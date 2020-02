Bei Destiny 2 sollen bald die Trials ihre Rückkehr feiern. Doch der Zustand vom PvP ist aktuell ausbaufähig. Ein YouTuber glaubt, die Lösung gefunden zu haben.

Das sagt der Experte: Der bekannte YouTuber Mtashed formuliert seine Lösung als Frage: Würden Primär-Waffen tödlicher sein, hätten wir dann eine bessere PvP-Erfahrung?

Warum er diese These aufstellt und welche genauen Änderungen er im Kopf hat, betrachten wir weiter unten. Wir schauen uns zunächst den Schmelztiegel aktuell und in der Vergangenheit an.

Michael „Mtashed“ Tash ist seit Destiny 1 dabei – Quelle: Twitter

Der Schmelztiegel in verschiedenen Destiny-Epochen

Wie ist die PvP-Situation aktuell? Momentan dominieren vor allem Spezial-Waffen den Kampf Hüter gegen Hüter. Gefühlt wird jeder Kill im PvP von einer Schrotflinte, einem Fusionsgewehr oder einem Sniper erzielt.

Auch die Zahlen (via Destinytracker) zeigen, dass je nach Modi die Spezial-Waffen mehr als Primär-Waffen genutzt werden oder aber zumindest mit ihnen gleich aufliegen. Das sorgt bei vielen Spielern für Frust.

Es kommt kaum zu „anständigen“ Duellen im Schmelztiegel. Die mächtigen Spezial-Waffen lassen sich anscheinend kaum kontern. Also werden die Hüter ihrerseits selbst zu rutschenden Pumpen-Spielern oder fackel alles mit Jötunn ab.

Ein weiterer Faktor macht es vielen Primär-Waffen momentan schwer. Sie benötigten oftmals perfekte Präzision. 150er und 140er Handfeuerwaffen verlangen von euch 3 schnelle Kopfschüsse, um einen Hüter in annehmbarer Zeit zu besiegen.

Das Gleiche präzise Verhalten verlangen auch andere Waffengattungen, beispielsweise aggressive Scoutgewehre wie die Polaris Lanze. Wird ein Körpertreffer gelandet, rutscht die TTK (Zeit zum Töten) in den Keller.

Lord Shaxx wacht über den Schmelztiegel

Wie sah das PvP von Destiny 2 zum Release aus? Als Destiny 2 seinen Launch 2017 feierte, war die PvP-Situation gänzlich anders. Gespielt wurde nahezu ausschließlich mit Primär-Waffen. Der Grund: Waffen wie Sniper und Schrotflinten bedurften der seltenen Power-Munition.

Zudem luden Fähigkeiten langsam auf, die Hüter selbst waren in ihrer Mobilität stark eingeschränkt und gekämpft wurde ausschließlich 4 vs 4. All das führte zu einer eher gemächlichen PvP-Erfahrung.

Das kam bei den Hütern nicht gut an. Der Destiny-Entwickler nahm sich das Feedback zu herzen und krempelte das PvP gehörig um. Durch mehrere Updates entstand der schnelle, Fähigkeiten-geladene und vor allem tödliche Schmelztiegel von heute.

So sah das in Destiny 1 aus: Im Vorgänger von Bungies aktuellem Loot-Shooter waren Primär-Waffen tödlicher als sie es jetzt sind. Dadurch fiel es einem Schrotflinten-Spieler schwerer die Distanz zu überbrücken.

Generell gab es ein höheres Risiko beim Nutzen der mächtigen One-Shot-Waffen. Fusionsgewehre mussten aus der Deckung heraus geladen werden. Scharfschützen mussten stets ihre Umgebung im Auge behalten.

Die beliebte Handfeuerwaffe Eyasluna richtete bei einem Kopftreffer 86 Schaden an. So reichte es oft einen kritischen Treffer zu landen und mit zwei raschen Bodyshots den Hüter zur Strecke zu bringen.

Mit Ornament ahmt die Falkner die Eyasluna auch optisch nach

Ihr Nachfolger im Geiste, die Falkner aus Destiny 2, verursacht 70 Schaden. Bei gleicher Feuerrate wohlgemerkt. Der niedrigere Schaden verlangt gezwungenermaßen drei Crits. Zwar wird sich derweilen bei Destiny über den hohen Aim-Assists aufgeregt, doch bei Weitem nicht jeder Schuss fliegt automatisch in den feindlichen Kopf.

Natürlich wurde die Sandbox in Destiny 1 nicht nur gefeiert. Auch hier gab es Probleme mit Waffen-Balance und zu starken Fähigkeiten. Die Haftgranaten beispielsweise töteten auf einen Schlag und flogen nach Abwurf fast wie von Zauberhand zielsicher zum Gegner.

Das schlägt Mtashed konkret vor:

Wie sehen die Lösungsansätze vom PvP-Experten aus? Mtahsed gibt zu, dass der Schmelztiegel in Destiny 1 nicht perfekt war. Aber gerade Primär-Waffen müssen sich eine zünftige Scheibe von ihren damaligen Vettern abschneiden.

Die Dorn als Orientierungspunkt

Als Referenz nimmt er zudem eine Waffe aus Destiny 2: die Dorn . Sobald man einen Kill erzielt und ein sogenanntes Überbleibsel (eine Art Sphäre) aufsammelt, wird die Waffe gebufft. Genau dieser verbesserte Zustand sei seiner Meinung nach ideal als Standard für alle Primär-Waffen.

Durch den erhöhten Schaden und die dadurch niedrigere Präzisions-Anforderung, fühlt sich die Waffe mächtig an und er traut sich auch in Duelle mit seiner Primär-Waffe zu ziehen. Mtashed gibt zu bedenken, dass er sich keine TTK wie in Call of Duty wünscht.

Keinesfalls wünscht er sich so starke Primär-Waffen wie die gebuffte Einsiedlerspinne als den Standard. Weiterhin sollen Spezial-Waffen stark und nützlich sein. Aber die Hüter sollen nicht mehr ohne Risiko auf die One-Shot-Waffen zugreifen können.

Was haltet ihr von den Vorschlägen Primär-Waffen wieder tödlicher zu machen? Glaubt ihr auch, dass Schrotflinten, Fusionsgewehre und Scharfschützengewehre aktuell zu einfach in der Nutzung sind?

