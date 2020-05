Das zocken worauf man gerade Bock hat und trotzdem den saftigsten Loot dafür bekommen? Das soll in Destiny 2 bald zum Alltag gehören. Bungie ändert saisonale Belohnungen, die Herrschaft von Beutezügen über den Loot und will alle Bereiche des Spiels für den Fortschritt relevant machen.

Das ist der alte Wunsch: In Destiny 2 können sich die Hüter in einer Vielzahl von Aktivitäten die Zeit vertreiben. Wer aber die neusten Belohnungen jagen möchte, kann dies nur in wenigen, handverlesenen Bereichen des Spiels tun.

Mit dem aktuellen Season-Modell erscheinen alle paar Monate sogenannte saisonalen Aktivitäten. In deren Loot-Pool sind dann die frischen Waffen sowie nützlichen Rüstungen, also die heißen neuen Items. Die Hüter grinden diese Aktivitäten zunächst rauf und runter, verlieren durch die fehlende Abwechslung aber rasch die Motivation.

Eine Zwickmühle:

Denn will man wirklich auf die neuste Ausrüstung verzichten und dafür in irrelevanten Aktivitäten die Sau rauslassen, nur für etwas Abwechslung?

Oder spielt man das, was alle spielen und was einem rasch zum Hals raushängt, bekommt dafür aber den guten Loot?

Dieses Problem besteht seit Destiny 1 und beschäftigt die Spieler im Prinzip seit bald 6 Jahren.

Genau diese Problematik geht Bungie in Season 11 (Juni 2020) an und präsentiert im TWaB vom 14. Mai einen großen Schritt in Richtung spielerischen Freiheit.

Das Seraph-Turm-Event steht im Fokus der aktuellen Community Challenge aus Season 10

Bungie präsentiert neues Engramm – soll die Loot-Lösung sein

Diese Neuerung kommt: Mit dem Start der Season 11 nächsten Monat wird das [Redacted] Engramm eingeführt – der Name ist dabei geschwärzt, zensiert und wird im TWaB als Platzhalter genutzt. Was in dem neuen Item steckt und wie es funktioniert, wissen wir aber schon.

Statt neue Waffen oder Rüstungen hauptsächlich aus Beutezügen zu erhalten, steckt ein Großteil des saisonalen Loots in dem [Redacted] Engramm. Diese Engramme verdient ihr euch in allen Spielbereichen und könnt auch aktiv Einfluss auf den Inhalt nehmen.

So kommt ihr ans neue Engramm: Um an die neue Loot-Quelle zu kommen, müsst ihr nur eine der folgenden Aktivitäten spielen:

[REDACTED] – (unbekannte saisonale Aktivität)

[REDACTED] – (unbekannte saisonale Aktivität)

Öffentliche Events

Strikes

Gambit

Schmelztiegel

Dungeons

Raids

Abenteuer

Albtraum-Jagden

Schmieden

Abrechnung

Menagerie

Eskalationsprotokoll

Blinder Quell

Wie hoch die Drop-Chance in den einzelnen Aktivitäten sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

So sehen aktuell Engramme im Spiel aus

Bungie führt auch aus, dass ihr durch das Erledigen von Feinden überall in Destiny 2 die neuen Engramme erhalten könnt. Also genauso wie es jetzt schon bei Legendären Engrammen der Fall ist. Es wird dann übrigens gewürfelt, ob ihr ein [Redacted] (66 %) oder Legendäres Engramm (34 %) erhaltet.

Zusätzlich zu neuen, saisonalen Items kommen je 2 Waffen aus Season 8, 9 und 10 in den Loot-Pool der Engramme. Waffen aus vergangenen Seasons konnten bislang sonst nicht mehr erspielt werden und galten als verpasst.

Destiny 2: Nichts mehr verpassen – So will Bungie die Seasons verbessern

Gezielt den Godroll jagen

So funktionieren die neuen Engramme: Wann immer ihr ein [Redacted] Engramm erhaltet, könnt ihr euch entscheiden die saisonale Währung zu investieren, um Einfluss auf den Inhalt der Mystery Box zu nehmen.

Laut Bungie soll es so recht gezielt möglich sein, Godrolls oder Rüstungen mit hohen Stats zu jagen. Ihr könnt dabei aus mehreren Fokus-Kategorien wählen und so den potenziellen Loot-Pool an eure Wünsche anpassen.

Diese Fokusse werden als Beispiele angeführt:

Nur Rüstungen aus Season 11 als Loot festlegen

Nur wiederkehrende Waffen aus vergangenen Seasons als Loot festlegen

Endlich können Spieler Einfluss auf den Inhalt von Engrammen nehmen

Alle Spieler von Destiny 2 erhalten einige Möglichkeiten der Fokus-Kategorisierung. Besitzer des Season Passes dürfen aber aus 15 zusätzlichen Optionen auswählen und so noch mehr Einfluss auf den Inhalt ihrer Engramme nehmen.

Geht damit euer Traum ein Stück weit in Erfüllung und ihr könnt euch endlich in allen Aktivitäten vergnügen, müsst also nicht fürchten etwas zu verpassen? Oder sollte saisonaler Loot nur aus saisonalen Aktivitäten droppen?

Diese Änderung dürfte bei den meisten Spielern gut ankommen, ganz anders steht’s um ein geplantes Feature, das aktuell so heiß wie kaum ein anderes Thema diskutiert wird: Destiny 2: Beste Knarren bald nichts mehr wert – Alles zum Waffenruhestand