Destiny 2 will, dass ihr legendäre Waffen nach einem Jahr wegschmeißt

Bei Destiny 2 soll sich die Art wie ihr Waffen benutzt und sie levelt bald grundlegend ändern. Was geplant ist und warum Bungie sich an Destiny 1 orientiert, lest ihr hier.

Das soll sich bei Waffen ändern: Ihr sollt in Zukunft eure Waffen nicht mehr endlos aufleveln (infundieren) können. Die Waffen sollen mit einem Infundier-Cap, einer Art Mindesthaltbarkeitsdatum, versehen werden.

Läuft der Zeitstempel ab, wird die Waffe auf dem aktuellen Level stehen bleiben. Ihr sollt eure Waffen aber weitaus länger als nur eine Season leveln können. Nach aktuellen Plänen soll die Dauer irgendwo zwischen 9 und 15 Monaten liegen.

Diese Waffen sind betroffen: Wer jetzt Angst um sein Lieblings-Exotic hat, kann beruhig aufatmen. Von den geplanten Änderungen sind die exotischen Waffen nicht betroffen.

Laut Bungie wolle man die Auswirkungen „zuerst am legendären Ökosystem testen.“ Im Fokus stehen also zunächst die legendären Waffen und ihre Fähigkeiten.

Wann ist es so weit? Noch gibt es kein genaues Datum für die tief greifenden Änderungen. Aber Luke Smith verkündete in seinem Director’s Cut, dass genauere Informationen diesbezüglich noch folgen werden.

Man möchte die Spieler aber „lieber früher als später“ informieren. Zudem betont Smith, dass die Änderungen noch nicht vollendet und in Stein gemeißelt wären.

Luke Smith – Das Thema ist Chefsache

Destiny und der Wunsch nach mehr Power

Warum kommen die Änderungen? Aktuell könnt ihr nahezu alle Waffen infundieren und so auf euer aktuelles Powerlevel hieven. Wer möchte, kann selbst mit einer zwei Jahre alten Waffe in den angesagten Endgame-Aktivitäten oder im Eisenbanner locker mithalten.

Laut Smith, bringt das drei Probleme mit sich:

Neue Waffen werden nur zu einem Häkchen auf einer Strichliste. Das Item wird erspielt und verstaubt daraufhin im Tresor oder der Sammlung.

Das wird der vielen Arbeitszeiten, die in das Design und die Entwicklung von Waffen gesteckt wird, nicht gerecht. „Jede legendäre [Waffe] bekommt ihre eigene Portion an Spezialsoße“, schreibt Smith.

Bei jedem neuen Update, neuen Skills und Perks sowie Aktivitäten müssen sehr viele Eventualitäten überprüft werden. Es muss überprüft werden, wie sich all die vorherigen Items in das aktuelle Gesamtbild einfügen. Welche Probleme das machen kann, lest ihr hier.

Power Creep ist ein Problem: Bungie kann nicht einfach jede neue Waffe deutlich stärker als altbekannte Schusswerkzeuge machen. Wohin das führt, hat man an übermächtigen Waffen wie der Einsiedlerspinne gesehen.

Dadurch, dass die legendären Waffen nicht für immer in der Sandbox bleiben, kann man ihnen kreative Fähigkeiten geben und sie durchaus stark machen. Denn sie werden Destiny 2 nicht jahrelang heimsuchen, sondern haben einige Seasons Zeit, um zu strahlen. Dann wird es neue Karotten zu jagen geben.

Das Glücksgefühl aus Destiny 1: Smith vergleicht die Situation mit Destiny 1. Waffen wie der Schicksalsbringer waren deswegen so cool und erinnerungswürdig, weil man sie gejagt hat. Die Waffen konnten so stark gemacht werden, weil sie irgendwann „auf natürliche Weise am Wegesrand liegen bleiben“.

Die Hüter waren dann überglücklich, wenn sie ihre mächtige Knarre endlich hatten und berichten noch heute von den Glücksgefühlen. Aber die Veteranen erinnern sich: Damals wurde alte Ausrüstung regelmäßig zurückgelassen. So war im Rampenlicht Platz für etwas Neues.

Der Fatebringer (Schicksalsbringer) war die Primärwaffe in Destiny 1

Alte Waffen verschwinden nicht: Waffen, deren Zeit abgelaufen ist, sollen in Destiny 2 nicht einfach verschwinden. In vielen Aktivitäten könnt ihr eure liebgewonnenen Oldtimer noch bedenkenlos verwenden. Aber nicht mehr im Endgame. Für diese Aktivitäten sollt ihr euch auf die Jagd nach neuen, interessanten und hoffentlich mächtigen Waffen machen. Luke Smith scherzt, dass man so nicht erst wieder den gesamten Turm-Tresor zerstören müsse.

Was haltet ihr von den Änderungen? Eine gute Möglichkeit stets neue Waffen ins Rampenlicht zu stellen oder wollt ihr mit euren treuen Lieblingswaffen bis ans Ende von Destiny 2 glücklich sein?

