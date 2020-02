Destiny 2: Letztes Eisenbanner der Season 9 steht an – Alle Infos

Bei Destiny 2 dürft ihr im Eisenbanner wieder ordentlich Dampf ablassen. Das ist eure letzte Chance, die saisonalen Rüstungs-Quests und Eisenbanner-Spitzen-Belohnungen einzusacken.

Wann geht das letzte Eisenbanner der Season los? Pünktlich zum Reset am 18. Februar eröffnet Lord Saladin das vorerst letzte Eisenbanner. Genau eine Woche lang könnt ihr euch in der PvP-Aktivität austoben, bevor sie am 25. 02. endet.

Die ganze Woche über sollt ihr euch über doppelte Tapferkeits-Punkte freuen dürfen. Am Wochenende erhaltet ihr üblicherweise sogar die dreifache Menge an Rang-Erfahrung.

Lord Saladin schlägt sein Lager im Turm auf

Das Eisenbanner knüpft nahtlos an die Scharlach-Woche an. Wem die romantischen PvP-Aktivitäten für Paare zu intim waren, darf im Kontrolle-Modus (6 vs. 6) um God-Rolls, Rüstungen und Triumphen streiten.

Letzte Chance für Quest und Triumphe

So gibt’s die Eisenbanner-Sets: Wer sich in der rustikalen Ritterrüstung kleiden will, muss zunächst eine mehrstufige Quest-Reihe absolvieren. Wie die Quest funktioniert und warum Bungie diese sogar vereinfacht hat, lest ihr hier.

So entschärft Destiny 2 den nervigsten Schritt der Eisenbanner-Quest

Die aktuellen Eisenbanner-Sets sorgen aber auch für Frust bei Veteranen. Da das Design schon in der Vergangenheit verwendet wurde.

Nichtsdestotrotz lohnen sich die Rüstungen – und das nicht nur der Optik wegen. Das Eisenbanner-Gear kann mit sehr starken und hohen Statuswerten droppen. Ab der kommenden Season profitiert ihr zudem von den Änderungen an Armor 2.0.

Verpasst nicht diese Triumphe: Jede Season bringt frische Triumphe mit sich. Wer diese noch komplettieren will, sollte sich ranhalten. Die Erfolge verschwinden und werden in der nächsten Season durch neue ersetzt.

Diese Woche hat ein Update passenderweise an einigen Triumphen geschraubt. So hieß es in den Patch Notes von Hotfix 2.7.1 folgendes:

Triumph hinzugefügt, der verdiente Eisenbanner-Pakete ab Saison 9 zählt. Dieser zählt rückwirkend alle Pakete, die bereits in dieser Saison verdient wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Triumph „Efrideets Geschenk“ nicht abgeschlossen werden konnte, wenn Spieler 50 Eisenbanner-Pakete in Saison 9 verdient haben. Dies gilt rückwirkend.

Lord Saladin mit seinen Wölfen

Ausblick für das Eisenbanner in Season 10: Welche Rüstungs-Sets oder Quests in der kommenden Season auf die Hüter warten, weiß aktuell nur Bungie. Von einer neuen Eisenbanner-Waffe wissen wir aber schon.

Wie Bungie bereits im Dezember mitteilte, wird in Season 10 ein Kampf-Bogen durch das Eisenbanner zu erspielen sein. „Hirschgeweihsprosse“ (eng. Point of the Stag) ist damit der erste Bogen im Design der Eisernen Lords.

Aktuell ist die Waffe sogar schon in den Datenbanken wie Light.gg für Interessenten einzusehen. Beachtet aber, dass sich die Werte und Perks ändern könnten.

So sieht ein Bogen der Eisernen Lords aus – Quelle: Light.gg

Stürzt ihr euch Hals über Kopf in das letzte Eisenbanner der Season oder lassen euch die Eisernen Lords kalt? Habt ihr Ideen für oder Wünsche für zukünftige Eisenbanner-Event?

