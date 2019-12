Destiny 2: Weekly Reset am 31.12. – Neue Aktivitäten zum Jahreswechsel

Heute, am 31.12., heißt es in Destiny 2 zum letzten Mal Weekly Reset – zumindest im Jahr 2019. Wir stellen euch vor, was eure Hüter in der Übergangszeit alles auf der To-do-Liste haben.

Weihnachten ist vorbei, aber nicht in Destiny: Zuhause lassen die Weihnachtsbäume so langsam ihre Nadeln fallen. Ihr vermisst schon schmerzlich die besinnliche Stimmung? Das Destiny-Universum feiert sein Weihnachts-Event glücklicherweise bis ins neue Jahr.

Weiterhin backt ihr Köstlichkeiten und spielt Santa für die Bewohner des Turms und sogar Raid-Bosse. Das Eisenbanner hat soeben geendet und ein Blick auf die Roadmap offenbart, es wird eine eher ruhige Einstandswoche in 2020.

Was sich aber auch im neuen Jahr nicht so schnell ändert, ist die Tatsache das Dienstagabend Weekly Reset ist. Nachfolgend haben wir für euch das Wissenswerteste zu den rotierenden Aktivitäten und Belohnungen.

Das Anbruch-Event kehrt euch vorerst nicht den Rücken zu

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 31.12. bis zum 07.01.

Zeigt euer Können in den Dämmerungsstrikes: Commander Zavala sendet euch in den regulären Nightfalls (Powerlevel 820) gegen die Dunkelheit. Beweist euch in einem der drei Strikes:

Der Terminus der Einsicht

Das Pyramidion

Das Hohle Versteck (Zum neuen Jahr dürft ihr also die Mindbender Schrotflinte farmen)

Wer mehr Herausforderung sucht, wird in der Dämmerung: Die Feuerprobe fündig. Eine Auswahl habt ihr dabei nicht. Als Strike steht

Der Terminus der Einsicht

auf dem Programm.

Wo steht Destiny 2 kurz vorm Jahr 2020?

Strikes und Story-Missionen bringen mit einigen Modifikatoren Schwung in die Bude:

Leere-Versengen

Eisen

Schwergewicht

Der Element-Burn ändert sich über den Verlauf der Woche nicht. Bei den anderen beiden Modifikatoren gibt’s mehr Abwechslung. Diese werden täglich geändert.

Schmelztiegel: Lord Saladin verkriecht sich und überlässt Lord Shaxx alleine die Obhut über das PvP. Austoben können sich die Hüter in folgenden Modi:

Privatmatch

Rumble (Kern-Playlist)

Kontrolle (Kern-Playlist)

Hexenkessel (Rotation-Playlist)

Countdown (Rotation-Playlist)

Eliminierung (Kern-Playlist)

Überleben (Kern-Playlist)

Überleben: Freelance (Kern-Playlist)

Klassische Mischung (Kern-Playlist)

Das Eisenbanner

Im Hexenkessel geht es eine Woche lang vollkommen drunter und drüber

Abrechnung: Ihr hegt einen Groll gegen die Besessenen? Dann spielt doch Abrechnung. Achtet dabei auf die Modifikatoren:

Solar-Versengen

Prügler

Eskalationsprotokoll: Im Kampf gegen die Schar-Horden winkt als Belohnung diese Woche:

die legendäre Maschinenpistole IKELOS_MP_v1.0.1

Flashpoint: Sightseeing gibt’s Patroullinen-Bereich vom

Mars

Dort erfüllt ihr zahlreiche Aufgaben für Ana Bray.

Petra Venj findet ihr momentan im Rheasilvia-Gebiet der Träumdnen Stadt. Hier herrscht die maximale Fluch-Stufe (3). Unterstützt den Zorn der Königin in der 4. Aszendenten Herausforderung.

Mächtigen Loot erhaltet ihr in der Season 9 von Destiny 2 aus diesen Quellen

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Wer effizient leveln möchte, kennt die Tiers (Stufen) der Mächtige Ausrüstung. Je höher das Tier ist, desto größere Sprünge im Powerlevel gewährt die Belohnung.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 960 und bis maximal 970 geht. Ab 960 bis zu +2 Power)

Der Level-Bonus durch das saisonale Artefakt fließt nicht in die Rechnung des durchschnittlichen Powerlevels mit ein. Hier ist der Mittelwert der Ausrüstung und Waffen ausschlaggebend.

Quellen für Mächtige Prämien:

Stufe 1:

Wöchentlicher Flashpoint

Primus-Engramme

Waffenschmied-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

wöchentliche Story-Mission Lunas Ruf von Eris

3x Albtraum-Jagd absolvieren

Zavalas Vorhut-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

3x Vorhut-Strikes erledigen

5x Dämmerung: Die Feuerprobe erledigen. Höhere Schwierigkeitsstufen gewähren größeren Fortschritt

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Kern-Playlist

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Rotations-Playlist

Shaxx‘ Schmelztiegel-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Gambit-Beutezüge vom Vagabunden – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Jeder volle Rangaufstieg in Gambit oder im Schmelztiegel

Stufe 2:

Wöchentliche Matches in Gambit – Schließt 3 Spiele in Gambit oder Gambit Prime ab

Clan-Belohnung von Hawthorne

Neue saisonale Aktivität die Sonnenuhr.

Stufe 3:

Aktuell noch nicht im Game. Eventuell überrascht uns ja diese Woche.

Spitzenausrüstung:

Raid „Garten der Erlösung“

Dämmerung: Die Feuerprobe mit einer Team-Punktzahl von 100.000 oder mehr

Albtraumjagd (Großmeister)

Dungeon (Grube der Ketzerei)

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Der Glanzstaub läuft parallel zur Echtgeld-Währung Silber. Kann aber kostenfrei ingame erbeutet werden. Wer etwas Glanzstaub loswerden möchte, kann selbigen bei Tess gegen diese schicken Cosmetics tauschen:

Das exotische Schiff „Amnestia-S2“

Das exotische Schiff „Frohe Kunde“

Die exotische Geist-Hülle „Zuckerhülle“

Das legendäre Ornament „Windkälte“ für die Event-MP Kältefront

Die legendären Gesten „Anmutige Drehung“ und „Schwing das Tanzbein“

Klassen-Sets mit universellen Ornamenten der Anbruch-Rüstung „Nordlicht“

Hüter, wir sehen uns froh und munter im neuen Jahr. Bis dahin guten Loot. Ach ja, lasst es ordentlich krachen!