege ohne Niederlage einzuheimsen. Das nennt sich dann im Destiny-Universum „flawless“ oder zu Deutsch makellos. Doch diese Woche (20.-24. März) sagen die PvP-Experten wie CammyCakes: „Geht nicht flawless“.

Der Grund dahinter ist eine Schrotflinte. Die gibt es als Belohnung in den Trials, jedoch nicht beim Erreichen des mythischen Leuchtturms nach 7 Siegen, sondern für alle Hüter schon viel früher nach 3 Siegen.

Destiny 2: Trials of Osiris erklärt – Alles Wichtige zum Start der Prüfungen

Das tun die Spieler für die neue Waffe: Nach einem Flawless-Durchlauf ist es sogar deutlich schwerer die als „neue, beste Shotgun“ gekürte Waffe zu ergattern. Daher tummeln sich die Spieler in den unteren Rängen der Trials, teils zum Leidwesen schwächerer Spieler.

Die Spieler resetten ihre Tickets und farmen in den ersten 3 Runden der Trials nach der neuen Waffe. Wir werfen in diesem Artikel einen genaueren Blick auf den jüngsten Platzhirschen im Schrotflinten-Gehege.

Alle Infos zur neuen, besten PvP-Shotgun von Destiny 2

Um diese Waffe geht’s: Die Schrotflinte, von der die PvP-Pros aktuell schwärmen, trägt den Namen „Astralhorizont“ (eng. Astral Horizon). Sie wird im Kinetik-Slot geführt und gehört zu den aggressiven Vertretern ihrer Gattung. Überzeugen können neben den starken Stats vor allen die einzigartigen Rolls.

„Astraolhorizont ist die beste Schrotflinte im Spiel“ (Drewskys via YouTube)

So bekommt ihr die Trials-Schrotflinte: Die Pumpe Astralhorizont gehört zu den Waffen aus dem Loot-Pool von Trials of Osiris. Jede Woche erhaltet ihr in den Prüfungen eine Belohnung beim erstmaligen Erreichen von 3,5 und 7 Siegen sowie dem makellosen Abschluss auf eurem Prüfungs-Ticket.

Die Trials-Schrotflinte erhaltet ihr diese Woche schon nach 3 Siegen. Sobald ihr dieses Kriterium erfüllt habt, könnt ihr die Waffe bei Saint-14 durch Rangaufstiege erhalten. Im Tausch gegen 20 Prüfungstokens erhaltet ihr eine zufällige Belohnung aus all der von euch erspielten Trials-Ausrüstung. Umso kleiner euer Loot-Pool ist, desto größer ist die Chance auf die begehrte Shotgun.

Die benötigten Prüfungstokens gibt es über:

Beutezüge (wöchentliche, tägliche und wiederholbare)

Als Belohnung für Match-Abschlüsse (bei Siegen und Niederlagen)

Beachtet, dass aktuell ein Loot-Bug in den Trials sein Unwesen treibt. Worum es sich bei dem Bug handelt und wie ihr dagegen vorgehen könnt, lest ihr hier.

Gebt eure Prüfungstokens Saint-14 und hofft auf die Trials-Shotgun

Haltet nach diesem Roll Ausschau: Als God-Roll, also die bestmögliche Kombination von Eigenschaften, wird derzeit empfohlen:

Lauf: Vollchocke oder Gezogener Lauf

Magazin: Angriffsmagazin

Perk 1: Fixer Zug

Perk 2: Erster Schuss

Meisterwerk: Handhabung oder Reichweite

Was macht die Waffe so besonders? Die Tatsache, dass die Astralhorizont mit dem wohl besten Perk für agressive Schrotflinten (Fixer Zug) kommen kann, ist auf Kinetik-Schrotflinten einzigartig. Dadurch kann die Waffe in einem Duell blitzschnell gezogen oder gewechselt werden.

Hinzu kommt die Kombination mit „Erster Schuss“, welche ebenso auf keiner anderen ähnlichen Schrotflinte gefunden werden. Die dadurch erhöhte Reichweite und Präzision für tödliche Schüsse ist spürbar erhöht. Die Trials-Shotgun übertrifft die bis dato stärkste PvP-Schrotflinte (Mindbender) um durchschnittlich 0,5-1 Meter.

Lohnt es sich diese Shotgun dieses Wochenende zu farmen? Absolut! Sie wird der nächste König der Schrotflinten im Schmelztiegel werden. Aztetecross Gaming via YouTube

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Zugehörigkeit zum Kinetik-Slot. So stehen den Hütern viele mächtige Primärwaffen im Spezial-Slot zur Verfügung. Dabei ist auch die aktuell dominanteste Waffe im PvP überhaupt: Hartes Licht.

Auch wenn ihr nicht den empfohlenen God-Roll ergattert, bietet Astralhorizont euch viele Starke Perks. Mit dabei sind bekannte Talente wie „Im Rutschen„, aber auch recht außergewöhnliche Optionen. Dazu zählt „Elementarkoppler„, dadurch erhöht sich die wichtige Handhabung bei Verwendung einer Arkus-Klasse deutlich.

Der Warlock links nutzt das neue PvP-Monster Astralhorizont

Habt ihr euch schon einen guten Roll der neuen, besten Schrotflinte gesichert? Was haltet ihr von Shotguns im PvP? Sagt es uns in den Kommentaren.

