In Destiny 2 wird sich bald das Level- und Infundier-System von legendären Waffen und Rüstungen drastisch ändern. Bungie hat jetzt Details zum kontrovers diskutierten Thema bekannt gegeben und gesagt, wann es so weit ist.

Um dieses Thema geht’s: Vor einigen Monaten kündigte Bungie an, dass sich die Art, wie ihr Waffen benutzt, bald grundlegend ändert. Ausrüstung wird künftig eine Art Verfalldatum haben, danach wird es nicht mehr möglich sein, die betroffenen Items weiter aufzuleveln (zu infundieren) – damit Fällt eine Nutzung im high-Level Endgame flach.

Das Thema schlug hohe Wellen, auch bei uns auf MeinMMO gehört es zu den am hitzigsten debattierten Dingen im Destiny-Universum aktuell. Denn viele Spieler wollen sich nicht von ihren liebgewonnen Errungenschaften trennen.

Im TWaB vom 14. Mai ging Bungie nun auf die geplanten Änderungen genauer ein und zeigt, wie und wann ihr euch von der liebgewonnenen Ausrüstung verabschieden müsst.

Bungie erklärt, wie sich Infundieren und maximale Power ändern

So funktioniert das neue System: Jede legendäre Waffe und jede Rüstung wird ein maximales Powerlevel haben, das sie durch Infusion erreichen können.

Das sind die wichtigsten Details:

Alle Änderungen betreffen keine Exotics

Die max. Power eines Items entspricht dem Level-Cap, das 3 Seasons nach der Veröffentlichung erreicht werden kann

Ein Jahr oder 4 Seasons lang werden die Items somit relevant bleiben (in Aktivitäten mit hohen Level-Voraussetzungen)

Die Waffen oder Rüstungen werden danach nicht zerstört und dürfen weiterhin überall genutzt werden – können nur nicht höher infundiert werden

Das maximale Powerlevel, auf das ein Item infundiert werden kann, wird ingame angezeigt:

So soll die Power-Grenze in Destiny 2 aussehen. Wir sehen aktuelle Power, das Infundier-Limit und das maximale, saisonale Level-Cap – Quelle TWaB

Egal wann ihr das Item ergattert, dass max. Level wird immer von der Season der Erstveröffentlichung aus errechnet – Selbst wenn ihr in Season 13 eine Waffe aus der Shadowkeep-Erweiterung freispielt, wird der Zeitstempel bei Season 8 liegen

Waffen können gegebenenfalls in späteren Seasons neu aufgelegt werden und haben dann auch ein neues Veröffentlichungsdatum

Es wird künftig keinen saisonalen Mod-Slot mehr auf Rüstungen geben – in den neuen, vierten Slot können automatisch alle Mods der 4 relevanten Seasons ausgerüstet werden

Wann ist das so weit? Das neue System wird in Season 11 (Juni 2020) bei allen legendären Waffen und Rüstungen in der Itemsbeschreibung zu sehen sein. In Kraft tritt es aber praktisch erst im Herbst, ab Season 12 (Start von Jahr 4). So sollen die Spieler genug Zeit zum Planen und zur Anpassung haben.

Zu Beginn der Saison 12 haben Waffen und Rüstungen, die in den Seasons 1-8 herausgegeben werden, ein maximales Leistungsniveau auf dem Cap der Spieler der Season 11. Legendäre Ausrüstung, die später ins Spiel kam, wird dann entsprechend dem oben vorgestellten Ablaufdatum erwischt.

Ausnahmen sind Waffen und Rüstungen aus den Raids „Letzter Wunsch“ sowie „Garten der Erlösung“ – Diese sollen eine deutlich höre Level-Grenze besitzen. Wie hoch ist aber aktuell unbekannt.

Bungie ist sich bewusst, dass dies heißt, auch liebgewonnene Rüstungen zurücklassen zu müssen. Damit ihr euren favorisierten Look aber stets behalten und zur Schau stellen könnt, wird ein neues Transmog-System eingeführt:

Destiny 2 bringt Rüstungs-Feature, das sich viele wünschen – Richtiges Transmog

Kontrovers aber auf Dauer unausweichlich?

Warum ist das neue System nötig? Laut Bungie sind die Waffen „die wichtigste Art und Weise, wie die Spieler mit der Welt interagieren“. Man möchte, dass sich diese Interaktion stets frisch und aufregend anfühlt.

Das bisher bekannte System des endlosen Auflevelns von Waffen und Rüstungen bringt aber Probleme:

Sind neue Waffen nicht deutlich besser als alte Modell, besteht kein Grund sich mit neuen Items zu beschäftigen

Spieler nutzen also stets die gleichen, bekannten Waffen – So wird der Loot-Trieb nicht geweckt

Werden neue Items immer stärker als ihre Vorgänger gemacht, entsteht ein Machtkampf (Powercreep) – So entstehen schnell übermächtige Items, die alles trivialisieren und in jeder Aktivität die beste (daher einzige) Antwort sind

Im TwaB beschreibt Bungie diese Situation so:

Wir können dies nicht dadurch lösen, dass wir einfach Waffen herstellen, die immer „besser“ sind als die vorherigen. Dadurch wird die TTK (Zeit zum Töten) sowohl im PvP als auch im PvE immer kürzer, bis die Sandbox weder Spaß macht noch taktisch ist.

Aus diesen Gründen greift man auf das Sunsetting der Items (Waffenruhestand) zurück. So können besondere Knarren ihren Moment in der Sonne haben und prächtig Strahlen – aber machen automatisch nach einiger Zeit Platz, um anderen ihren Moment im Scheinwerfer zu gönnen.





Einige Beispiele für Waffen, die die Sandbox bis zum Nerf fest im Griff hatten

So sollen ärgerliche oder stark diskutierte Nerfs an beliebten Waffen der Vergangenheit angehören: Destiny 2 nerft eine Top-Waffe – Viele schreien auf, aber ich sage: Gut so

Bungie beschließt die Ausführungen damit, dass es sicherlich noch viele Fragen, Kritik und Meinungen zum Thema gibt.

Wie steht ihr dazu, dass eure Waffen und Rüstungen in Jahr 4 ein Verfallsdatum haben werden? Völlig verständlich, andere Games machen das ja auch so (wie Destiny 1) oder nimmt euch das die Lust am Karotten jagen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.