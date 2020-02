Lord Saladin, auf ein Wort – In seiner jetzigen Form reizt mich das Eisenbanner in Destiny 2 nicht. Lest, wie es zur Liebe kam und was seitdem passiert ist.

Diese Woche steht bei Destiny 2 ein weiteres Eisenbanner an. Doch die Ankunft von Lord Saladin lässt meinen Hüter schon seit geraumer Zeit keine Freudensprünge mehr machen.

Dabei war das PvP-Event früher eines meiner absoluten Highlights im Destiny-Universum. Ich möchte etwas in wohliger Nostalgie schwelgen und euch meine Probleme mit dem aktuellen Eisenbanner näher bringen.

Mit der Eisenbanner-Rüstung in Season 9 trollt Destiny 2 seine treuesten Spieler

Deswegen war das Eisenbanner für mich besonders: Erstmals kam ich im Jahr 2015 mit dem Eisenbanner in Kontakt. Richtig gelesen, erst in der Zeit von König der Besessenen habe ich PvP gezockt. Dafür traf mich das Thema dann volle Breitseite.

Die komplette Thematik faszinierte mich. Während wir uns bei Destiny in einer weit entfernten Zukunft befinden, kommt da ein sogenannter Eiserner Lord in Ritterrüstung daher und erzählt mir Geschichten wie aus einem Artus-Roman. Ich wollte, nein, ich musste einer dieser Ritter der (Space-)Tafelrunde sein.

Lord Saladin in der Schlacht mit dem Rudel

Es winkte eine starke Belohnung: Es gab einen triftigen Grund das Eisenbanner zu lieben: den Loot. Denn die Ausrüstung der Eisernen Lords hatte es in sich.

Die Waffen und Rüstungsteile droppten auf sehr hohem Lichtlevel. Ich war zu meinen Anfangszeiten kein Raider oder Endgame-Spieler. Daher führte ich die mächtige Eisenbanner-Ausrüstung stets im Inventar spazieren. Durch den ordentlichen Power-Schub fühlte sich meine Ritterrüstung gleich doppelt so stark an.

Gerade die Waffen aus dem Eisenbanner-Pool konnten extrem mächtig sein:

Auch die Rüstungen mussten sich nicht verstecken. Sie kamen mit ungewöhnlich hohen Statuswerten daher. Die Jagd nach dem mythischen Tier 12 war beim Eisenbanner im Bereich des Möglichen. Genau so musste PvP sein: belohnend und cool verpackt.

Ich durfte ein Eiserner Lord werden: Mein Eisenbanner-Hype war im dritten Jahr von Destiny 1 auf dem Zenit. Im Fokus der Erweiterung Rise of Iron standen die Eisernen Lords höchstselbst.

Endlich musste nicht mehr ein Monat auf das nächste Eisenbanner und die Ankunft der Lordschaft gewartet werden. Jetzt marschierte mein Hüter endlich zu den Eisernen Lords auf den Felwinter-Gipfel.

Die Wölfe bewachen den Eingang zum Tempel auf Felwinter Gipfel

In der Story des DLCs durfte ich endlich teil der verschworenen Tafelrunde werden um die so viele Legenden ranken. Am Ende wurde ich sogar selbst in den Ritterstand erhoben.

Zwar waren die Kämpfe nicht so episch wie ich sie mir im Kopf ausmalte oder wie meine Nostalgie sie momentan einfärbt, aber es war schon etwas echt besonderes für mich.

Das Eisenbanner von heute ist ein Schatten seiner selbst

Wie steht’s aktuell um das Eisenbanner? Noch immer erscheint Lord Saladin monatlich im Turm und lädt die Hüter zum rustikalen Gekloppe in den Schmelztiegel ein. Leider bin ich nicht länger der Fackelträger des Wolfsrudels.

Die Ausrüstung, die ich mir Momentan erspielen kann, hat nicht mehr den Wow-Faktor. Einzig das hohe Level der Ausrüstung ist geblieben. Aber in Destiny 2 gibt es (zum Glück) viele Wege, sich hochstufige Items zu verdienen.

