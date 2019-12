Bei Destiny 2 findet zu Weihnachten ein Eisenbanner statt. Das monatliche PvP-Event ist eigentlich ein Highlight im Online-Shooter. Diesmal gibt es aber viel Kritik: der Quest-Schritt Eisenregen drückt auf die Stimmung. Denn der macht die eigenen Teamkameraden zu Konkurrenten.

Was ist das Problem mit dem Eisenbanner? Es gibt einen Quest-Schritt im aktuellen Eisenbanner in Destiny 2, der das Event für einige Hüter zu einer Qual macht: „Eisenregen.“ Das ist der 5. und letzte Quest-Schritt der Season-9-Quest im Eisenbanner. Wie die anderen Quests auch ist das eine Grind-Quest. Ihr sollt:

15 Matches abschließen – kein Problem

50 Zone einnehmen – auch kein Problem

und 10 Todesstöße mit einem Raketenwerfer sammeln – großes Problem.

10 Raketenwerferkills im Eisenbanner – Das nervt

Darum nervt Eisenregen: Für Raketenwerfer-Kills braucht man schwere Munition. Die ist in Destiny 2 begrenzt. Sie spawnt im PvP nur selten und dann kann sie nur einer bekommen, der zuerst am Spawn ist und sie öffnet.

Das führt dazu, dass Spieler mit den Mitspielern im Team darum konkurrieren, wer die schwere Munition bekommt und damit die Kills machen kann. Das daraus resultierende Verhalten stört den Spielfluss offenbar gewaltig: Es sind nicht mehr die Gegner die Feinde, sondern die eigenen Mitspieler.

Wie sind die Reaktionen? Das Eisenbanner ging am Heiligabend mit dem Weekly Reset live. Schon am 1. Feiertag mehrten sich die Beschwerden auf MeinMMO, als klar wurde, was das für eine blöde Quest ist.

Sir Lag-a-Lot sagt: „Finde die Quest ist relativ gechilled im Vergleich zu den anderen Seasons, wenn da nicht dieser eine Quest-Step wäre: 10 Killst mit‘m Raketenwerfer!!! WOW und das beim Eisenbanner. […]Jedes Match gammelm alle nur noch in einem Radius von 2-3 Meter bei der Heavy-Munition und drehen da voll durch.“

Disturbed ergänzt: „Welch eine Idiotie, 10 Raketenwerfer-Kills im Eisenbanner. Sorry, da ist die Luft raus. Das hat weder mit Waffenbeherrschung, noch mit Können zu tun. Völliger Schwachsinn. Damit vergrault man sich selbst die Allertreusten.“

Marco ergänzt: „Eine riesengroße Sauerei! 12 Nasen, die alle an die Powermuni wollen und es hat absolut nichts mit Skill zu tun, ob man jetzt welche abkriegt oder nicht.“

Quest-Schritt macht Mitspieler zu Konkurrenten

Auf reddit sind die Kommentare ähnlich wie bei MeinMMO: Dieser Quest-Schritt würde das Eisenbanner ruinieren. Es mache einfach keinen Spaß, wenn alle nur auf die schwere Munition gieren.

Gerade für die Eisenbanner-Fans, die mit allen 3 Chars die Quest machen möchten, scheint dieser Schritt ein großes Problem zu sein.

Ein Spieler sagt etwa: „Bungie muss begreifen, dass solche Aufgaben furchtbar für ein Multiplayer-Spiel sind. Man sollte niemals mit seinen eigenen Teammitgliedern konkurrieren, wenn es auch ein gegnerisches Team gibt, mit dem man sich beschäftigen muss.“

So löst Ihr die Quest Eisenregen in Destiny 2 dennoch

Wie kann man Eisenregen trotzdem abschließen? Der YouTuber „Ordinary Sense“ empfiehlt:

die Zähne zusammenzubeißen

sich ein Team fürs Eisenbanner zu suchen

den exotischen Raketenwerfer „Wardcliff-Spule“ auszurüsten

sich auf die Power-Munition zu konzentrieren und zu versuchen den Spawnpunkt schon früh zu besetzen. Die anderen Punkte sollte man in der Phase ignorieren

das Team sollte sich vorher absprechen, wer den ersten Schuss bekommt, und dann rotieren

Die Wardcliff-Spule.

Wer Eisenregen unbedingt solo machen will oder muss, sollte idealerweise auf eine Gelegenheit warten, das gegnerische Team gesammelt bei der Flagge zu erwischen, um mit der Wardcliff-Spule dann Multikills zu erzielen.

Doch auch der YouTuber nennt diesen Quest-Schritt „sehr frustrierend“, tröstet Spieler aber: Das ist der letzte Schritt für die Season-9-Quest im Eisenbanner, danach gibt es die Belohnung.

Habt Ihr auch Probleme mit dieser Quest oder habt Ihr die bereits erledigt und das noch vorm Frühstück?