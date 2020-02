Bei Destiny 2 (PC, PS4, Xbox One, Stadia) empfiehlt ein PvP-Experte aktuell einen ungewöhnlichen Perk für die beliebten Waffengattung Handfeuerwaffen (Hand Cannon). Davon sollen gerade Controller-Spieler stark profitieren.

Das empfiehlt der Experte: Der Destiny-YouTuber Drewskys betitel sein neustes Video übersetzt mit „Im Rutschen ist der beste Perk auf Handfeuerwaffen“.

Die meisten Destiny-Spielern haben“Im Rutschen“ als möglichen Waffen-Perk gar nicht auf dem Schirm, zumindest wenn es um Handfeuerwaffen geht.

Warum Drewsky diese Empfehlung ausspricht und auf welchen Waffen der seltene Perk vorkommt, betrachten wir in diesem Artikel.

Drewsky vor dem Bungie Studio in Seattle – Quelle Twitter

Das bewirkt der Perk: „Im Rutschen“ hat gleich mehrere Funktionen. Alle Boni, während der Hüter rutscht oder danach:

Während des Rutschens lädt die Waffe aus der Reserve nach

Ihr erhaltet kurzzeitig mehr Stabilität (nach dem Rutschen)

Ihr erhaltet kurzzeitig mehr Reichweite (nach dem Rutschen)

Die Verbesserungen halten etwa 3 Sekunden an und werden bei jedem neuen Schlittern wieder aktiviert. Bei Handfeuerwaffen beträgt der Reichweiten-Boost circa 1-1,5 Meter.

Was macht „Im Rutschen“ bei Handfeuerwaffen so gut? Handfeuerwaffen gelten als die Lieblings-Knarren zahlreicher Hüter. Sie sind vor allem die erste Wahl, wenn es um Primär-Waffen im Schmelztiegel geht. Das zeigen die Statistiken immer wieder aufs Neue (via Destinytracker).

Aber gerade Controller-Spieler haben teils mit dem heftigen Rückschlag (eng. Recoil) der Revolver zu kämpfen. Seit den Änderungen der Handfeuerwaffen spielt die Reichweite keine so große Rolle mehr und Stabilität rückt in den Vordergrund.

Im Rutschen erhöht zwar auch die Reichweite etwas, den größten Nutzen für Controller-Spieler stellt aber die temporär verbesserte Stabilität dar. Wie Drewsky herausstellt, ist der Rückstoß nach dem Rutschen quasi nicht mehr vorhanden.

Im Rutschen hat geändert was ich an Handfeuerwaffen wertschätze. Und besonders wie sich Handfeuerwaffen am Controller anfühlen.“ Drewskys via YouTube

Während der Wirkdauer des Perks ist es locker möglich, 3 Headshots zu landen. Dabei muss keinerlei Rückstoßkontrolle betrieben werden, so der Experte. Das heißt, ihr müsst nicht das Fadenkreuz oder dergleichen korrigieren.

Da viele Spieler den Schmelztiegel mit Schrotflinten als Spezial-Waffe unsicher machen, ist ihnen das Rutschen sowieso in Fleisch und Blut übergegangen. Nun profitiert auch noch die Primär-Waffe davon.

Destiny 2: Auf was soll man setzen? Das bewirken eure Statuswerte im Detail

Im Rutschen kommt nur auf wenigen Handfeuerwaffen vor

Wirft man einen Blick in die Destiny-Datenbank light.gg, fällt auf, dass Im Rutschen auf sehr wenigen Handfeuerwaffen „rollen“ kann. Auf den von Drewsky empfohlenen 150er Modellen gibt es sogar nur 2 Optionen.

Auf diesen beiden 150er Handfeuerwaffen werdet ihr fündig:

Notration (Spare Rations) – Diese Kinetik-Waffe könnt ihr über abgeschlossene Gambit-Matches oder in der Abrechnung erbeuten.

Erwachende Wache (Waking Vigil) – Diese Energie-Waffe findet ihr in der Träumenden Stadt oder farmt sie gezielt in der Menagerie.

Die Notration ist schwer angesagt

Warum ausgerechnet diese Handfeuerwaffen? In der aktuellen Sandbox stechen unter den Handfeuerwaffen besonders die 150er Modelle hervor. Dazu zählen unter anderem die Dorn oder den Ballermann mit dem sperrigen Namen „Bube Königin König 3“.

Sie vereinen eine gute TTK (0,8 Sekunden) und geben intrinsisch einen Geschwindigkeits-Schub. Auf dem PC sind die Waffen längst Meta. Durch Im Rutschen könnte das auch für Controller-Spieler bald so werden, so Drewsky.

Gerade die Notration ist auf den Konsolen jetzt schon eine starke Alternative zu den 180er Handfeuerwaffen. Diese zeichnen sich durch ausgezeichnete Präzision und fast nicht vorhandenen Rückstoß aus. Töten dafür etwas langsamer.

Was haltet ihr von dem bisher eher übersehenden Perk Im Rutschen – für euch ein echter Geheimtipp oder überbewertet? Worauf setzt ihr bei Handfeuerwaffen am liebsten?

