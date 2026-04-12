Hochwertige Gaming-Maus zum Tiefstpreis: Razers abgespeckte Viper V3 Pro SE bekommt ihr gerade richtig günstig

Mit der Viper V3 Pro SE hatte Razer Anfang des Jahres eine abgespeckte Gaming-Maus-Neuauflage veröffentlicht. Jetzt gibt es sie günstiger.

Die kabellose Gaming-Maus Razer Viper V3 Pro SE gibt es im Angebot bei Computeruniverse gerade um 36 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung und damit so günstig wie noch nie bisher.

Gegenüber der ursprünglichen Version, die im derzeit günstigsten Angebot bei Caseking fast 50 Euro mehr kostet, verzichtet die SE-Neuauflage auf die Akku- und rechenintensiven 8.000 Hz Abtastrate.

Laut GameStar, wo schon die reguläre Razer Viper V3 Pro im Test für gut befunden wurde, ist die neue SE-Version sogar die bessere Variante, da 1.000 Hz Polling-Rate meist weiterhin als “Sweetspot” reichen.

Gaming-Maus Razer Viper V3 Pro SE für nur 70,19 Euro statt 109,99 Euro UVP bei Computeruniverse

Die Maus selbst ist zudem nichtsdestoweniger “8K-ready” und lässt sich per HyperPolling-Dongle bei Bedarf separat nachrüsten, falls ihr später doch noch das Bedürfnis nach extremen Abtastraten verspürt.

Ansonsten steht die leicht abgespeckte SE der normalen Razer Viper V3 Pro in nichts nach und so bekommt ihr zu einem deutlich günstigeren Preis ein ultraleichtes und symmetrisches Design mit nur 54 Gramm Gewicht.

Die Razer Viper V3 Pro SE ist das Eingeständnis, dass 1.000 Hz Polling-Rate für 99 % der Setups der “Sweetspot” sind. Man erhält die gleiche erstklassige Ergonomie und einen der besten Sensoren auf dem Markt, verzichtet aber auf den teuren 8K-Dongle im Karton. Für Gamer, die eine verlässliche, ultraleichte E-Sport-Maus suchen und nicht bereit sind, einen Aufpreis für minimalste (und stromfressende) Latenz-Vorteile zu zahlen, ist die SE die deutlich sinnvollere Wahl. GameStar

Die mit E-Sports-Profis entwickelte Maus bietet Razers optischen Sensor Focus Pro 35K der 2. Generation, der mit bis zu 35.000 dpi arbeitet und sich sogar in 1er-Schritten anpassen lässt.

Razers HyperSpeed-Wireless-Technologie verspricht überdies eine perfekte drahtlose Verbindung, die immer flüssig und stabil bleibt, selbst in Umgebungen mit vielen kabellosen Geräten.

Pro beeindruckende Leistung und Präzision

erstklassige Verarbeitung und Qualität

leichter Formfaktor eignet sich gut für Low Sense Gaming und E-Sport

hervorragende Gleitfähigkeit auch auf hartem Untergrund

ordentliche Akkulaufzeit bei 1.000 Hz Polling Rate

mit Grip-Aufklebern Contra bei 8.000 Hz Polling Rate sinkt die Akkulaufzeit dramatisch

mit Kabel »nur« 1.000 Hz

hoher Release-Preis

setzt schnell Schmand an

Die hauseigenen optischen Switches von Razer sollen indes eine verbesserte Lebensdauer von 90 Millionen Klicks ohne Doppelklick-Probleme und eine blitzschnelle Betätigung von 0,2 ms ohne Entprellungsverzögerung bieten.

Hinzu kommen bis zu 95 Stunden Akkulaufzeit und eine Smooth-Touch-Oberfläche für mehr Griffigkeit bei gleichzeitig reduzierter Hautreibung sowie Software-Anpassungsmöglichkeiten über die Razer Synapse App. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Computeruniverse:

Weitere Angebote: Gaming-Headset, Anno 117, Diablo-4-Sonderheft und Star-Wars-Spiele

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eines der bequemsten Gaming-Headsets in Form des Turtle Beach Atlas Air sowie der Strategiespiel-Hit Anno 117 zum Tiefstpreis.

Außerdem gibt es ein Sonderheft zur neuen Diablo-4-Erweiterung Lord of the Hatred mit weltexklusiven Waffen sowie ganze sieben Star-Wars-Spieleklassiker als Kollektion günstiger.

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