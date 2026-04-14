LGs Top-OLED-TV ist bei MediaMarkt plötzlich über 2.000 € günstiger

Ihr habt eine starke PS5 oder Xbox Series X im Wohnzimmer stehen, aber wenn ihr durch düstere Dungeons streift oder durch Night City fahrt, sieht das Schwarz auf eurem alten Fernseher eher nach einem verwaschenen Grau aus? Dann gibt’s heute einen Deal für euch, der es in sich hat!

LG OLED65G56LS OLED evo TV zum Top-Preis bei MediaMarkt! 3999 1799 €

Zum Deal

MediaMarkt hat aktuell einen Fernseher im Angebot, der normalerweise in der oberen Preis-Liga spielt. Die Rede ist vom LG OLED evo Flaggschiff in massiven 65 Zoll.

Normalerweise müsst ihr für den TV stolze 3.999 Euro auf den Tisch legen. Aber MediaMarkt hat aktuell den Preis gerade ordentlich gestutzt: Ihr bekommt satte 55 % Rabatt und spart weit über 2.000 Euro!

Mehr starke Deals zum Sommer!

Bevor ihr mehr zum starken LG-OLED-Fernseher erfahrt, gibt’s hier noch mehr starke Deals bei MediaMarkt!

Mehr als nur ein Fernseher: Das alles kann der LG OLED evo!

Mit diesem Fernseher der G-Serie von LG bekommt ihr ein Top-Modell, das regulär seinen Preis hat und jetzt massiv vergünstigt ist. Die folgenden Features machen den TV quasi zum No-Brainer!

Das OLED evo-Panel: Optimales Schwarz trifft auf strahlende Helligkeit

Darum ist schwarz meist grau: Bei herkömmlichen TVs wird das Bild von hinten beleuchtet. Die Folge: Wenn ihr beispielsweise bei Resident Evil durch dunkle Gänge schleicht, leuchtet der Bildschirm trotzdem leicht gräulich weiter. Das versaut die tolle Grusel-Atmosphäre.

Die optimale Schwarz-Darstellung ist das Highlight von OLED-Bildschirmen.

Anders beim LG OLED65G56LS, denn da leuchtet jeder der über 8 Millionen Pixel von selbst. Wenn ein Bereich im Bild schwarz sein soll, schaltet sich der Pixel einfach komplett ab.

Das Ergebnis ist ein quasi perfektes, tiefes Schwarz und ein ausdrucksstarker Kontrast. Dank der modernen “OLED evo”-Technologie und dem Brightness Booster Ultimate löst dieser TV zudem das alte OLED-Problem der ansonsten mangelhaften Helligkeit.

Volle Power für PS5 & PC dank 120Hz, HDMI 2.1 und VRR

Was nützt euch die beste Konsole, wenn der Fernseher alles bremst? Dieser TV ist kein solcher Flaschenhals, sondern ein absolutes Gaming-Monster und bringt alles mit, um das Maximum aus eurer Gaming-Hardware zu knechten:

4x HDMI 2.1-Anschlüsse: Um in 4K-Auflösung zu zocken, sind diese Anschlüsse optimal.

Um in 4K-Auflösung zu zocken, sind diese Anschlüsse optimal. Nvidia G-Sync & AMD FreeSync: Verabschiedet euch von zerrissenen Bildern (Screen Tearing). Eure Grafikkarte oder Konsole und der TV synchronisieren sich so ideal.

Verabschiedet euch von zerrissenen Bildern (Screen Tearing). Eure Grafikkarte oder Konsole und der TV synchronisieren sich so ideal. Minimale Latenz: Eure Eingaben auf dem Controller werden fast in Echtzeit auf den Bildschirm übertragen. Bei Shootern wie Call of Duty kann das über Leben und Tod entscheiden.

65 Zoll pure Immersion: Der Sweet-Spot für euer Setup

Mit einer Bildschirmdiagonale von 165 Zentimetern (65 Zoll) zieht dieser Fernseher euch komplett ins Geschehen, ohne euer Wohnzimmer komplett zu dominieren.

Mit seinen Maßen trifft dieses Gerät genau den Sweet-Spot der meisten Wohnzimmer.

Solltet ihr auf eurer Couch ungefähr 2,5 bis 3 Meter vom Fernseher entfernt sitzen, ist das genau die richtige Größe, um euer Sichtfeld perfekt auszufüllen.

KI-Power unter der Haube: Der smarte α11 Prozessor

Damit das alles reibungslos funktioniert, rechnet im Hintergrund der hauseigene α11 4K AI-Prozessor. Das ist ein ordentlicher Bonus, denn selbst wenn ihr mal keine hochauflösenden AAA-Spiele zockt, sondern einen älteren Film oder reguläres TV-Programm schaut. Dann skaliert die smarte KI das Bild in Echtzeit hoch, schärft Konturen und optimiert sogar den Sound für echtes Surround-Feeling.

Der Fernseher ist groß, aber nicht monströs groß!

All diese Features machen den LG OLED65G56LS zu einem starken TV, der euer Gaming- und Entertainment-Setup gehörig aufwertet. Zu diesem Top-Preis wird der TV nicht lange im Angebot sein, schlagt also schnell zu!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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