Strafe muss sein, auch für Würfel! Dieses kuriose Gadget bestraft Würfel, die euch in D&D im Stich lassen

Jeder Fan von Pen&Paper-Rollenspielen oder Tabletops kennt und hasst es: Es kommt zum alles entscheidenden Würfelwurf, der Wurf, mit dem alles steht oder fällt. Man nimmt den Würfel in die Hand, er rollt verheißungsvoll über den Tisch und zeigt das schlechtestmögliche Ergebnis!

Egal, ob ihr in DSA die gefürchtete 20 oder in D&D die natürliche 1 oder ein anderweitig miserables Ergebnis würfelt: Die Wut und der Frust lassen sich kaum in Worte fassen und der SL wird meist hämisch grinsend eine denkbar peinliche und demütigende Szene beschreiben.

Beispielsweise in der euer Rondrageweihter sein heiliges Schwert mit Schmackes in die Botanik pfeffert, der Dieb es irgendwie schafft, mit den Fingern im Schloss stecken zu bleiben oder der Barde sich derart im Ton vergreift, das nicht nur die zu betörende Person ihn hasst, sondern gleich noch deren gesamte Sippe!

Passiert so etwas, muss der Frust irgendwie raus und da es sich um ein reines Zufallsergebnis handelt, war freilich der Würfel „schuld“. Doch anstatt den kleinen Verräter frustriert in die Tonne zu treten, gibt es jetzt eine viel befriedigendere – und lustigere – Lösung.

Das hat er jetzt davon!

Noch mehr coole Deals für RPG-Fans

Bevor wir das Würfelgefängnis im Detail vorstellen, gibt’s hier noch eine Ladung weiterer cooler Angebote speziell für Fans von Tabletop und TTRPGs:

Urteil: Schuldig! Warum das Würfelgefängnis ein Must-have ist

Ihr habt richtig gelesen, dieses kleine Gadget ist eine kreative Art, den Übeltäter des Abends angemessen zu bestrafen. So könnt ihr feierlich erklären, dass dieser Würfel jetzt erstmal ausgedient hat und zu Recht in den Stuhl der Schande kommt.

Der gefürchtete “Stuhl der Schande”

Dabei ist das „Gefängnis“ eigentlich gar keines. Ihr sperrt den Würfel nicht einfach ein, ihr setzt ihn auf einen winzigen, detaillierten Miniaturstuhl der Schande! Das verleiht dem Ganzen einen herrlichen “Ab in die Ecke”-Vibe.

Das sind die Maße des Würfel-Schandstuhls.

Um dem ganzen wortwörtlich die Krone aufzusetzen, bekommt der Würfel auch noch eine Schandkappe mit der Aufschrift “Dunce”, also Depp oder Dummkopf, aufgesetzt, um ihn noch weiter zu demütigen.

Die ganze Vorrichtung ist dabei so bemessen, dass problemlos ein Standard-W20 (oder auch jeder andere Übeltäter aus eurem Polyeder-Set) dort bei Bedarf Platz nimmt.

Psychologische Kriegsführung am Spieltisch

Jeder Rollenspieler weiß: Würfel haben eine Seele – und sie lassen sich einschüchtern! Wenn ihr euren schlechtesten Würfel gut sichtbar für das restliche Set auf den Stuhl setzt, sendet das eine klare Botschaft an die verbleibenden Würfel: Liefert Nat 20s (oder 1er bei DSA), oder ihr landet ebenfalls im Schandsessel! Ihr werdet sehen, dass das irgendwann auch funktioniert. Bestimmt!

Auf diesem Stuhl finden alle garstigen Würfel ihren Platz!

Das ideale Mitbringsel für jeden Rollenspiel-Nerd

Ihr sucht nach einer Kleinigkeit für den Geburtstag eures „Meisters“ oder Dungeon Masters? Das Würfelgefängnis ist genauso ein Geschenk, das ihr problemlos dem Geek eurer Wahl schenken könnt, auch wenn er womöglich schon ein solches „Gefängnis“ hat. Denn wer sagt denn, dass nicht mehrere Würfel an einem Abend solche Schande auf sich laden können und Strafe verdienen?

Holt euch also noch heute das coole Würfelgefängnis bei Amazon und zeigt euren Würfeln, wer wirklich das Sagen hat!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Und noch mehr Artikel zu Pen&Paper-Rollenspielen gibt’s hier bei uns auf MeinMMO!