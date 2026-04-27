Ihr sucht noch ein Geschenk für den Warhammer 40.000 Fan, der schon alles hat? Dieser knuddelige Servo-Schädel aus Plüsch ist hier genau das richtige!
Das Universum von Warhammer 40.000 hat den Begriff “grimdark” erfunden und schockt mit immer neuen, grausamen Details. So leben Billiarden von Menschen unter dem tyrannischen Regime eines toten Herrschers, es herrscht immer Krieg und das Leben eines Soldaten ist weniger wert, als die Ausrüstung, die er bei sich trägt.
In dieser grimmigen Zukunft sind Servo-Schädel allgegenwärtig. Diese schwebenden Totenköpfe sind nützliche Drohnen, die aus den Schädeln von verdienten Dienern des Imperiums hergestellt werden und allerlei nützliche Aufgaben übernehmen.
Eigentlich sind diese mit Cyber-Hardware vollgestopften Totenschädel gruselige Accessoires, die das ganze Grimdark-Setting noch “grimdarker” machen, aber dieser Servo-Schädel ist genau das Gegenteil davon. Er ist nämlich ein loyaler wie knuddeliger Begleiter für alle Lebenslagen!
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Vom kybernetischen Diener zum Kuschel-Kameraden
Der Hersteller dieses Stoff”tiers” hat hier das makabre Design der kybernetischen Schädel genommen und es in ein ultra-weiches, knuddelbares Plüsch-Gadget verwandelt.
Die typischen bionischen Augen, die Schläuche und die Kabel, die normalerweise kaltes Metall und bleiche Knochen zieren, sind hier detailliert und liebevoll aus Stoff nachgebildet. Das Ergebnis ist eine herrlich absurde Mischung aus düsterer Science-Fiction und absolutem Kuschel-Faktor!Hier gibt’s das knuddeligste, was das Warhammer-40K-Universum zu bieten hat!
Was den Plüsch-Schädel zum perfekten Loot macht:
- Der perfekte Stressball: Dank der extra weichen und “quetschbaren” Füllung eignet sich der Schädel hervorragend, um Frust abzubauen. Zum Beispiel, wenn die Würfel beim Tabletop mal wieder nur Einsen zeigen oder das Matchmaking im Multiplayer nur noch nervt.
- Detailgetreues Design: Trotz des Kuschel-Looks sind die wichtigsten Warhammer-Details vorhanden. Von den kybernetischen Implantaten bis hin zu den herabhängenden Datenkabeln.
- Offizielles Merchandise: Hier bekommt ihr keinen billigen, nachgemachten Ramsch, sondern ein offiziell lizenziertes Sammlerstück.
Wartet nicht zu lange! Kurioses Gaming-Merchandise wie dieses ist auf Amazon oft schnell vergriffen, sobald die Community Wind davon bekommt. Sichert euch euren treuen Begleiter aus Plüsch am besten sofort!Hier gibt’s das knuddeligste, was das Warhammer-40K-Universum zu bieten hat!
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