Die Abwechslung fehlt: Ein Hauptproblem vom Eisenbanner ist die Stagnation, zumindest für mich. Seit über einem Jahr gibt es gefühlt nichts Neues.

Immer wird Kontrolle gespielt. Die Belohnungen habe ich alle schon zigmal bekommen. Die Rüstungen sehen ja schick aus, wiederholen sich aber seit 2 Jahren. Ich ertappe mich dabei, das Eisenbanner nicht länger als Spaß, sondern als abzuarbeitende Routine wahrzunehmen.

Euch kenn ich doch alle schon auswendig

Das aktuelle Event frustriert mich: Der alten Zeiten Willen und um meine Ausrüstung auf 970 zu hieven, habe ich mich dennoch ins Eisenbanner gewagt. Dabei bin ich auf Probleme gestoßen, die symptomatisch für das gesamte PvP sind:

Das Matchmaking lässt mich im Stich – Ganze sechs Spiele in Folge trat ich gegen einen volles Squad von verbrüderten Hütern an.

Mein eigenes Team war nahe zu nie voll. So in der Unterzahl waren die Spiele schnell vorbei, das Gleiche galt für meine gute Laune.

Zu lange hat sich nichts an der Meta getan – Ich kann an einer Hand aufzählen, von wie vielen verschiedenen Waffen ich umgenietet wurde. Zu 80 % waren Schrotflinten und Fusionsgewehre der Übeltäter. Ab und an verirrte sich eine Kugel einer Handfeuerwaffe in meine Richtung.

Es gab keine Duelle. Die Spieler weichen in den meisten Fällen einem direkten Kampf aus. Landet man keinen zügigen Kill mit einer One-Shot-Waffe, erfolgt der taktische Rückzug.

Das Artefakt gehört nicht ins PvP: Die Level-Unterschiede haben teils gravierende Auswirkungen im Eisenbanner. Durch das Artefakt sind absurd hohe Schwankungen im Level der Hüter möglich.

In Destiny 1 war es ein Ansporn, seine beste Ausrüstung anzulegen und so eventuell minimale Vorteile zu genießen. Doch bei manchen Hütern habe ich das Gefühl, ich würde mit Wattebäuschen statt mit Kugeln schießen.

Ich möchte den hart erarbeitet Level-Vorteil den Spielern nicht madig machen. Aber das System stammt aus einer Zeit, als die Hüter noch nicht durch das Artefakt überlevelt sein konnten.

Ich wusste nicht, dass ein Level von mehr 999 überhaupt möglich ist

Ist das Eisenbanner zu retten?

Darum habe ich Hoffnung: Die momentane Saison der Dämmerung geht langsam ihrem Ende entgegen, doch Season 10 steht schon in den Startlöchern. Eine neue Season heißt hoffentlich Umbruch und Wandel.

Als Lichtschimmer entpuppt sich das hartnäckige Gerücht, dass die Trials ihre Rückkehr feiern sollen. Seit Forsaken liegt das PvP in Destiny zu großen Teilen brach. Wenn jemand da neuen Schwung reinbringen kann, dann die einstige Königsklasse.

Aktuell stellt Bungie viele Änderungen für die kommenden Monate vor. Auch eine neue Eisenbanner-Waffe ist bereits bekannt. Das reicht allerdings nicht. Es braucht für mich:

Neue Rüstungen und keine Reskins

Einzigartige Perks und Rolls auf den Waffen

Mehr als nur einen Modus

Endlich ein verbessertes Matchmaking

Ob der angekündigte Fokus auf den Schmelztiegel alle Probleme angeht und behebt, ist fraglich. Ich zumindest hoffe, dass mein geliebtes Eisenbanner zu altem Glanze zurückkehrt. Ein wenig träumen darf wohl noch erlaubt sein. Im Grunde wollen wir doch alle, dass unser liebster Loot-Shooter es schafft.

Wie seht ihr die Situation um das Eisenbanner und den Schmelztiegel? Sehe ich die Vergangenheit durch eine rosa-rote Brille und bin einfach ermüdet oder empfindet ihr das ähnlich?