Ninjas neuester Grill ist die Revolution für alle, die nur einen Balkon haben!

Im Sommer ist Grillen ein absolutes Highlight, aber wer nur einen kleinen Balkon hat, kommt oft nicht in den Genuss von typischen Rauch- und Röstaromen. Doch die Marke Ninja hat hierfür die perfekte Lösung!

Freilich kann sich jeder einen billigen Einweg-Grill oder ein wackeliges Gerät vom Discounter auf den Balkon zwängen, aber die Brandschutz-Bestimmungen oder nörgelnde Nachbarn verhindern dies oft.

Da muss dann ein Elektrogrill her, aber da fehlen dann die typischen Raucharomen. Doch dieses geniale Gerät zeigt, dass Ninja nicht nur erstklassige Airfryer bauen kann. Hier bekommt ihr mit dem Ninja Woodfire einen kompakten Elektrogrill, der euch dank cleverer Technik echtes Smoker-Aroma auf kleinstem Raum liefert.

Noch mehr starke Deals für den Sommer

Bevor wir uns den Ninja Woodfire näher ansehen, sind hier noch weitere starke Sommer-Deals:

Wie der Ninja Woodfire euren Balkon zum Premium-Barbeque macht

Fragt man sogenannte “Grill-Profis”, so hört man oft stundenlanges Salbadern über den perfekten Grill, der dann meist vierstellige Summen kostet, den Platz eines Kleinwagens einnimmt und nur mit einem Bachelor-Abschluss in Food-Engineering das perfekte Steak liefert.

Mit diesen Maßen bekommt ihr den Ninja Woodfire überall hingestellt!

Der Ninja Woodfire beweist hingegen das Gegenteil und ist im Grunde der perfekte “Loot Drop” für euren Balkon. Er kombiniert clevere Technik mit extrem einfachem Handling in einem kompakten Gerät.

Volle Power aus der Steckdose – Ohne Gas und Kohle-Stress

Vergesst fiese Rauchwolken beim Anzünden (und überhaupt das Anzünden!) und den obligatorischen Ärger mit dem Vermieter oder den Nachbarn. Als Elektrogrill ist der Ninja Woodfire extrem pflegeleicht, sicher (da kein offenes Feuer) und vor allem in Rekordzeit auf Betriebstemperatur.

Ruck-zuck brät euch dieser Grill Steaks und Co.

Er heizt die Grillplatte gleichmäßig auf und verzeiht auch Anfängerfehler. Der größte Pluspunkt für Stadtmenschen: Er ist so kompakt gebaut, dass er selbst auf dem kleinsten Tischchen Platz findet. Aufklappen, anschließen und das spontane Feierabend-Steak ist gesichert.

Das Geheimnis für echtes Raucharoma: Die Woodfire-Technologie

“Schön und gut …”, mögt ihr hier sagen, “… aber das klingt einfach nur nach nem weiteren Elektro-Grill! Was kann der denn noch?” Und hier kommt das absolute Killer-Feature, das den Grill von der Konkurrenz abhebt:

Nur weil er mit Strom “feuert”, müsst ihr nicht auf den geliebten, rustikalen BBQ-Geschmack verzichten. Der Woodfire besitzt eine integrierte, smarte Smoker-Box an der Seite. Ihr füllt einfach eine kleine Menge aromatisierter Holzpellets hinein. Die Pellets werden dabei nur für das Rauch-Aroma verbrannt, nicht für die Hitze.

Diese Spezialfunktion gibt euch das wunderbare Raucharoma eines Holzkohlegrills ohne all die damit verbundenen Nachteile.

Ein integrierter Ventilator verteilt den feinen Rauch gleichmäßig über eurem Grillgut. Das Ergebnis sind mitunter zarte Ribs oder Würstchen, die schmecken, als hättet ihr den halben Tag vor einem traditionellen Texas-Smoker gestanden.

Mehr als nur ein Grill: Eure smarte Outdoor-Heißluftfritteuse

Den Hersteller Ninja kennt man ja primär als Anbieter von erstklassigen Airfryern. Und das bekommt ihr hier ebenfalls. Denn der Ninja Woodfire ist ist gleichzeitig eine vollwertige Heißluftfritteuse für draußen!

Auch der gebratene Gockel passt hier locker rein!

Ihr wollt knusprige Pommes, saftige Chicken-Wings oder perfekte Kartoffel-Wedges als Beilage direkt neben dem Fleisch zubereiten? Kein Problem. Mit insgesamt 7 Funktionen (Grillen, Smoken, Heißluftfrittieren, Braten, Backen, Aufwärmen und Dörren) spart ihr euch nicht nur den Abwasch, sondern auch das ständige Gerenne zwischen Balkon und Küche. Ihr könnt das komplette Menü draußen zubereiten und dabei ein Bierchen genießen oder euch mit Freunden unterhalten.

Für all diese großartigen Features müsst ihr nicht mal tief in die Tasche greifen, denn MediaMarkt bietet zum Sommerstart den Ninja Woodfire zum Top-Preis an. Schlagt zu, bevor alles weg ist!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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