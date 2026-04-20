Darth Jar Jar ist real! Schnappt euch das absurdeste LEGO Star Wars Set aller Zeiten jetzt zum Sparpreis!

Vergesst Han Solo und Chewbacca! In diesem LEGO-Star-Wars-Set regiert die dunkle Seite, und zwar auf die herrlich absurdeste Art und Weise, die man sich vorstellen kann.

Holt euch hier das LEGO Set bei MediaMarkt

Zum Deal

Manche Dinge muss man mit eigenen Augen sehen, um sie zu glauben. LEGO hat mit dem “Dunklen Millennium Falken” (Set #75389) ein Set veröffentlicht, das jeden Star Wars-Puristen kurz schnappatmen lässt. Die Rede ist vom ikonischen Millennium Falcon, aber in der coolen dunklen Version und vollgestopft mit absurden Minifiguren zu abgedrehten ”Was-wäre-wenn”-Konzepten und irren Verschwörungstheorien.

Mehr starke Deals zum Sommer!

Bevor ihr mehr zu diesem irren LEGO-Set erfahrt, gibt’s hier noch mehr starke Deals bei MediaMarkt!

Das Multiversum lässt grüßen: Das Raumschiff aus Rebuild the Galaxy”

Normalerweise kennt man den Millennium Falken als die sympathischste Schrottmühle der Galaxis, die den Kessel-Flug in unter 12 Parsec schafft. Und es gibt ja schon ein extrem strkes LEGO-Set zu diesem Schiff.

Doch LEGO hat hier den “Dark Mode” aktiviert! Basierend auf dem abgedrehten Disney+ Animated Special “Rebuild the Galaxy” (quasi dem “What If …?” des Star Wars Universums), bekommt ihr hier ein Set, das alle bekannten Regeln bricht.

Das vieleicht böseste Schiff der Galaxie!

Das Schiff bietet dabei schon das erste Highlight. Es ist pechschwarz und hat bedrohliche rote Farbakzente, beispielsweise am Cockpit. Alles an diesem Schiff sagt “ich bin böse!”.

Dazu steckt es noch voller Details und beweglicher Teile, die es nicht nur zu einem Sammelstück, sondern auch einem spaßigen Spielzeug machen.

Dieses Set steckt voller Details!

Darth Jar Jar, Jedi Vader & Co: Ein Cast wie ein nerdiger Fiebertraum

Was LEGO uns hier an Minifiguren in den Karton packt, ist absoluter Fan-Service der Extraklasse. Wer das “Rebuild the Galaxy”-Special gesehen hat, weiß: Hier ist nichts, wie es sein sollte. Diese sechs exklusiven Figuren sind der Hauptgrund, warum das Set in keiner Sammlung fehlen darf:

Darth Jar Jar: Die Mutter aller Star Wars Fan-Theorien ist offiziell! Vergesst den tollpatschigen Gungan aus Episode 1, das war eh nur Tarnung und Täuschung! Denn hier kommt der wahre Sith-Lord, komplett mit rotem Doppellichtschwert. Allein für diese Figur lohnt sich das Set!

Die Mutter aller Star Wars Fan-Theorien ist offiziell! Vergesst den tollpatschigen Gungan aus Episode 1, das war eh nur Tarnung und Täuschung! Denn hier kommt der wahre Sith-Lord, komplett mit rotem Doppellichtschwert. Allein für diese Figur lohnt sich das Set! Jedi Vader: Mindestens ebenso absurd ist das Gegenstück zum Sith-Gungan: Darth Vader in strahlend weißer Jedi-Rüstung, geläutert und wieder fest auf der hellen Seite.

Mindestens ebenso absurd ist das Gegenstück zum Sith-Gungan: Darth Vader in strahlend weißer Jedi-Rüstung, geläutert und wieder fest auf der hellen Seite. Beach Luke: Während die Galaxis brennt, macht Luke Skywalker … Urlaub? Im Hawaii-Hemd und mit seiner geliebten blauen Milch in der Hand ist er die gechillteste Minifigur des Jahres.

Während die Galaxis brennt, macht Luke Skywalker … Urlaub? Im Hawaii-Hemd und mit seiner geliebten blauen Milch in der Hand ist er die gechillteste Minifigur des Jahres. Bounty Hunter C-3PO: Der stetig herumzickende Protokolldroide hat genug vom Übersetzen. Ausgestattet mit Blastern und einem schwarzen Arm macht er jetzt Jagd auf fette Kopfgelder.

Der stetig herumzickende Protokolldroide hat genug vom Übersetzen. Ausgestattet mit Blastern und einem schwarzen Arm macht er jetzt Jagd auf fette Kopfgelder. Darth Rey & Darth Dev: Sith-Rey kennen wir als düstere Vision aus “Der Aufstieg Skywalkers” (inklusive des Klapp-Lichtschwerts). Begleitet wird sie von Darth Dev(astator), dem ultimativen Antagonisten der “Rebuild the Galaxy”-Storyline.

Von Darth Jar Jar bis zum chilligen Beach Luke steckt dieses Set voll absurder Minifiguren, die es sonst nirgendwo gibt.

Warum ihr bei diesem Deal nicht zögern solltet

Wenn ihr euch dieses Stück herrlich absurde Star Wars Geschichte sichern wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Denn MediaMarkt haut den dunklen Falken aktuell zu einem Preis raus, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis (allein durch den immensen Sammlerwert der Figuren) extrem attraktiv ist.

Seid ihr also bereit für die dunkle Seite? Dann lasst euch dieses Multiversum-Spektakel nicht entgehen und schnappt euch diesen Loot, solange die Vorräte bei MediaMarkt noch reichen!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.