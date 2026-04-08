Für Star-Wars-Fans ist das Heritage Pack ein echter Geheimtipp. Ganze sieben Meilensteine des Franchises könnt ihr dort in einer legendären Kollektion erleben – und das zu einem günstigen Preis im Amazon-Angebot!
Wer mit den aktuellen Streaming-Serien oder der Sequel-Trilogie aus dem Hause Disney eher fremdelt, kann mit dem Star Wars Heritage Pack jetzt in die glorreiche Vergangenheit der Videospiel-Ära des Franchises abtauchen. Die Sammlung bündelt gleich sieben legendäre Klassiker in einem Paket und ist momentan besonders günstig bei Amazon zu finden. Es ist die ideale Gelegenheit, absolute Highlights wie das Rollenspiel-Epos Knights of the Old Republic oder den Kult-Shooter Republic Commando endlich (oder wieder) zu erleben. In diesem Artikel stelle ich euch meine drei persönlichen Favoriten dieser Sammlung vor.Schnappt euch das Star Wars Heritage Pack bei Amazon!
Zurück in die weit, weit entfernte Galaxis – diese sieben Star-Wars-Legenden muss jeder Fan gespielt haben!
Star Wars Knights of the Old Republic
Knights of the Old Republic (oder auch KotOR genannt) gilt bis heute als einer der Meilensteine des gesamten Rollenspiel-Genres. Angesiedelt rund 4.000 Jahre vor dem Aufstieg des Imperiums, entführt euch das Spiel aus dem Hause Bioware in eine epische Erzählung über den ewigen Konflikt zwischen Jedi und Sith. Die Freiheit, durch eigene Entscheidungen den Pfad zur hellen oder dunklen Seite der Macht zu wählen, gepaart mit einer der spektakulärsten Wendungen der Videospielgeschichte, macht diesen Titel zu einem durch und durch zeitlosen Rollenspiel-Erlebnis.
Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords
Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords hingegen ist die philosophische, fast schon nihilistische Dekonstruktion des gesamten Star-Wars-Mythos. Während der erste Teil uns noch mit klassischem Heldenmut und einer klaren Trennung von Gut und Böse verwöhnte, wirft uns Obsidian Entertainment hier in eine Galaxis, die gezeichnet ist von Trauma, Verlust und moralischen Grauzonen. Ihr spielt die „Verbannte“, flankiert von der wohl faszinierendsten (und manipulationsfreudigsten) Mentorin der Videospielgeschichte: Kreia.
Auch wenn der immense Zeitdruck bei der Entwicklung damals spürbare Lücken im Finale hinterließ, bleibt The Sith Lords dank seiner psychologischen Tiefe und der unheimlichen Präsenz von Antagonisten wie Darth Nihilus ein echtes erzählerisches Schwergewicht, das bis heute beweist, wie erwachsen und komplex das Franchise sein kann.Sichert euch das Star Wars Heritage Pack bei Amazon!
Star Wars Republic Commando: Wie Rainbow Six im Star-Wars-Universum
In Star Wars: Republic Commando schlüpft ihr nicht in die Robe eines mächtigen Jedi, sondern ihr zieht euch den schweren Helm eines Klon-Elitesoldaten über. Als Anführer des “Delta Squad” koordiniert ihr drei hochspezialisierte Brüder durch die intensivsten Schauplätze der Klonkriege – von den staubigen Arenen auf Geonosis bis hin zu den düsteren Wäldern von Kashyyyk.
Das Spiel besticht durch sein unkompliziertes “One-Button-Squad-System”, mit dem ihr Befehle intuitiv erteilt, ohne den Spielfluss zu unterbrechen. Die dichte Atmosphäre wird durch das ikonische Visier-HUD und den markanten Soundtrackmit mandalorianischen Gesängen unterstrichen, was das Gefühl vermittelt, wirklich Teil einer Spezialeinheit hinter feindlichen Linien zu sein. Es ist ein dreckigerer, bodenständiger Blick auf das Franchise, der ohne Lichtschwert-Akrobatik auskommt und stattdessen auf taktisches Geschick und allerhand Blasterfeuer setzt.Holt euch das Star Wars Heritage Pack bei Amazon!
Enthaltene Spiele im Star Wars Heritage Pack
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
- Star Wars: Republic Commando
- Star Wars: The Force Unleashed
- Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast
- Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy
- Star Wars: Episode I Racer
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