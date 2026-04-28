“Das ist kein Mond, es ist eine Raumstation”: Das teuerste LEGO-Set zu Star Wars gibt es jetzt deutlich günstiger

Letztes Jahr sicherte sich das jüngste Todesstern-Modell von LEGO Star Wars den Titel als teuerstes Set bei Veröffentlichung. Jetzt ist es gerade deutlich günstiger.

LEGO Star Wars Todesstern um 21% reduziert

Jetzt zum Angebot bei Proshop!

Satte 999,99 Euro wurden zur Markteinführung für den Todesstern aus Star Wars als Preisempfehlung ausgerufen, doch Proshop hat das Set mit der Nummer #75419 gerade um 21 Prozent reduziert im Angebot.

Günstiger als zu diesem Preis war das riesige Modell laut Vergleichsseiten bisher noch nicht gelistet. Direkt bei LEGO oder auch bei Amazon zahlt ihr aktuell immer noch die ursprüngliche Preisempfehlung.

Bei Proshop bekommt ihr das bisher größte LEGO-Star-Wars-Set mit 9.023 Teilen und Abmessungen von 70 cm Höhe, 79 cm Breite sowie 27 cm Tiefe unterdessen gerade rund 250 Euro günstiger.

Das Diorama-Bauset aus der Ultimate Collector Series ist empfohlen ab 18 Jahren und liefert euch auch 38 Charaktere als Minifiguren mit, darunter Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia, Chewbacca, Darth Vader und viele mehr.

Zudem werden diverse Szenerien aus den Filmen abgebildet, zum Beispiel Müllschacht und Müllpresse, Traktorstrahlsteuerung, ein funktionierender Aufzug, Imperator Palpatines Thronsaal und ein imperiales Shuttle.

Weitere klassische Filmszenen lassen sich nachstellen, wenn sich Luke und Leia von einer einziehbaren Brücke in Sicherheit schwingen oder Darth Vader und Obi-Wan Kenobi ein Lichtschwertduell austragen und auch der Superlaser darf natürlich nicht fehlen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Proshop.

Fans haben das Modell vor allem angesichts des hohen Preises und der Scheibenbauweise durchmischt aufgenommen, wie auch die Bewertungen auf der offiziellen Webseite zeigen, aber zum reduzierten Preis wirkt das Ganze mittlerweile schon deutlich attraktiver und viele feiern es auch einfach.

Weitere Angebote: Enders-Gasgrill, Warhammer-Plüschschädel, MacBook Neo und Gaming-Monitor

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein Gasgrill von Enders mit acht Brennern oder ein flauschiger Servo-Schädel aus dem Warhammer-Universum. Außerdem bekommt ihr Apples neues MacBook Neo zum neuen Tiefstpreis, ebenso wie einen ordentlichen Gaming-Monitor von Philips für gerade mal 79 Euro.

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