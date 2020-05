Bungie hat nun Details zu dem neuen Infundier-System in Destiny 2 vorgestellt. Es betrifft vor allem alte Waffen. Das Thema ist in der MeinMMO-Community heiß umstritten. Was ist eure Meinung dazu?

Worum geht’s? Ende Februar 2019 ging eine Welle an Diskussionen durch die Destiny-Community. Der Entwickler Bungie kündigte an, dass die Art, wie ihr eure Waffen nutzt, sich in Zukunft stark ändern würde.

Nun gibt es genauere Details zu dem System:

Jeder legendäre Waffe oder Rüstung wird ein maximales Powelevel haben, der durch Infusion erreicht werden kann

Dieses Powerlevel entspricht dem Level-Cap, das 3 Seasons nach der Veröffentlichung des Items erreicht werden kann. Die Items werden also etwa 1 Jahr lang relevant bleiben

Die Waffen und Rüstungen werden danach nicht zerstört und können genutzt werden, sie können lediglich nicht mehr auf das dann höchste Powerlevel gebracht werden

Es spielt keine Rolle, wann ihr den Gegenstand bekommt, das „Verfallsdatum“ wird ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Waffe errechnet

Es besteht die Chance, dass die Waffen in einer späteren Season eine Neuauflage bekommen, die dann entsprechend gestärkt werden kann

Es wird keinen saisonalen Mod-Slot mehr auf Rüstungen geben – in den neuen, vierten Slot können automatisch alle Mods der 4 relevanten Seasons ausgerüstet werden

Das maximale Powerlevel wird im Spiel angezeigt, wenn man die entsprechende Waffe oder Rüstung untersucht. Alle Details findet ihr in unserem Artikel dazu:

Destiny 2: Beste Knarren bald nichts mehr wert – Alles zum Waffenruhestand

Bei uns auf MeinMMO brach sofort eine hitzige Diskussion über das Infundier-System aus. Spieler äußerten unter dem Artikel ihre Meinungen und es gibt sowohl viele Befürworter, als auch Leser, die das System furchtbar finden.

Es hat seine Vor- und Nachteile:

Dadurch würden viele Ausrüstungsgegenstände im höheren Content mit der Zeit nutzlos werden, egal ob sie eine Godroll haben oder mühsam gefarmt wurden

Es verhindert zwei Extreme: Wenn alte Ausrüstung besser ist, als die aus neuen Seasons, würden die Spieler immer die gleichen, alten Items nutzen. Wenn die neue Ausrüstung immer besser ist, entsteht Power-Creep: Neue Items müssen immer noch stärker sein als die bisherigen.

Wir fragen euch daher: Wie findet ihr diese Lösung von Bungie? Was ist eure Meinung zu dem System und seinen Funktionen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Stimme zu dem Thema in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel abgeben. Bedenkt dabei:

Jeder User hat nur eine Stimme, die er vergeben kann

Nachdem ihr ein mal abgestimmt habt, könnt ihr das nicht mehr rückgängig machen

Die Umfrage endet am Montag, den 18. Mai.

Viel Spaß beim Abstimmen!