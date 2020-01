In Destiny 2 zieht es diese Woche viele Hüter in die Nightfall-Strikes. Der Grund dafür ist eine Schrotflinte. Wir sagen euch wie ihr schnell durch den Strike kommt und verraten, warum sich die Waffe lohnt.

Um diese Waffe geht’s: Die Schrotflinte „Das Streben des Gedankendrehers“ (eng. Mindbender’s Ambition) gehört in den Energie-Slot, benötigt Spezial-Munition und verursacht Solar-Schaden.

Zugeordnet wird die Pumpe dem aggressiven Arche-Typ. Sie hat daher eine hervorragende Schlagkraft von 80. Damit einher geht aber auch eine langsame Feuerrate von 55, welche sich nach Kills aber erhöht.

Die Waffe mit dem langen Namen wird in der Community schlicht „Mindbenders“ genannt. Sie ist vor allem im PvP sehr stark. In der Destiny-Datenbank light.gg wird die Shotgun mit 4,8 / 5 Punkten gelistet. Im Schmelztiegel sind Kills aus stolzen 8 bis 9 Meter Distanz drin.

Nach einem Kill glühen die Scharsymbole und verleihen der Waffe eine coole Optik.

Warum solltet ihr jetzt farmen? Die Mindbender’s kann nur aus der Dämmerungsstrike-Version der Mission „Das Hohle Versteck“ (eng. The Hollowed Layer) droppen.Welche Strikes zur Dämmerung werden, entscheidet sich zufällig bei jedem Weekly Reset.

Sollte der Nightfall als Feuerprobe aktiv sein, gibt’s auch hier strike-spezifischen Loot. Die Möglichkeit die Schrotflinte ergattern zu können war in letzter Zeit nicht sehr häufig gegeben.

Um überhaupt eine Chance auf die Shotgun zu haben, müsst ihr den gesamten Strike und den Boss überstehen. Selbst wenn ihr mit der Waffe belohnt werdet, muss euch das Loot-Glück gewogen sein. Denn die Mindbernds hat zufällige Rolls.

4 Tipps, mit denen ihr im PvP von Destiny 2 stets die Kontrolle behaltet

Diesen Roll solltet ihr jagen: Um das Optimum aus eurer Schrotflinte zu holen, solltet ihr nach diesem Roll farmen:

Lauf – Gezogener Lauf

Magazin – Verbesserte Geschosse

Perk 1 – Im Rutschen

Perk 2 – Fixer Zug

Meisterwerk – Reichweite

Mit dieser Kombination hohlen wir die maximale Reichweite aus der Shotgun. Dadurch strecken wir unsere Distanz, mit der wir einen Hüter durch nur einem Schuss erledigen (One-Hit-Kill oder OHK) auf ungefähr 9 Meter.

Durch „Fixer Zug“ pushen wir unser Handling, welches wir unter anderem zum Anvisieren brauchen. Gleichzeitig laden wir während des Rutschens nach. Parallel dazu erhöht sich die Reichweite abermals etwas, wenn auch nur kurzfristig.

Der Gedankendreher verleiht der Waffe ihren Namen – ist aber nicht der Strike-Boss.

Fix durch die Dämmerung

So kommt ihr schnell durch den Strike: Wir haben einige Tipps für euch, mit denen ihr nur so durch „Das Hohle Versteck“ rast:

Wählt im Idealfall einen Solar-Modifikator aus, da die meisten Gegner Arkus- oder Leere-Schaden austeilen.

Ihr könnt gleich zu Beginn sehr viel Zeit sparen. Fahrt mit euren Sparrow an allem vorbei, bis zu dem großen Raum mit der Plattform und dem Gefallenen-Läufer.

Im Areal mit den zwei absenkbaren Plattformen links und rechts, besetzt ihr beide Plattformen zeitgleich.

Nutzt alles, um die Adds schnellstmöglich unter Kontrolle zu bekommen. Sobald der Zwischen-Boss erscheint, gebt ihm saures und rückt weiter vor.

Der nachfolgende Part kann größtenteils übersprungen werden. Statt rechts abzubiegen, hüpft geradeaus über die Plattformen und lauft zum Strike-Boss weiter.

Ihr könnt den Boss (Fanatiker) nicht sofort umhauen. Fokussiert ihn jedes Mal, sobald er verwundbar ist. Wenn er immun wird, verschwendet keine Munition mehr.

Euer Hauptaugenmerk in diesem Kampf ist nicht Boss-Schaden, sondern Add-Kontrolle. Erledigt die Horden schnellstmöglich (Pfeil, Dämmerklinge oder Hammer) um den Boss wieder verwundbar zu machen.

Mit diesen Tipps schafft ihr die Dämmerung in guten 6-7 Minuten. Ihr könnt euch in diesem Video von Jarv den Strike-Run in Action ansehen.

Heißt es für euch Mindbenders farmen oder lässt euch die Schrotflinte kalt? Haltet ihr schon euren God-Roll der Schrotflinte in den Händen? Sagt es uns in den Kommentaren.