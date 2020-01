Kann ich mit höherer Mobilität schneller rennen? Wie viel hält mein Hüter mit voller Belastbarkeit aus? Diese und andere Fragen zu Statuswerten in Destiny 2 beantworten wir in diesem Artikel.

Diese Statuswerte gibt’s in Destiny 2: Bei Destiny 2 handelt es sich nicht um einen reinrassigen Shooter. Neben Loot sind auch andere, eher Rollenspiel-typische Aspekte im Spiel zu finden.

Eines dieser RPG-Elemente sind die Statuswerte (Charakterwerte) oder Stats eures Hüters. Diese 6 unterschiedlichen Attribute gibt’s:

Mobilität

Belastbarkeit

Erholung

Disziplin

Intellekt

Stärke

Jeder dieser Werte kann von 0 bis 100 gesteigert werden. Alle 10 Punkte erreicht man eine neue Stufe (eng. Tier). Was die einzelnen Werte bewirken und in was ihr investieren solltet, klären wir in diesem Guide.

Wie steigen oder fallen eure Statuswerte? In Destiny steigert ihr eure Statuswerte nicht wie in vielen anderen Spielen durch Erfahrungspunkte und Levelaufstieg, sondern durch eure Ausrüstung.

Jedes Rüstungsstück gibt euch auf jeden der 6 Statuswerte einen Bonus. Wie genau diese Werte ausfallen, ist bei jedem Item je nach Roll unterschiedlich, ist also meistens zufällig. Ein Handschuh kann euch einen gehörigen Boost in Mobilität verleihen. Der gleiche Handschuh kann aber auch mit eher ausgeglichenen Werten daherkommen oder den Fokus auf Stärke und Erholung setzen.

Das hat noch direkten Einfluss auf eure Statuswerte:

Sollte ein Ausrüstungsstück ein komplettes Meisterwerk sein, gibt’s auf jeden der 6 Werte einen Bonus von +2. Somit steigt der Gesamtwert um 12 Punkte an.

Mods geben euch Bonuspunkte auf bestimmte Stats. Reguläre Rüstungs-Mods verschaffen euch +10 auf einen Statuswert. Einige saisonale Mods geben noch größere Boni, können sich aber auch negativ auf einzelne Stats auswirken.

Die Statuswerte auf dem Prüfstand

Das bewirkt Mobilität: Mobilität hat auf zwei Aspekte Einfluss: Sprunghöhe und Strafe-Speed. Je höher der Mobilitäs-Wert, desto höher fällt eure maximale Sprunghöhe aus. Ihr könnt so ein ordentliches Stück höher hinaus.

Unter Strafing versteht man eure Seitwärtsbewegungen. Wie schnell ihr dabei eure Position nach links beziehungsweise rechts verändern könnt, bestimmt der Strafe-Speed. Auch hier ist der zusätzliche Schub spürbar. Man kann nicht allgemein sagen, dass hier der höhere Wert Trumpf ist. Wie mit der Fadenkreuz-Sensibilität müsst ihr euch beim Strafing wohlfühlen.

Mobilität bewirkt nicht, dass ihr schneller sprinten könnt. Bedenkt, dass aber Effekte von beispielsweise Leichtgewicht-Waffen oder Bewegungs-Exotics tatsächlich eure Sprintgeschwindigkeit steigern.

Macht schon einen Unterschied – Quelle: Drewskeys

Das bewirkt Belastbarkeit: Die Belastbarkeit gibt an, wie viel euer Hüter einstecken kann. Jedes Level in diesem Stat gibt euch ein klein wenig mehr Leben beziehungsweise Schildkapazität.

So viel Leben habt ihr mit den verschiedenen Belastbarkeits-Werten:

0 entspricht 186 Leben

10 entspricht 187 Leben

20 entspricht 188 Leben

30 entspricht 189 Leben

40 entspricht 190 Leben

50 entspricht 191 Leben

60 entspricht 192 Leben

70 entspricht 194 Leben

80 entspricht 196 Leben

90 entspricht 198 Leben

100 entspricht 201 Leben

Bitte bedenkt, dass diese Werte gerundet sind. Zudem scheint es aktuell so, dass die Lebens-Werte zwischen den Stufe 4 bis 9 etwas geringer (0,5 %) als dargestellt ausfallen.

Wie viel Belastbarkeit ihr idealerweise benötigt, hängt im PvP von der Meta ab. Im PvE spielt ein höherer Belastungs-Wert keine so dominante Rolle.

Die PvP-Meta in Season 9 – Quelle: Drewskys

Diesen Unterschied macht Belastung auf Stufe 6: Bei vielen Waffen ändert sich bei höherer Belastbarkeit nicht unbedingt die TtK, sondern das Verhältnis von Kopf- und Körpertreffer. Aktuell etabliert sich 6 Belastbarkeit als der ideale Wert. Aus diesen Gründen solltet ihr den Wert anstreben:

110er Handfeuerwaffen: benötigen jetzt 2 Headshots und 1 Körpertreffer – statt 1 Headshot und 2 Körpertreffern. Zu diesen Waffen gehört beispielsweise Sturm.

Dorn: Ihr überlebt den Gift-Effekt und Schaden von 2 kritischen Treffern und einem Bodyshot. Auch kann Dorn nach ihrem Buff euch nicht länger mit nur 2 Schüssen ausbluten lassen.

