So entschärft Destiny 2 den nervigsten Schritt der Eisenbanner-Quest

Auch die Eisenbanner-Rüstung der Season 9 von Destiny 2 verbirgt sich zunächst hinter einer Quest. Einer der Schritte wird dabei von vielen als besonders nervig empfunden und deshalb breit kritisiert. Genau diesen Schritt hat sich Bungie nun vorgeknöpft – mit einer etwas ungewöhnlichen Lösung.

Was hat es mit der Quest auf sich? Wollt ihr die aktuellen Eisenbanner-Sets der Season 9 verdienen, schickt euch Destiny 2 zunächst auf eine mehrteilige Quest.

So müssen die einzelnen Rüstungsteile erstmal in verschiedenen Schritten freigeschaltet werden, bevor sie auch aus anderen Quellen über das Eisenbanner bezogen werden können.

Dabei gilt es, verschiedene Aufgaben abzuarbeiten, wie beispielsweise

Zonen einzunehmen

Feinde mit der Super auszuschalten

Eisenbanner-Matches abzuschließen

oder Todesstöße mit verschiedenen Waffengattungen zu erzielen

aussehen

Der Quest-Schritt „Eisenregen“ sorgte dabei seit Start der Quest für eine Menge Kritik, denn viele sind von einer speziellen Anforderung genervt – nämlich den 10 Raketenwerfer-Kills

Das wird sich ändern: Diese Kritik ist nicht ungehört geblieben. Wie die Entwickler in dem aktuellen „This Week at Bungie“-Blog bekannt gaben, wird es nach Auswertung des Spieler-Feedbacks eine Anpassung dieses Schrittes geben – und zwar eine radikale.

Man war leider nicht in der Lage, die Quest-Anforderungen abzuändern. Deshalb wird der Teil der Quest, der Raketenwerfer-Kills erfordert, für alle Hüter, die ihn noch nicht abgeschlossen haben, automatisch erfüllt. Dadurch hat man nun Zeit, über eine Abänderung oder das Entfernen dieses Schrittes für die nächste Saison nachzudenken.

Was genau nervte so bei der Quest? Konkret geht es für zahlreiche Spieler darum, dass für Eisenregen unter anderem 10 Raketenwerfer-Kills erzielt werden müssen. Das gestaltet sich für so manch einen Hüter alles andere als einfach, kostet zudem viel Zeit und Nerven – auch für Spieler, die gar nicht (mehr) an diesem Schritt hängen.

Denn das führte unter anderem dazu, dass viele einfach nur noch an der Schweren Munition campten und das Match nicht richtig spielten. Viele versuchten das Ganze auch noch zur gleichen Zeit, wodurch teils komplette Teams an den Munitions-Spawns ausgehoben wurden. Das alles erschwerte Siege ungemein, wenn man im „falschen“ Team spielte. Auch überhaupt an die Munition zu kommen, war nicht immer einfach.

Zudem wurde man übermäßig oft durch feindliche Raketen ausgeschaltet, weil gefühlt alle damit spielten. Ferner zählten nur eigene Kills für den Fortschritt. Dadurch kam man selbst oft gar nicht dazu, überhaupt mal einen eigenen Raktenwerfer-Kill zu landen, bevor man das Zeitliche segnete, so die Beschwerden zahlreichen Hüter.

Einige berichteten, sie brauchten alleine für diesen Schritt 15 Matches oder mehr, um endlich im Rahmen der Quest weiterzukommen. Kurzum: Viele Hüter waren oder sind mächtig genervt von diesem Schritt und seinen Auswirkungen auf das Spiel.

Wann kommt überhaupt das nächste Eisenbanner? Auch dazu hat sich Bungie bereits geäußert. So wird das Januar-Eisenbanner mit dem kommenden Weekly Reset am Dienstag, den 21. Januar, an den Start gehen und bis zum 28.01. andauern. Während dieser Zeit wird es übrigens einen Tapferkeitsbonus geben.

Was haltet ihr von dieser Lösung? Eine coole Geste oder hat das Studio in euren Augen überreagiert?