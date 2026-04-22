“Bemerkenswert guter Allrounder”: Kabelloses Gaming-Headset von Logitech jetzt zum Tiefpreis im Angebot

Mit dem Logitech G522 Lightspeed bekommt ihr ein gut bewertetes, kabelloses Gaming-Headset von Logitech gerade besonders günstig.

Bis zum 28. April (oder solange der Aktionsvorrat reicht) gibt es das Logitech G522 Lightspeed im befristeten Angebot bei Amazon aktuell um satte 45 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

Günstiger gab es das erst im letzten Jahr veröffentlichte Gaming-Headset aus der gehobenen Mittelklasse bisher noch nicht. Alternativ ist aktuell auch das Einstiegsmodell Logitech G G321 zum Tiefpreis zu haben.

Das bietet das Gaming-Headset Logitech G522 Lightspeed

Logitech verspricht mit seinen PRO-G-Klangtreibern synchronisiertes 48-kHz-/24-Bit-Audio mit außergewöhnlicher Klangqualität, geringer Verzerrung und satten Bässen.

Ein 48-kHz-/16-Bit-Mikrofon mit voller Bandbreite soll derweil eine erstklassige Sprachqualität mit kristallklarer Kommunikation in Spielen und Audio-Streaming in Broadcast-Qualität bieten.

Über Logitechs BlueVO!CE-Feature in der G-HUB-Software oder der G Mobile App lässt sich die Sprachausgabe auch verbessern, ebenso wie Audio-Einstellungen und Klangregelung anpassen.

Das Headset lässt sich sowohl drahtlos per Lightspeed-Adapter an PC, Mac, PS5 oder Nintendo Switch (2) verbinden und bietet auch Bluetooth für mobile Geräte oder lässt sich auch kabelgebunden mit USB-A auf USB-C betreiben.

Dabei kann es mit einer Akkulaufzeit von bis zu 90 Stunden (bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung; mit sind es bis zu 40 Stunden) auch eine kabellose Verbindung von bis zu 30 Metern aufrechterhalten.

Mit nur 280 Gramm Gewicht ist es zudem auf Komfort ausgelegt und und verfügt über ein waschbares Kopfband sowie abgerundete Ohrpolster für eine verbesserte Passform. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Logitech G522 Lightspeed für nur 92,99 Euro statt 169,99 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist das Logitech G522 Lightspeed

In den Amazon-Rezensionen kommt das Logitech G522 Lightspeed mit 4 von 5 Sternen fast durchweg gut weg und auch im Fachtest bei GameStar gab es mit 4 von 5 Sternen eine gute Wertung mit nur wenig Kritik.

Dieses Headset ist ein bemerkenswert guter Allrounder mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl das Mikrofon als auch der Komfort überzeugen. Das kabellose Gerät verbindet sich via Bluetooth, Lightspeed-Funk oder USB-Kabel. Kleinere Nachteile sind die überbetonten Mitten und die wärmenden Ohrpolster. Dennoch ist dieses Gaming-Headset insgesamt eine gute Wahl für Spieler, die mehrere Plattformen benutzen. Pro Preis-Leistungs-Verhältnis

gute Mikrofonqualität

leicht, bequem und druckfrei

Multiplattform-Headset

Dreifachanbindung Contra wärmt stark

Mitten sind überbetont und unterdrücken Höhen und Tiefen, vor allem bei Musik GameStar

Weitere Angebote: Japanischer Tischgrill, LEGO Star Wars und Apple Watch

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein japanischer Teppanyaki-Tischgrill bei MediaMarkt und ein abgedrehtes LEGO-Set zu Star Wars mit Darth Jar Jar und Co. zum Sparpreis. Außerdem bekommt ihr eine der besten Smartwatches in Form der Apple Watch Series 11 aktuell zum Tiefstpreis im Angebot bei Amazon.

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