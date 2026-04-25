Nur 79 Euro: Guter Gaming-Monitor jetzt zum Sparpreis im Angebot

Wer nicht viel Geld für einen guten Gaming-Monitor ausgeben möchte, sollte sich dieses Angebot jetzt nicht entgehen lassen.

Gaming-Monitor für nur 79 Euro

Jetzt zum Angebot!

Einen guten Gaming-Monitor zum richtig günstigen Preis bekommt ihr gerade mit dem Philips Evnia 27M2N3200NF, der aktuell für nur 79 Euro im Amazon-Angebot ist, im Vergleich zur Preisempfehlung von 139,99 Euro.

Günstiger gab es das bisher noch nicht und es handelt sich auch mit um den günstigsten Gaming-Monitor unter vergleichbar ausgestatteten Modellen. Alternativ haben aktuell übrigens auch MediaMarkt und Saturn den Tiefpreis im Angebot

Die Ausstattung: Das bietet Philips’ Gaming-Monitor Evnia 27M2N3200NF

Auf 27 Zoll Bildschirmdiagonale verfügt der Philips Evnia 27M2N3200NF über ein Fast-IPS-Panel mit W-LED-Backlight und Full-HD-Auflösung (1.920 × 1.080 Pixel) sowie 144 Hertz Bildwiederholfrequenz.

Mit 4 Millisekunden (Grau zu Grau) bzw. 1 ms MPRT (Motion Picture Response Time) schaltet das Modell auch recht zügig und soll sich über Philips’ Unschärfereduktionsfunktion Smart MBR auf 0,5 ms senken lassen.

Zudem gibt es HDR10-Unterstützung und AMD FreeSync sowie Nvidia-G-Sync-Kompatibilität zur Bildsynchronisation, während auch eine geringe Eingangsverzögerung versprochen wird.

Obendrein bietet das entspiegelte und neigbare Display ein vergleichsweise hohes Farbspektrum für die hiesige Preisklasse (Adobe RGB: 90 %, DCI-P3: 95 %, sRGB: 120 %, NTSC: 110 %).

Anschlussseitig gibt es derweil unter anderem DisplayPort und HDMI 1.4. Außerdem mit an Bord sind drei Jahre Herstellergarantie. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Monitor Philips Evnia 27M2N3200NF für nur 79 Euro statt 139 Euro UVP bei Amazon (Tiefstpreis)

Rezensionen und Test: So schneidet der Philips Evnia 27M2N3200NF ab

In den Amazon-Rezensionen hat der Philips 27M2N3200NF fast durchweg gute Bewertungen erhalten, wobei vor allem die gute Ausstattung zum günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis hervorgehoben wird. Auch die Webseite Testberichte.de hat sich den Monitor näher angesehen und dabei mit der Note 1,8 (“Gut”) bewertet. Auch hier gab es viel Lob und kaum Kritik.

Fazit: Flüs­si­ges Gaming mit leben­di­gen Bil­dern und erwei­ter­ten Funk­tio­nen Pro hohe Bildwiederholrate für flüssiges Gaming

IPS-Panel mit weiten Betrachtungswinkeln

Unterstützung von HDR10 und NVIDIA G-SYNC Contra fehlende ergonomische Anpassungsmöglichkeiten

höherer Energieverbrauch im Vergleich zu einigen Konkurrenten Testberichte.de

Weitere Angebote: Diablo-Doom-Crossover, Gaming-Headset, LEGO Star Wars und japanischer Tischgrill

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel das aktuelle Diablo-Doom-Crossover, ein kabelloses Gaming-Headset von Logitech zum Tiefpreis und ein reduziertes LEGO-Star-Wars-Set. Außerdem gibt es auch einen japanischen Teppanyaki-Tischgrill bei MediaMarkt im Angebot.

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