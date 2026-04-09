Passend zum Anno Day: Der jüngste Strategiespiel-Hit der Reihe ist jetzt günstig wie nie

Anno 117: Pax Romana ist im Angebot bei Amazon gerade als physische PC-Version besonders günstig und auch auf Disc für PS5 reduziert.

Während ihr bei Steam oder Ubisoft für die Download-Version von Anno 117: Pax Romana derzeit immer noch den Vollpreis zahlt, hat Amazon die physische Tribun Edition gerade 40 Prozent reduziert gegenüber der Preisempfehlung.

So günstig gab es das bisher noch nicht. Neben dem Hauptspiel bekommt ihr hier auch ein edles Steelbook und drei Lithographien dazu. Derweil ist auch die PS5-Disc-Version um 33 Prozent reduziert und fast genauso günstig.

Das Angebot kommt passend zu Ubisofts Anno Day, bei dem sich am 9. April mit Live-Streams und mehr alles um das 28-jährige Jubiläum der beliebten Strategiespielreihe dreht. Wie lange das Angebot gilt, ist indes nicht bekannt.

Das bietet Anno 117: Pax Romana und so gut ist

Im typischen Spielstil der Reihe versetzt euch der jüngste Teil in die Rolle eines römischen Statthalters im Jahr 117 n. Chr. und es gilt mit wirtschaftlichem Geschick, militärischer Stärke und diplomatischer Weitsicht zu herrschen.

Mit dem fruchtbaren Latium und dem keltischen Sumpfgebiet Albion stehen euch zwei kontrastreiche Provinzen zur Verfügung, die unterschiedliche Möglichkeiten und Herausforderungen für den Bau von Städten und Co. bieten.

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Ziel ist es die Provinzen zu entwickeln, die Wirtschaft zu stärken und die Balance zwischen den Bedürfnissen des Volkes und den Forderungen des Imperators zu meistern. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Neben dem Vorgänger Anno 1800 schaffte es Anno 117 damit bereits in unsere Liste der besten Strategiespiele 2026 und kam zum Release auch bei dem bekannten Aufbauspiel-Experten Maurice Weber ziemlich gut an.

Anno 117: Pax Romana – Tribun Edition (PC) für nur 35,91Euro statt 59,99 Euro UVP bei Amazon

Auch die Kollegen von GameStar haben in ihrem Test eine starke Wertung von 86 Prozent vergeben und die Kollegen von GamePro hätten schon nach ihrem ersten Anspieltermin am liebsten ganz lange weitergezockt.

Ein weiteres grandioses Anno, das neue Schwerpunkte setzt und Freiheiten schenkt, aber noch nicht die Design-Höhen des Vorgängers erreicht. GameStar

Weitere Angebote: Diablo-4-Sonderheft, Star-Wars-Spiele und Würfel-Gadget

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein Sonderheft zur neuen Diablo-4-Erweiterung Lord of the Hatred mit weltexklusiven Waffen sowie ganze sieben Star-Wars-Spieleklassiker im Bundle günstiger. Außerdem gibt es ein kurioses Gadget, mit dem ihr eure D&D-Würfel bestrafen könnt, die euch beim Spielen im Stich lassen.

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