Eines der bequemsten Gaming-Headsets am Markt: Das Atlas Air bekommt ihr gerade günstig wie noch nie

Mit dem Atlas Air von Turtle Beach könnt ihr euch gerade ein sehr bequemes Gaming-Headset besonders günstig im Angebot schnappen.

Lange Gaming-Sessions können belastungsbedingt gerne mal auf Ohren und Kopf gehen, doch das Turtle Beach Atlas Air wirkt hier mit nur 301 Gramm Gewicht nebst schwebendem Design und Memory-Foam-Ohrpolstern vor.

Im befristeten Angebot bei Amazon bekommt ihr es bis zum 13. April (oder so lange der Vorrat reicht) jetzt um satte 47 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das bisher noch nicht.

Die atmungsaktive Open-Back-Bauweise mit freistehender Ohrmuschel und beweglichem Kopfbügel verspricht abseits vom hohen Komfort obendrein natürlichsten und realistischsten 24-Bit-High-Fidelity-Klang mit 96 kHz.

Außerdem verfügt es laut Turtle Beach über eine außergewöhnliche PC-Mikrofonleistung in Form eines abnehmbaren, stummschaltbaren Mikrofons mit hoher Bandbreite (16 Bit, 32 kHz-Abtastrate).

Das wahlweise kabelgebundene oder kabellose Gaming-Headset arbeitet in letzterem Fall per USB-Funkempfänger im 2,4 GHz-Band mit niedriger Latenz oder per Bluetooth und bietet über 50 Stunden Akkulaufzeit nebst Schnellladung.

Mit ProSpecs Waves 3D Audio gibt es auf PC optimiertes direktionales Audio, das über die Software Swarm II leicht zugänglich ist. Das Headset ist aber auch kompatibel zu Konsolen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Turtle Beach Atlas Air für nur 95,99 Euro statt 179,99 Euro UVP bei Amazon (Tiefstpreis)

Im Test der Webseite Gamezoom.net gab es eine starke Testwertung von 91 Prozent und fast nur Lob mit wenig Kritik für das Turtle Beach Atlas Air:

[…] Das Atlas Air ist eines der bequemsten Gaming-Headsets am Markt. Der Tragekomfort ist sensationell und auch Brillenträger werden das leichte Audioprodukt lieben. Der Verkaufspreis von knapp 180 Euro ist zwar kein Schnäppchen, doch dafür bekommt man eine ordentliche Verarbeitungsqualität und eine sehr gute Klangqualität geboten. Selbst zum Musikhören kann man das neuste Turtle Beach Headset problemlos benutzen. Als Highlight entpuppt sich das gut klingende Mikrofon. Eine Seltenheit bei kabellosen Headsets. […] Pro saubere Verarbeitung

schickes Design

offene Bauweise (für einige Spieler ein wichtiges Kaufargument)

klare Höhen und Mitten

dynamischer Bass

Superhuman Hearing

latenzfreie 2.4-GHz-Funktechnik

ordentliche Akkulaufzeit

Bluetooth

analoger Anschluss (3.5-mm-Klinke)

angenehmes Gewicht top Tragekomfort

flexibles und abnehmbares Mikrofon

Sprachqualität

einfache Bedienung am Gerät

übersichtliche Software

auch geeignet für Konsolen und Smart Devices Contra Probleme mit der Software (-5 Punkte bei der Technik)

kein Schnäppchen

Bluetooth und 2.4-GHz-Funk nicht parallel nutzbar Gamezoom.net

Weitere Angebote: Anno 117, Diablo-4-Sonderheft, Star-Wars-Spiele und Würfel-Gadget

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Anno 117 zum Tiefstpreis, ein Sonderheft zur neuen Diablo-4-Erweiterung Lord of the Hatred mit weltexklusiven Waffen sowie ganze sieben Star-Wars-Spieleklassiker im Bundle günstiger. Außerdem gibt es ein kurioses Gadget, mit dem ihr eure D&D-Würfel bestrafen könnt, die euch beim Spielen im Stich lassen.

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