Für Star-Wars-Fans ist das Heritage Pack ein echter Geheimtipp. Ganze sieben Meilensteine des Franchises könnt ihr dort in einer legendären Kollektion erleben – und das zu einem günstigen Preis im Amazon-Angebot!

Star Wars Heritage Pack

Zu Amazon

Wer mit den aktuellen Streaming-Serien oder der Sequel-Trilogie aus dem Hause Disney eher fremdelt, kann mit dem Star Wars Heritage Pack jetzt in die glorreiche Vergangenheit der Videospiel-Ära des Franchises abtauchen. Die Sammlung bündelt gleich sieben legendäre Klassiker in einem Paket und ist momentan besonders günstig bei Amazon zu finden. Es ist die ideale Gelegenheit, absolute Highlights wie das Rollenspiel-Epos Knights of the Old Republic oder den Kult-Shooter Republic Commando endlich (oder wieder) zu erleben. In diesem Artikel stelle ich euch meine drei persönlichen Favoriten dieser Sammlung vor.

Zurück in die weit, weit entfernte Galaxis – diese sieben Star-Wars-Legenden muss jeder Fan gespielt haben!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Star Wars Knights of the Old Republic

Knights of the Old Republic (oder auch KotOR genannt) gilt bis heute als einer der Meilensteine des gesamten Rollenspiel-Genres. Angesiedelt rund 4.000 Jahre vor dem Aufstieg des Imperiums, entführt euch das Spiel aus dem Hause Bioware in eine epische Erzählung über den ewigen Konflikt zwischen Jedi und Sith. Die Freiheit, durch eigene Entscheidungen den Pfad zur hellen oder dunklen Seite der Macht zu wählen, gepaart mit einer der spektakulärsten Wendungen der Videospielgeschichte, macht diesen Titel zu einem durch und durch zeitlosen Rollenspiel-Erlebnis.

Tatooine tausende Jahre vor Luke Skywalker und Co: In Knights of the Old Republic bereist ihr zahlreiche Planeten.

Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords hingegen ist die philosophische, fast schon nihilistische Dekonstruktion des gesamten Star-Wars-Mythos. Während der erste Teil uns noch mit klassischem Heldenmut und einer klaren Trennung von Gut und Böse verwöhnte, wirft uns Obsidian Entertainment hier in eine Galaxis, die gezeichnet ist von Trauma, Verlust und moralischen Grauzonen. Ihr spielt die „Verbannte“, flankiert von der wohl faszinierendsten (und manipulationsfreudigsten) Mentorin der Videospielgeschichte: Kreia.

Auch wenn der immense Zeitdruck bei der Entwicklung damals spürbare Lücken im Finale hinterließ, bleibt The Sith Lords dank seiner psychologischen Tiefe und der unheimlichen Präsenz von Antagonisten wie Darth Nihilus ein echtes erzählerisches Schwergewicht, das bis heute beweist, wie erwachsen und komplex das Franchise sein kann.

Star Wars Republic Commando: Wie Rainbow Six im Star-Wars-Universum

Fixxer, Sev und Scorch: In Star Wars: Republic Commando kämpft ihr zusammen mit euren drei Klonbrüdern, die euch im Nu ans Herz wachsen werden.

In Star Wars: Republic Commando schlüpft ihr nicht in die Robe eines mächtigen Jedi, sondern ihr zieht euch den schweren Helm eines Klon-Elitesoldaten über. Als Anführer des “Delta Squad” koordiniert ihr drei hochspezialisierte Brüder durch die intensivsten Schauplätze der Klonkriege – von den staubigen Arenen auf Geonosis bis hin zu den düsteren Wäldern von Kashyyyk.

Das Spiel besticht durch sein unkompliziertes “One-Button-Squad-System”, mit dem ihr Befehle intuitiv erteilt, ohne den Spielfluss zu unterbrechen. Die dichte Atmosphäre wird durch das ikonische Visier-HUD und den markanten Soundtrackmit mandalorianischen Gesängen unterstrichen, was das Gefühl vermittelt, wirklich Teil einer Spezialeinheit hinter feindlichen Linien zu sein. Es ist ein dreckigerer, bodenständiger Blick auf das Franchise, der ohne Lichtschwert-Akrobatik auskommt und stattdessen auf taktisches Geschick und allerhand Blasterfeuer setzt.

Enthaltene Spiele im Star Wars Heritage Pack

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: Episode I Racer

Wenn ihr auch in Zukunft die spannendsten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die besten Rabatte und Aktionen informiert!

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.