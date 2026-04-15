Dieser 65-Zoll-Gigant mit 144Hz für PS5 & PC kostet plötzlich 1.600 € weniger!

Ihr seid auf der Suche nach dem optimalen Bildschirm für euer Wohnzimmer ohne Kompromisse bei der Gaming-Leistung? Dann freut euch, denn MediaMarkt hat aktuell die “Let’s Go Deals” gestartet und haut den LG 4K QNED evo AI zu einem Preis raus, der fast schon wie ein Tippfehler wirkt.

Statt der ursprünglichen 2.299 Euro zahlt ihr aktuell nur noch 699 Euro. Ihr spart also unglaubliche 1.600 Euro – das sind 69 Prozent Rabatt auf ein nagelneues 2025er-Modell!

Mehr starke Deals zum Sommer!

Bevor ihr mehr zum starken LG-OLED-Fernseher erfahrt, gibt’s hier noch mehr starke Deals bei MediaMarkt!

Darum ist der LG 4K QNED evo AI ein Traum für PC, PS5 und Xbox Series X

Wer eine aktuelle Konsole oder einen starken Gaming-PC besitzt, kennt das Problem: Ein “normaler” Fernseher reicht oft nicht aus, um das volle Potenzial der Gaming-Hardware auszuschöpfen. Der LG 4K QNED evo AI geht hier aber in die Vollen und die Specs hier zeigen, dass ihr bei diesem Gerät als Gamer nichts falsch machen könnt:

Pfeilschnelles Bild: Das Panel bietet native 120Hz, lässt sich aber auf dem PC sogar auf bis zu 144Hz hochjagen. In Kombination mit AMD FreeSync Premium und VRR (Variable Refresh Rate) gehört das lästige Screen-Tearing der Vergangenheit an. Jede Bewegung eures Charakters, egal ob im schnellen Shooter oder im Action-RPG, ist somit butterweich.

Das Panel bietet native 120Hz, lässt sich aber auf dem PC sogar auf hochjagen. In Kombination mit und VRR (Variable Refresh Rate) gehört das lästige Screen-Tearing der Vergangenheit an. Jede Bewegung eures Charakters, egal ob im schnellen Shooter oder im Action-RPG, ist somit butterweich. Volle HDMI 2.1-Power: Der TV verfügt über gleich vier HDMI-2.1-Anschlüsse. Ihr könnt also PS5, Xbox Series X und euren PC gleichzeitig anschließen, ohne jemals Kabel umstecken zu müssen. Was für ein Segen!

Der TV verfügt über gleich vier HDMI-2.1-Anschlüsse. Ihr könnt also PS5, Xbox Series X und euren PC gleichzeitig anschließen, ohne jemals Kabel umstecken zu müssen. Was für ein Segen! Strahlende Farben dank Mini-LED: Die QNED-Technologie kombiniert Quantum Dots mit Mini-LED-Backlight. Das bedeutet: tiefe Schwarzwerte und trotzdem strahlende Helligkeit. Das ist ideal für eindrucksvolles HDR-Gaming mit Dolby Vision!

Ein No-Brainer für Grafik-Enthusiasten

Hand aufs Herz: Für schlappe 699 Euro bekommt ihr aktuell wohl kaum mehr Fernseher für euer Geld. Dass es sich hierbei um ein aktuelles Modell mit dem leistungsstarken α8 Gen2 4K AI-Prozessor handelt, macht den Deal nur noch besser.

Mit 65 Zoll trifft der Fernseher exakt den Sweet-Spot der meisten Wohnzimmer. Es gibt den TV aber auch in größeren und kleineren Varianten.

Egal, ob ihr abends epische Abenteuer in Cyberpunk 2077 bestreitet, in Call of Duty auf FPS-Jagd geht oder einfach nur gemütlich Netflix in brillanter 4K-Qualität schauen wollt: dieser LG-Fernseher hält in jeder Kategorie seine Versprechen.

Aber Obacht! Bei einem Rabatt von 1.600 Euro dürften die Lagerbestände bei MediaMarkt schneller schmelzen als ein Schneeball in der Hölle! Wenn ihr zuschlagen wollt, solltet ihr nicht zu lange zögern!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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