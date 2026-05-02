OLED-TV zum Schleuderpreis: Diesen starken 4K-Fernseher bekommt ihr jetzt ungeschlagen günstig

LGs OLED-TV-Einstiegsmodell B5 bietet hervorragende Bildqualität zum niedrigen Preis und ist im Angebot gerade günstig wie noch nie.

LG OLED-TV günstig wie nie

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OLED gilt nach wie vor als das Maß der Dinge, wenn es um Bildqualität geht, ist aber oftmals entsprechend teuer, besonders zur Markteinführung. Doch mit dem 55 Zoll großen OLED B5 bekommt ihr jetzt das letztjährige Einstiegsmodell von LG um 16 Prozent reduziert zum neuen Tiefstpreis bei Amazon.

So günstig gab es das bisher noch nicht. Das gut bis sehr gut bewertete TV-Modell befindet sich im Abverkauf, denn in Kürze soll der Nachfolger B6 erhältlich werden, der wie auch ursprünglich der B5 mit einer Preisempfehlung von 1.899 Euro zum Marktstart erwartet wird. Beim B5 im Angebot zahlt ihr jetzt fast nur noch ein Drittel dessen.

Dafür bekommt ihr scharfe 4K-Ultra-HD-Auflösung auf 1,40 Meter Bildschirmdiagonale, wobei das OLED-Panel mit seinen selbstleuchtenden Pixeln für brillante Farben, hohe Kontraste und tiefste Schwarzwerte sorgt.

Dazu gibt es flüssige 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, inklusive Nvidia G-Sync und AMD FreeSync sowie weitere Gaming-Features, darunter Cloud-Spiele-Apps, HDMI-2.1-Anschlüsse für 4K@120 Hz, ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate).

Ebenfalls mit an Bord ist eine breitgefächerte HDR-Unterstützung mit Dolby Vision, HDR10 und Co., während die Stereolautsprecher mit Support für die Heimkino-Audioformate Dolby Atmos und DTS:X aufwarten.

LGs Betriebssystem WebOS 25 verspricht zudem diverse Smart-TV-Funktionen, zum Beispiel viele Streaming-Dienste, Apps und Sprachassistenz sowie vier Jahre Upgrade-Garantie. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

LG OLED-TV B5 mit 55 Zoll für nur 649 Euro statt 775 Euro bei Amazon

In den Amazon-Rezensionen kommt die B5-Modellreihe von LG mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen fast durchweg gut an und auch die Stiftung Warentest hat die Testnote 2,0 (“Gut”) vergeben. Im Test bei Netzwelt hat es sogar für die sehr gute Testnote 1,4 gereicht.

[…] Fast so gut wie der Testsieger, kostet aber nur gut die Hälfte […] Der LG OLED B5 zeigt nicht nur sehr gute Bildqualität, er ließ im Test auch darüber hinaus wenig anbrennen: Die Ausstattung umfasst alles, was wir heute von modernen Smart-TVs erwarten. Außerdem gibt es alle wichtigen Anschlüsse, und selbst der Ton kann sich hören lassen. Pro tolle Bildqualität mit perfekten Farben und knackigem Kontrast

sehr gute Streaming-Ausstattung

Menü mit vielen Hilfen

sehr handliche Fernbedienung

alle vier HDMI-Eingänge voll Gaming-tauglich (HDMI 2.1) Contra Helligkeit für die Preisklasse nur durchschnittlich

Menü etwas verschachtelt Netzwelt.de

Weitere Angebote: LEGO Star Wars, Warhammer-Plüschschädel und Gaming-Headset

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden und lohnenden Deals.

Mit dabei ist zum Beispiel das wohl absurdeste LEGO-Star-Wars-Set aller Zeiten zum Sparpreis und ein plüschiger Servo-Schädel aus dem Warhammer-Universum. Außerdem bekommt ihr ein starkes Gaming-Headset von SteelSteries zum Tiefstpreis, das euch dank zahlreichen Equalizer-Presets einen Vorteil in Spielen verschaffen soll.

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