In Destiny 2 steht heute, am 24.12., der Weekly Reset auf dem Programm. Passend dazu geht das Weihnachts-Event „Anbruch“ weiter. Außerdem startet das letzte Eisenbanner 2019. Lest, was euch noch alles in dieser Woche erwartet.

Es ist Weihnachten und das nicht nur in Destiny 2: Feiert im Destiny-Universum das verträumte Winter-Event „Der Anbruch“. Erfreut euch an einem festlich geschmückten Turm und zumindest virtuellem Schnee. Ganz in der Feiertagstradition backt ihr Plätzchen und beschenkt eure liebsten NPCs.

Wer es nicht besinnlich mag und auf eine stille Weihnacht pfeift, der lässt es im Eisenbanner krachen. Was gibt’s für Belohnungen von Lord Saladin? Das und andere Aspekte zum letzten PvP-Event des Jahres haben wir hier für euch.

Was glaubt ihr, ruft das gemütliche Beisammensein einen alten bekannten zurück auf den Plan? Wer ein bisschen an der Zeitachse drehen will, bekommt es in der Sonnenuhr mit einem neuen Boss zu tun.

War das schon alles was es diese Woche zu tun gibt? Nein, natürlich nicht. Es folgen die wichtigsten Infos zu den rotierenden Aktivitäten und Belohnungen.

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 24.12. bis zum 31.12.

Das sind die Dämmerungsstrikes für die Woche: Wer sich in der laufenden Woche bei der Vorhut beweisen will, macht das in der regulären Dämmerung (Powerlevel 820). Folgende Strikes möchten angegangen werden:

See der Schatten

Fremdes Terrain

Der Schwärmende Kern

In Dämmerung: Die Feuerprobe gibt’s nur einen Strike. Dieser ist dafür ein gutes Stück knackiger:

Baum der Warscheinlichkeit

Strikes und Story-Missionen warten mit diesen Modifkatoren zum Reset auf:

Solar-Versengen

Geerdet

Prügler

Wie immer gilt, der Element-Burn bleibt die ganze Woche über bestehen. Die zwei übrigen Modifikatoren wechseln im täglichen Rhythmus.

Schmelztiegel: Wer Lord Shaxx stolz machen will, stürzt sich in diese PvP-Modi:

Privatmatch

Rumble (Kern-Playlist)

Kontrolle (Kern-Playlist)

Vorherrschaft (Rotation-Playlist)

Showdown (Rotation-Playlist)

Eliminierung (Kern-Playlist)

Überleben (Kern-Playlist)

Überleben: Freelance (Kern-Playlist)

Klassische Mischung (Kern-Playlist)

Das Eisenbanner

Zusätzlich zu Lord Shaxx möchte Lord Saladin euch schwitzen sehen.

Abrechnung: Wer sich lieber auf die Seite des zwielichtigen Vagabunden schlagen möchte, hat es in der Abrechnung damit zu tun:

Leere-Versengen

Grenadier

Eskalationsprotokoll: Auch diese Woche könnt ihr die Schar-Flut auf dem Mars zurückdrängen. Als Belohnung gibt’s diesmal:

die legendäre Schrotflinte IKELOS_SF_v1.0.1

Flashpoint: Folgender Planet steht im Zentrum der Flashpoint-Aktivitäten:

Titan

Petra Venj hält sich diese Woche ganz praktisch gleich an der Landezone der Träumden Stadt auf (Fluch-Woche 2). Im Kampf gegen die Besessenen begebt ihr euch in die 3. Aszendenten Herausforderung.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 9 von Destiny 2

Helft mit: Bei Start der Saison der Dämmerung könnten sich einige Aspekte geändert haben, die wir bisher übersehen und deshalb nachfolgend noch nicht berücksichtigt haben. Fällt eurem geschulten Auge ein Fehler oder eine Veränderung auf, lasst es uns wissen

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtige Ausrüstung ist nicht gleich Mächtige Ausrüstung. Es gibt unterschiedliche Tiers (Stufen) der Belohnung. Nach oben hin bekommt ihr immer größere Powerlevel-Sprünge geboten.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 960 und bis maximal 970 geht. Ab 960 bis zu +2 Power)

Der Level-Bonus durch das saisonale Artefakt fließt nicht in die Rechnung des durchschnittlichen Powerlevels mit ein. Hier ist der Mittelwert der Ausrüstung und Waffen ausschlaggebend.

Quellen für Mächtige Prämien:

Stufe 1:

Wöchentlicher Flashpoint

Primus-Engramme

Waffenschmied-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

wöchentliche Story-Mission Lunas Ruf von Eris

3x Albtraum-Jagd absolvieren

Zavalas Vorhut-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

3x Vorhut-Strikes erledigen

5x Dämmerung: Die Feuerprobe erledigen. Höhere Schwierigkeitsstufen gewähren größeren Fortschritt

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Kern-Playlist

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Rotations-Playlist

Shaxx‘ Schmelztiegel-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Gambit-Beutezüge vom Vagabunden – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Jeder volle Rangaufstieg in Gambit oder im Schmelztiegel

Stufe 2:

Wöchentliche Matches in Gambit – Schließt 3 Spiele in Gambit oder Gambit Prime ab

Clan-Belohnung von Hawthorne

Neue saisonale Aktivität die Sonnenuhr, hier wartet auch ein neuer Boss auf euch: Tazaroc

Stufe 3:

Wir konnten noch keine Prämie dieser Stufe finden. Ihr etwa?

Spitzenausrüstung:

Eisenbanner-Beutezüge

Raid „Garten der Erlösung“

Dämmerung: Die Feuerprobe mit einer Team-Punktzahl von 100.000 oder mehr

Albtraumjagd (Großmeister)

Dungeon (Grube der Ketzerei)

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Was ist in der laufenden Woche eine Investition von Glazstaub wert? Die Glanzstaub-Währung könnt ihr ingame freispielen und hierfür ausgeben:

Das exotische Schiff „Cölin-Blitz“

Der exotische Sparrow „Polarwirbel“

Die exotische Geist-Hülle „Winterwunderland Hülle“

Das exotische Ornament „Frostgeboren“ für das Schwert „Schwarze Klause“

Die exotische Geste „Ran ans Brot“

Klassen-Sets mit universellen Ornamenten der Anbruch-Rüstung „Nordlicht“

Eine frohe Weihnachtszeit allen Hütern da draußen und zudem guten Loot. Verbringt die letzte Destiny-Woche des Jahres besinnlich und stattet doch einem unerwarteten Gast einen Besuch ab.