Asiatisches BBQ direkt im Wohnzimmer? Dieser geniale Tischgrill von MediaMarkt sorgt für geselliges Abendessen

Immer nur Pizza beim Lieferdienst bestellen wird auf Dauer langweilig (und teuer!), aber ewig in der Küche stehen will auch niemand. Die Lösung? Holt euch maximale BBQ-Effizienz doch einfach direkt an den Tisch!

Mit dem Koenic KTY-TR 2025 Teppanyaki-Tischgrill liefert euch MediaMarkt aktuell das ultimative Hardware-Upgrade für euer Esszimmer. Mit satten 2000 Watt heizt dieses Teil schneller auf als eure Grafikkarte unter Volllast.

Egal ob saftiges Steak, knackiges Gemüse, Garnelen oder einfach nur Bacon: hier brutzelt jeder genau das, worauf er Bock hat. Das Beste daran? Es ist extrem gesellig und der Abwasch ist danach dank Antihaftbeschichtung und modularer Bauweise in Rekordzeit erledigt.

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Warum der Koenic Teppanyaki-Grill euer bestes Offline-Gadget wird

Ein Teppanyaki-Tischgrill wie der Koenic KTY-TR 2025 bringt das asiatische Barbecue-Feeling direkt zu euch ins Wohnzimmer. Denn in Japan ist es üblich, dass man sich als Familie oder Freundeskreis um einen solchen Tischgrill versammelt und dann gemütlich diverse Speisen drauf schnell und einfach brutzelt.

2000 Watt: Keine nervigen Ladezeiten beim Aufheizen

Wer richtig Hunger hat, will nicht ewig warten, bis das Gerät endlich die optimale Betriebstemperatur hat. Dank der satten 2000 Watt Leistung hat der Grill praktisch keine “Ladezeiten” und ist in wenigen Minuten auf Betriebstemperatur. Über das stufenlos abnehmbare Thermostat findet ihr für jedes Grillgut – egal ob dickes Rindersteak oder empfindliches Gemüse – genau den richtigen “Sweet Spot”.

Sterne-Koch Tim Raue schwört ebenfalls auf den KOENIC Teppan Yaki Grill.

Open-World-Grillen: Maximale Freiheit auf der Grillplatte

Das Geniale am Teppanyaki-Style? Die komplett flache Grillfläche! Anders als bei Gitterrosten fällt euch hier garantiert nichts in die “Glut”. Ihr habt hier die volle Freiheit:

Für die Fleisch-Fans: Steaks, Würstchen und Bacon werden perfekt angebraten.

Steaks, Würstchen und Bacon werden perfekt angebraten. Für die Veggie-Fraktion: Grillkäse, Zucchini und Pilze gelingen mühelos.

Grillkäse, Zucchini und Pilze gelingen mühelos. Für die Kreativen: Sogar Spiegeleier, Pancakes oder kleingeschnittenes Gyros sind auf der glatten Platte überhaupt kein Problem.

Integrierter Debuff-Schutz: Fettarmes Brutzeln & blitzschneller Abwasch

Ein deftiges BBQ ist leider geil, aber das unangenehme Völlegefühl danach gleicht einem dicken Debuff auf eure Bewegungsgeschwindigkeit und restliche Aktivität. Der Koenic Grill kontert das mit einer integrierten Fettauffangschale.

Schlicht, elegant und ungemein praktisch: der KOENIC Teppan Yaki Grill.

Überschüssiges Fett und Bratensaft fließen über eine Rinne direkt ab. Das macht euer Essen nicht nur weniger schwer, sondern auch knuspriger.

Besonders nützlich: Die Antihaftbeschichtung. Nach dem Essen reicht es oft schon, die Platte im abgekühlten Zustand mit einem feuchten Tuch abzuwischen. So seid ihr in Rekordzeit fertig und könnt euch um schönere Dinge kümmern, als ewig das Kochgeschirr zu schrubben.

Holt euch also dieses geniale sowie günstige Gadget bei MediaMarkt und steigt ijn dei wunderbare Welt des Teppan-Yaki-Grillens ein!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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