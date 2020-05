Bei Destiny 2 wird der Waffen-Loot-Pool überarbeitet. MeinMMO zeigt euch, welche 30 legendären Knarren es bald überall als Belohnung gibt und welche 5 sich davon ganz besonders lohnen.

Was ändert sich? In der kommenden Season 11 (Juni 2020) soll sich bei Destiny 2 der Inhalt der World-Drops ändern. Damit sind beispielsweise Engramme und Loot gemeint, die ihr als Belohnung in allen Aktivitäten quasi nebenbei erhaltet – die also in der ganzen Welt vorkommen können.

Im TWaB-Post vom 21. Mai teilte Bungie mit, dass man die World-Drops frisch und für die aktuelle Meta interessant gestalten will. Aus diesem Grund wird der Pool an Waffen jede Season entschlackt sowie überarbeitet. Die Rotation wird auch den umstrittenen Waffenruhestand angepasst.

Auch weitere Aspekte des Loots ändern sich übrigens bald:

Destiny 2 ändert das Loot-System nach 5 Jahren radikal

In Season 11 erwarten euch insgesamt 30 Waffen als World-Drop. Einige davon gab es zuvor nur in besonderen Aktivitäten wie dem Schmelztiegel oder Gambit beziehungsweise der Abrechnung. In diesem Artikel findet ihr die Auflistung aller besagter Waffen und eine redaktionelle Auswahl der fünf Top-Knarren.

Die 5 beste Waffen aus dem neuen Loot-Pool

MeinMMO hat sich die Liste der potenziellen Belohnungen angeschaut und empfiehlt euch 5 der Schießeisen, die sich nächsten Monat besonders lohnen sollten.

1. Empfehlung – Magenknurren

Das 600er Automatikgewehr Magenknurren profitiert sehr stark von den jüngsten Buffs für die vollautomatischen Schießeisen. Zuvor war das Biest nur schwer zu grinden und dürfte ein gern gesehener Gast als World-Drop sein.

Setzt auf diese Perks:

Slot 1: Tipp mal an oder Auskommen

Slot 2: Multikill-Clip oder Toben

So verwandelt sich Magenknurren in ein DPS-Monster, das problemlos Horden von Feinden über den Haufen ballert und dabei stets nachlädt oder fürs PvP sehr präzise ist.

Magenknurren war ursprünglich eine der Abrechnungs-Waffen und ist aktuell eines der besten Automatikgewehre

2. Empfehlung – Düsteres Versprechen

Die Handfeuerwaffe Düsteres Versprechen war in den Anfangszeiten von Destiny eine Fraktions-Waffe und verschwand dann lange aus dem Spiel. Seit kurzem ist der Revolver zurück und glänzt mit seinem intrinsischen Temposchub, ausgezeichneter Zielhilfe und eleganter Optik.

Setzt auf diese Perks:

Slot 1: Fixer Zug

Slot 2: Haudegen oder Messsucher

So könnt ihr entweder den Schaden mehrfach erhöhen oder aber den Reichweiten Nachteil super ausgleichen. Die generell gute Handhabung wird durch Fixer Zug noch mal spürbar besser und wie die Kenner sagen „snappy“.

3. Empfehlung – Letzte Hoffnung

Die Pistole Letzte Hoffnung halt lange als eine Art Geheimtipp im PvP und wird immer populärer. Selbst anrutschende Schrotflinten-Berserker können in Windeseile gekontert werden.

Setzt auf diese Perks:

Slot 1: Messsucher oder Fixer Zug

Slot 2: Tipp mal an

So konfiguriert pusht ihr die Reichweite über das normale Pistolen-Niveau heraus oder habt noch schneller euren Nahkampf-Schutz zur Hand. Tipp mal an verwandelt Pistolen in präzise Laser und triggert sogar bei jedem Schuss.

Destiny 2 krempelt Loot-Balance um – Harte Aktivitäten sollen sich wieder lohnen

4. Empfehlung – Interferenz VI

Der schwere Granatwerfer Interferenz VI galt lange als verschollen und feierte erst kürzlich seine Rückkehr. Seit den Änderungen an der Gattung der Werfer stellt das DPS-Monster mit Spitzgranaten eine echte Alternative zu den bekannten Vettern wie Wendigo GL3 oder Rabenschwarm dar.

Setzt auf diese Perks:

Slot 1: Auf alles gefasst oder Clowns-Patrone

Slot 2: Um Längen besser

Dank dieser Perks haben Bosse wenig zu lachen. Schnelleres Nachladen, größere Reserven oder ein überladenes Magazin zusammen mit dem Extra-Schaden auf Distanz können selbst im Raid Wunder wirken.

5. Empfehlung – Sahl-Sybil Z-14

Das Schmelztiegel-Schwert besticht nicht nur mit scharfem Aussehen, sondern vor allem in harten PvE-Content. Durch die Überarbeitung der Schwerter fallen die stärksten Gegner der Klinge zum Opfer.

Setzt auf diese Perks:

Slot 1: Unablässige Treffer

Slot 2: Wirbelwindklinge

Geht ihr mit dieser Auswahl auf Feinde los, könnt ihr pausenlos schnetzeln, erhaltet stets Munition zurück und verursacht durch eure wütenden Hiebe immer mehr Schaden – Selbst Raid-Boss Riven kommt dagegen nicht an.

Sich einmal wie ein Ritter fühlen – Schwerter bereichern den Shooter Destiny 2

Liste aller 30 Waffen, die es in Season 11 als World-Drops gibt

Hier findet ihr die Übersicht aller legendären Waffen, die ihr für die Dauer von Season 11 als World-Drop erhalten könnt:

Uriels Geschenk – Automatikgewehr

Elatha FR4 – Fusionsgewehr

Die Altmodische – Handfeuerwaffe

Mos Epoch III – Raketenwerfer

Hawthornes Feldgeschmiedete Schrotflinte

Letzte Hoffnung – Pistole

Zeitachsenvertex – Fusionsgewehr

Interferenze VI – Granatwerfer

Düsteres Versprechen – Handfeuerwaffe

Jian 7-Gewehr – Impulsgewehr

Enigma-Zug – Pistole

Ferner Grabhügel- Sniper

Fluchtgeschwindigkeit – Maschinenpistole

Ehrengrat – Schwert

Magenknurren – Automatikgewehr

Arsenbiss-4b – Bogen

Die wichtigste Zutat – Fusionsgewehr

Unglaubliches Glück – Granatwerfer

Wahrheitssprecher – Granatwerfer

Die Natur der Sache – Handfeuerwaffe

Letzte Verdammnis – Impulsgewehr

Schlechte Omen – Raketenwerfer

Nachtwache – Scout-Gewehr

Doppelt plagt euch – Schrotflinte

Wunschbringer – Schrotflinte

Der letzte Tanz – Pistole

Einsam – Pistole

Langer Schatten – Sniper

Sahl-Sybil Z-14 – Schwert

Stimmt ihr mit unseren Empfehlungen überein oder haben wir einen Schatz übersehen? Was haltet ihr von den Änderungen, erhofft ihr euch durch den überarbeiteten Loot-Pool bessere Chancen auf einen God-Roll?

Auch über ein neues Feature für Rüstungen aus Season 11 wissen wir schon interessante Details: Destiny 2 bringt Rüstungs-Feature, das sich viele wünschen – Richtiges Transmog