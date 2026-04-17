Ave Dominus Nox! Schnappt euch diese Elite-Kaffeemaschine zum Tiefpreis & dominiert die Nacht

Wenn die Server glühen, die Schlachtrufe durchs Headset peitschen und die Nacht kein Ende zu nehmen scheint, reicht ein simples Heißgetränk nicht mehr aus. Um wirklich die Nächte zu dominieren, braucht ihr pures Promethium für euren Organismus.

Holt euch hier die De'Longhi La Specialista Arte bei MediaMarkt

Zum Deal

Hier braucht ihr keinen seelenlosen Vollautomaten, der euren Kaffee mit der stumpfen Routine eines niederen Servitors zusammenpampt. Denn echte Adepten wissen: Wahre Macht erfordert Kontrolle. Und genau die bekommt ihr mit einem echten Siebträger!

Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt die De’Longhi La Specialista Arte zum absoluten Tiefpreis als Beute sichern. Diese Maschine ist kein simples Haushaltsgerät, sondern ein hochpräzises Werkzeug für euer persönliches Adeptus-Barista-Skillset.

Mehr starke Deals zum Sommer!

Bevor ihr mehr zu dieser Gabe des Maschinengottes erfahrt, gibt’s hier noch mehr starke Deals bei MediaMarkt!

Vom Plörre-Gardisten zum Adeptus-Barista: So bekommt ihr den perfekten (Coffee)Shot

Vergesst den wässrigen Knopfdruck-Kaffee aus der alten Maschine in der Küche. Hier extrahiert ihr das schwarze Gold mit dem perfekten Druck und mahlt die Bohnen frisch und effizient wie ein Tech-Priester des Adeptus Mechanicus. Diese technischen Segnungen liefert euch das Gerät.

Crafting-Level 100: Integriertes Mahlwerk & präzises Tamping

Guter Kaffee steht und fällt mit der Frische der Bohnen und der Art, wie grob oder fein er gemahlen wird. Hier hat jede Bohnensorte ihren eigenen Sweet-Spot und hier könnt ihr alles exakt einstellen.

Diese Siebträgermaschine ist kompakt und funktioniert tadellos.

Die Maschine kommt mit einem eingebauten Kegelmahlwerk mit 8 Mahlgradstufen. Ihr bestimmt, wie fein euer Roh-Material verarbeitet wird. Das absolute Highlight ist aber das mitgelieferte Barista-Kit inklusive Tamping-Matte und Dosierhilfe.

Der Maschinengott hasst Verschwendung und mit diesem Zubehör geht auch garantiert nichts daneben, eure Kaffeestation bleibt clean und ihr presst das Kaffeemehl mit der perfekten Dichte in den Siebträger.

Min-Maxing für den Geschmack: Active Temperature Control

Kaffeezubereitung ist eine arkane Wissenschaft, und Hitze ist der entscheidende Multiplikator. Ist das Wasser zu heiß, verbrennt der Kaffee und schmeckt bitter. Ist es zu kalt, wird er eklig und sauer wie Feldrationen von Krieg.

Auch eine doppelte Ladung ist hier kein Problem!

Die La Specialista Arte eliminiert diesen ärgerlichen Zufallsfaktor durch drei präzise Temperaturprofile. Egal, ob ihr helle oder dunkel geröstete Bohnen in den Tank werft, ihr holt immer die maximalen Aromen und eine traumhafte Crema aus eurem Shot.

Der ultimative Buff: Die MyLatte Art-Düse

Bock auf einen Flat White oder Cappuccino nach vor einer harten Nacht? Blöd, dass die Milchschläuche von Vollautomaten meist aussehen, als kämen sie direkt aus Nurgles Garten der Freude.

Cappuccino und Latte sind hier kein Problem und das ganz ohne eklige Milchschläuche.

Hier gibt’s was Besseres: Mit der professionellen MyLatte Art-Dampflanze (ja, ernsthaft!) schäumt ihr eure Milch (oder Ersatzprodukt) manuell auf. Mit etwas Übung gießt ihr Mikroschaum, der so seidig ist, als hätten sie die größten Künstler der Aeldari hergestellt.

Holt euch also dieses kleine Wunderwerk der Technik noch heute zum Sonderpreis bei MediaMarkt und werdet zu einem wahren Meister der Nacht!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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