“Die beste Smartwatch für das iPhone”: Die Apple Watch Series 11 könnt ihr euch jetzt zum Tiefstpreis schnappen

Die sehr gut bewertete Smartwatch Apple Watch Series 11 bekommt ihr im Angebot bei Amazon aktuell besonders günstig.

Apples Watch Series 11 gehört zu den besten Smartwatches am Markt und ist aktuell im Angebot bei Amazon in der 42-mm-Ausführung und verschiedenen Farben um 22 Prozent reduziert. So günstig gab es das bisher noch nicht.

Die letztes Jahr im Herbst erschienene Apple Watch Series 11 bietet zahlreiche Gesundheitsfunktionen, zum Beispiel zur Feststellung von Bluthochdruck, Ermittlung der Schlafqualität oder EKG-Abbildung. Die Smartwatch gibt euch Mitteilungen bei hoher oder niedriger Herzfrequenz, unregelmäßigem Herzrhythmus oder Schlafapnoe.

Mit der dazugehörigen App lassen sich Vitalzeichen und über Nacht erfasste Gesundheitsdaten anzeigen und die Watch Series 11 kann wie ihre jüngsten Vorgängermodelle auch den Sauerstoffgehalt im Blut ermitteln. Sportler profitieren von zahlreichen Messwerten für Workouts, wie Pacer, Trainingsbelastung und Co.

Zudem verspricht Apple bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bei normaler Nutzung und es gibt auch eine Schnellladefunktion für bis zu 8 Stunden Laufzeit in nur 15 Minuten Ladezeit. Auch durch Robustheit soll die Apple Watch Series 11 punkten und zweimal kratzfester als der Vorgänger sowie wassergeschützt bis 50 Meter und staubgeschützt nach IP6X sein. Weitere Details zur Ausstattung findet Ihr auch bei Amazon.

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Smartwatch in verschiedenen Farben für nur 349 Euro statt 449 Euro UVP bei Amazon

So schneidet die Apple Watch Series 11 in Rezensionen und im Test ab

In über 1.000 Bewertungen bei Amazon mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen ist die aktuelle Apple Watch fast durchweg sehr gut angesehen und Kritik gibt es kaum. Im Fachtest bei Heise Online gab es mit 5 von 5 Sternen ebenfalls eine hervorragende Wertung, wobei sie als die “beste Smartwatch für das iPhone” bezeichnet wurde.

[…] Insgesamt präsentiert sich die Apple Watch Series 11 als ausgereifte Smartwatch mit kleinen, aber durchdachten Verbesserungen – eher Feinschliff als Neuanfang, jedoch weiterhin eine der besten Allround-Uhren am Markt. […] Pro helles Display mit LTPO-Technologie

erkennt Bluthochdruck

1-Kanal-EKG

5G-Konnektivät Contra wenig echte Neuerungen

kurze Akkulaufzeit

teuer Heise Online

Weitere Angebote: Kaffeemaschine, Dual-Monitor, Mini-LED-TV und Gaming-Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine Siebträger-Kaffeemaschine, ein Gaming-Monitor mit zwei Auflösungen und Bildwiederholfrequenzmodi sowie ein großer Mini-LED-TV mit 144 Hertz im Angebot. Außerdem gibt es ein Gaming-Headset von Razer schon für unter 30 Euro.

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