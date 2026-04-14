Razer Gaming-Headset für unter 30 Euro: Selten waren leichte E-Sports-Kopfhörer so günstig

Mit dem Razer BlackShark V2 X bekommt ihr aktuell ein gutes Gaming-Headset im Angebot zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein ordentliches Gaming-Headset von einem der führenden Markenhersteller muss nicht viel kosten, wie aktuell das Razer BlackShark V2 X beweist, das es im Amazon-Angebot jetzt um 22 Prozent reduziert gibt.

Günstiger als für knapp unter 30 Euro war das gut bewertete Modell bisher noch nicht zu haben; ein echtes Schnäppchen also. Denn trotz des niedrigen Preises wird euch hier einiges geboten.

Das BlackShark V2 X setzt auf Razers Triforce-50-mm-Treiber, die wie drei Audio-Treiber in einem agieren sollen und hohe, mittlere sowie tiefe Töne individuell für einen klaren Sound abstimmen können.

Derweil verspricht Razers biegsames Hyperclear-Nieren-Mikrofon eine verbesserte Stimmenaufnahme, inklusive Rauschunterdrückung. Auch die geschlossenen Ohrmuscheln sollen Geräusche passiv von außen filtern.

Dank eines Gewichts von gerade einmal 240 Gramm soll das BlackShark V2 X auch bei längeren Gaming-Sessions nicht unangenehm zu tragen sein und bietet obendrein auch virtuellen 7.1-Surround-Sound per Software.

Mittels 3,5-mm-Klinkenanschluss ist das auf E-Sports ausgerichtete Headset zudem mit PC, Mac, PS5/PS4, Xbox, Nintendo Switch und mobilen Geräten kompatibel. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Razer BlackShark V2 X Gaming-Headset für nur 29,99 Euro statt 38,29 Euro bei Amazon

Rezensionen und Test zum Razer BlackShark V2 X: So gut ist das Gaming-Headset tatsächlich

In den Amazon-Rezensionen kommt das Razer BlackShark V2 X fast durchweg gut an, vor allem auch hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis, Sound und Tragekomfort.

Auch im Fachtest der Webseite Gamezoom.net gab es eine starke Testwertung von 90 Prozent, wobei viel Lob und nur sehr wenig Kritik für das günstige Gaming-Headset ausgesprochen wurde:

Respekt an die Techniker und Ingenieure von Razer, die mit dem Blackshark V2 X ein wahres Preis-Leistungs-Monster konzipiert haben. Für absolut faire 70 Euro bekommt man nämlich eine saubere Verarbeitungsqualität, einen hohen Tragekomfort und ein sehr gutes Mikrofon geboten. Vor allem klanglich konnte uns das neuste Razer Audioprodukt überzeugen: Klare Höhen, saubere Mitten und ein ausgewogener Bass. Zusätzlich gibt es auch noch die gut klingende Surround-Sound-Engine „THX Spatial Audio“ kostenlos obendrauf. Angesichts der gebotenen Leistung und Qualität können wir bedenkenlos eine Kaufempfehlung aussprechen! Pro saubere Verarbeitung

angenehmes Gewicht

hoher Tragekomfort

klare Höhe und Mitten

“angenehmer” Bass sehr gutes Mikrofon (inkl. Popfilter)

kostenlose Surround-Sound-Software Lieferumfang (Y-Splitter und Transportbeutel)

top Preis Contra Mikrofon nicht abnehmbar

Kabel könnte etwas länger sein Gamezoom.net

Weitere Angebote: LG OLED-TV, Ninja Balkongrill und Razer Gaming-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel einer der besten OLED-TVs von LG stark reduziert gegenüber der Preisempfehlung sowie der neueste Grill von Ninja, der eine Revolution für alle sein soll, die auf dem Balkon grillen. Außerdem gibt es mit der Razer Viper V3 Pro SE eine abgespeckte und dennoch hochwertige Gaming-Maus gerade ebenfalls reduziert.

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