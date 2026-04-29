Ein Gaming-Headset wie ein “Cheat-Code”: Diese Kopfhörer sollen euch einen entscheidenden Vorteil in Spielen verschaffen

Dank angepasster Spieleprofile soll dieses Gaming-Headset von SteelSeries Gegner besonders gut orten und jetzt bekommt ihr es günstig wie noch nie.

Gaming-Headset mit "Cheat-Code" um 25% reduziert

Jetzt zum Angebot!

Das SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 bekommt ihr im befristeten Amazon-Angebot bis zum 3. Mai (oder solange der Vorrat reicht) in verschiedenen Farben aktuell um 25 Prozent reduziert.

Das gut bewertete Gaming-Headset gab es bisher noch nicht günstiger. Alternativ bekommt ihr den neuen Tiefstpreis zurzeit auch bei MediaMarkt und bei Saturn im Angebot.

Der große Clou abseits des Preises: Über die Companion-App Sonar könnt ihr unter anderem Equalizer-Presets für über 200 Spiele in Echtzeit anpassen, was zum Beispiel die Ortung von Gegnern noch exakter machen soll.

In einem Test von GamingTrend wurde dies sogar als der “größte Cheat-Code der Branche“ bezeichnet und auch das Vorgängermodell konnte bei uns schon als eines der besten Gaming-Headsets für PS5 glänzen.

Ansonsten verspricht das SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 dank magnetischer Neodym-Treiber High-Fidelity-Audio mit sattem, kristallklarem und detailreichem Sound, während das Mikrofon Hintergrundgeräusche per KI-Funktion zuverlässig herausfiltern soll.

Mit an Bord ist auch Unterstützung für 360-Grad-Surround-Sound (Spatial Audio) und mittels Parallelbetrieb mit 2,4-GHz-Funkempfänger sowie Bluetooth lassen sich überdies auch mehrere Audioquellen individuell steuern und gleichzeitig nutzen.

Zudem soll der Akku bis zu 50 Stunden Laufzeit bieten und dank Schnellladefunktion in gerade mal 15 Minuten wieder genug Leistung für weitere sechs Stunden liefern können. Weitere Details zur Ausstattung des Headsets findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 für nur 149,99 Euro statt 199,99 Euro UVP bei Amazon

Auch im Test bei PC World gab es mit 4 von 5 Sternen eine gute Testwertung für das SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2, wobei fast nur Lob und wenig Kritik ausgesprochen wurde.

Das Steelseries Arctis Nova 7 Gen 2 ist ein Headset, das bequem sitzt, präzisen Klang bietet, eine extrem lange Akkulaufzeit hat und mühelos zwischen PC, Konsole und Smartphone wechselt. Die duale Wireless-Funktion ist nicht nur praktisch, sondern ein echtes Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse. PC World

Pro sehr angenehmer Tragekomfort

guter, detailreicher Stereoklang mit klarer Klanglokalisierung

gleichzeitige Verbindung über 2,4 GHz und Bluetooth

breite Kompatibilität (PC, PS5, Xbox, Switch, Mobilgeräte)

lange Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion

intuitive Bedienung

umfangreiche Software Contra Mikrofon klingt blechern und nicht sehr natürlich

breiter USB-Dongle blockiert benachbarte Anschlüsse

leichte Schärfe im Hochtonbereich beim Standardklang (kann per Equalizer korrigiert werden)

Weitere Angebote: LEGO Herr der Ringe und Star Wars, Diablo-Sonderheft sowie Apple MacBook Neo

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Saurons Turm aus Der Herr der Ringe von LEGO stark reduziert, ebenso wie der ursprünglich besonders teure Todesstern aus Star Wars zum Tiefstpreis.

Zudem bekommt ihr aktuell ein Sonderheft-Epaper zu Diablo 4 mit Guides und Codes für Paladin und Hexenmeister in Lord of Hatred sowie Apples neues MacBook Neo besonders günstig.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.