MIDA Multi-Werkzeug: Ihr überlebt problemlos 3 kritische und einen Körpertreffer.

Fusionsgewehre: Waffen wie Erentil benötigen ein Projektil mehr, um euch umzuhauen. Satt der üblichen 4 Schuss, müssen euch jetzt 5 treffen. (Das gilt ohne den Perk „Flüssige Spulen“)

Scharfschützengewehre: Selbst wenn euer Gegner in einem stärkenden Rift steht, reicht ein Schuss aus einem aggressiven Sniper nicht, um euch zu töten. (Ab Belastbarkeit 5 und weniger wird dies möglich)

Weitere Untersuchungen zu den Belastbarkeits-Werten und was ihr ab welchem Level überlebt, hat Drewsky in diesem Video gemacht:

Das bewirkt Erholung: Erholung hat Einfluss auf zwei Effekte. Zum einen beginnt ihr nach einer Verletzung schneller mit dem Heilungsprozess. Das betrifft Schild- und Lebensenergie-Regeneration.

Zum anderen dauert die Heilung an sich kürzer, solltet ihr ordentlich in den Erholungs-Wert investiert haben. Während ihr bei 0 Erholung noch im kritischen Bereich seid, habt ihr nach der gleichen Zeit mit Stufe 10 schon fast den gesamten Schild zurück.

Bei Erholung bringen die höheren Stufen deutliche Vorteile. Wer in diesen Wert investieren möchte, sollte mindestens auf Level 7 kommen. Mit dem maximalen Level seid ihr binnen kürzester Zeit komplett einsatzbereit, als sei nie etwas passiert.

Ziemlich eindeutig: Wer schnell wieder fit sein möchte, investiert in Erholung – Quelle: Drewskys Channel

So wirken sich die Statuswerte auf eure Klassenfähigkeit aus

Seit einiger Zeit haben die Werte für Mobilität, Belastbarkeit und Erholung noch einen weiteren Nutzen. Jede Klasse besitzt einen spezifischen Sat, welcher die Abklingzeit der Klassenfähigkeit reduziert.

Die Klassenfähigkeit des Jägers: Wie oft ihr euer Ausweichen einsetzten könnt, hängt vom Mobilitäts-Stat ab. Bei 0 Mobilität habt ihr einen Cooldown von 28 Sekunden. Mit maximaler Mobilität müsst ihr nur 9 Sekunden auf das Ausweichen warten. Jede Stufe reduziert die Wartezeit um circa 2 Sekunden.

Destiny 2: Alles zum Artefakt in Season 9 – Infos, Mods, Freischaltung

Die Klassenfähigkeit des Titanen: Eure Belastbarkeit bestimmt den Cooldown der Barrikade. Mit 0 Belastbarkeit dauert die Aufladung 52 Sekunden. Reizt ihr die Belastbarkeit voll aus, könnt ihr schon nach 14 Sekunden eine neue Wand stellen. Den größten Schub geben die ersten Stufen, eure Boni werden nach hinten raus immer geringer.

Die Klassenfähigkeit des Warlocks: Das Rift hat den längsten Cooldown. Mit höherer Erholung reduziert ihr aber die Wartezeit. Mit 0 Erholung dauert eine Aufladung fast 2 Minuten (1: 57). Auf der höchsten Stufe müsst ihr nur 41 Sekunden warten. Wie beim Titanen gibt’s hier Diminishing Returns.

Was ist mit den übrigen Stats?

Diesen Einfluss haben Disziplin, Intellekt und Stärke: Eure drei übrigen Werte beeinflussen, wie schnell ihr eure Fähigkeiten zurückerhaltet. Die Cooldowns sind für alle drei Hüter-Klassen identisch. Wir betrachten die Aufladeraten ohne etwaige Boni – im Prinzip so, als würden wir still in einer Ecke stehen.

Das bewirkt Disziplin: Je mehr Disziplin ihr besitzt, desto öfter könnt ihr eure Granaten-Fähigkeit nutzen. Ohne einen Punkt in Disziplin müsst ihr 1:43 Minuten auf eine neue Granate warten. Auf Stufe 10 gibt’s die Granate nach 32 Sekunden zurück.

Granaten-, Super- und Nahkampf-Cooldown – Quelle: Drewskys

Das bewirkt Intellekt: Wie schnell ihr eure Super wieder griffbereit habt, hängt mit dem Intellekt-Wert zusammen. Wer einfach nur wartet und nichts in Intellekt investiert hat, der benötigt 7:12 Minuten, um seine ultimative Fähigkeit aufzuladen. Mit maximalem Intellekt-Wert dauert das Ganze nur noch 3:48 Minuten.

Das bewirkt Stärke: Wer gerne mit seinem Nahkampf-Angriff austeilt, der setzt auf Stärke. Die Cooldown-Zeiten sind identisch mit der Granaten-Fähigkeit. Auf Stufe 0 wartet ihr 1:43 Minuten und auf Stufe 10 nur 32 Sekunden.

Wer öfter seine Super zünden möchte, investiert in Intellekt

War unser Guide hilfreich und blickt ihr jetzt besser durch den Statuswerte-Salat? Wünscht ihr euch noch mehr RPG-Elemente und größere Auswirkungen dieser Werte? Sagt es uns in den Kommentaren.