Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 03.01

In Destiny 2 steht der erste Besuch von Exotic-Händler Xur im neuen Jahr an. Was bringt er den Hütern mit und wo kann man ihn finden? Wir verraten euch alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Aktuell können sich die Hüter noch mit den Inhalten des winterlichen Anbruch-Events beschäftigen. Dort können Plätzchen gebacken und die Lieblings-NPCs beschenkt werden.

Die Rezepte dafür haben wir hier für euch:

Ansonsten geht es in der ersten Woche im neuen Jahr erstmal etwas ruhiger zu. Es gibt allerdings Information, dass mit dem nächsten Weekly Reset mindestens eine neue, exotische Waffe ins Spiel kommen könnte:

Doch wir beschäftigen uns erstmal mit dem Besuch von Xur und sind gespannt, was das Nudelgesicht uns an diesem Wochenende mitbringt.

Alle Infos zu Xur am 3. Januar 2019 – PS4, PC, Xbox One

Was bietet Xur den Hütern an? Vielleicht hat er ja Ausrüstungsteile mit guten Perks und hohen Gesamtwerten dabei?

Lasst uns gemeinsam einen Blick auf sein Inventar an diesem Wochenende werfen.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Wie üblich erscheint der Händler freitags um 18:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl.

Dort wird er dann bis zum nächsten Weekly Reset, am 7. Januar, bleiben und interessierten Hütern in dieser Zeit seine exotischen Items verkaufen.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Der exotische Händler ist heute auf Io im Gebiet „Des Riesen Narbe“ zu finden.

Xurs aktueller Standort auf Io

Xurs Inventar vom 03.01 bis zum 07.01. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Lord der Wölfe – Schrotflinte für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Dünenwanderer – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +7

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 50

Jäger: St4mp-F3R – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +6

Erholung: +2

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 48

Warlock: Blut-Alchemie – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +7

Erholung: +8

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 51

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung von Xurs Inventar findet Ihr in diesem Video von Nexxoss Gaming: