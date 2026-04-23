Wenn zwei Höllen kollidieren: Das epischste Crossover des Jahres in Diablo Immortal!

Was schon schlimm ist, wird bekanntlich oft noch schlimmer. Genau das dürften die von Leid geplagten Bewohner von Sanktuario gerade in Diablo Immortal denken, wenn plötzlich zusätzlich zu den bekannten Höllenscharen noch weitere Schrecken aus einer ganz anderen Hölle Ihnen das Leben schwer machen.

Aber genau das passiert gerade, denn die blutrünstigen Dämonen aus DOOM: The Dark Ages sind völlig unerwartet in Sanktuario eingefallen! Doch was die armen NPCs im Spiel jämmerlich beklagen, ist für euch Spieler ein Grund zur Freude, denn im Crossover der zwei krassesten Monster-Metzel-Power-Fantasys sind grauslige Höllenhorden nur Opfer für eure überlegenen Skills und Loot-Lieferanten.

Und das Beste daran: Dieses epische Crossover zwischen Diablo Immortal und DOOM: The Dark Ages ist jetzt kostenlos auf PC, Android und iOS spielbar!

Die Hölle bricht los und es ist wunderbar! Das erwartet euch im ultimativen Crossover

Ihr habt noch bis zum 13. Mai die einmalige Gelegenheit, dieses glorreiche Gemetzel voll auszukosten. In einem speziell entworfenen, actiongeladenen Event-Modus – der an den rasanten “Fluch des Überlebenden” angelehnt ist – seid ihr die erste, letzte und einzige Verteidigungslinie Sanktuarios. Doch zum Glück gibt’s genug epische Goodies, die euch zum übermächtigen Slayer machen! Rip and Tear!

Metzelt euch durch den Fluch des Slayers

Im Zentrum des Spektakels steht ein brandneuer, zeitlich begrenzter Modus, der an den bekannten Modus »Fluch des Überlebenden« angelehnt ist. Hier erhaltet ihr als Helden in Diablo Immortal exklusiven Zugriff auf sechs besondere Fähigkeiten, die direkt aus dem übermächtigen Arsenal von DOOM: The Dark Ages stammen!

Erhaltet die Fähigkeiten des Slayers und werdet noch mehr zur ultimativen Power-Fantasy!

Eure übrige Ausrüstung ist dann nicht mehr von Bedeutung, denn jetzt kämpft ihr wie der Slayer! Und zwar mit echten Kult-Waffen aus Doom: The Dark Ages. Darunter sind die brachialen Mordwerkzeuge wie die Schildsäge, der Schandkolben und freilich die legendäre Super-Schrotflinte! Damit seid ihr bestens gerüstet, um jede noch so krasse Dämonenübermacht in blutige Atome zu zerstampfen.

Bosskampf der Extraklasse: Der Cyberdämon wartet

Freilich wird dieses fulminante Aufeinandertreffen zweier Welten mit einem epischen Boss-Fight gekrönt! Habt ihr euch erfolgreich durch die einfachen Invasoren gekämpft und sie mit den Fähigkeiten des Doomslayers zurückgeschlagen, wartet am Ende des Events der Drahtzieher des ganzen Unheils: Der legendäre Cyberdämon!

Der schreckliche Cyberdämon ist der Obermotz des Events!

Ihr müsst hier all euer Können aufbieten, um diesen ikonischen Bösewicht aus der DOOM-Serie endgültig in die Knie zu zwingen. Dafür bekommt ihr aber am Ende auch die begehrten Event-Belohnungen.

Der Schmelztiegel und höllisch gute Accessoires

Um eure krasse Dominanz über die Horden der Hölle zu zementieren, könnt ihr während des Events in Diablo Immortal den legendären Edelstein »Der Schmelztiegel« ausrüsten und so die entfesselte Macht des Slayers anlegen. Denn wie ihr wisst, machen sich alle Dämonen vor Angst in die Hose, wenn sie nur den Schatten des Slayers sehen!

Mit den Outfits der legendären Sentinels lehrt ihr den Höllenscharen beider Serien das Fürchten!

Wer in der Hölle herrschen will, braucht aber nicht nur ikonisches Gameplay von DOOM: The Dark Ages, sondern auch den passenden Look.

Freut euch also auf zeitlich begrenzte Accessoires, die von der Hölle selbst gefürchtet werden. Loggt euch ein, um euch mächtige kosmetische Waffen der legendären Sentinels zu sichern und die Dämonen mit extra viel Stil zu metzeln!

Ein diabolisches Jubiläumsjahr

Das Crossover-Event kommt übrigens aus einem guten Grund, denn sowohl bei Diablo als auch Doom gibt’s heuer was zu feiern: Die Diablo-Marke begeht dieses Jahr nämlich stolz die Feierlichkeiten zu ihrem 30. Jubiläum, während die DOOM-Reihe bereits 33 Jahre alt wird.

Holt euch also noch heute Diablo Immortal kostenlos und macht beim großen Crossover mit Doom: The Dark Ages mit! Es wird ein Höllenspaß!