Lieber gestochen scharf oder superschnell? Mit diesem Gaming-Monitor habt ihr die Wahl und das jetzt günstig wie noch nie

Mit diesem starken OLED-Monitor von Asus zum Tiefstpreis könnt ihr nach Belieben zwischen zwei Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen wechseln.

Bei manchen Spielen hat man gerne ein knackiges Bild mit 4K/UHD-Auflösung, bei anderen möglichst flüssige und schnelle Bewegungen: Der ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP kann im Wechsel beides und ist jetzt im Amazon-Angebot um 10 Prozent reduziert.

So günstig gab es den sehr gut bewerteten Gaming-Monitor bisher noch nicht. Alternativ hat aktuell auch Galaxus den Tiefstpreis im Angebot. Gegenüber der ursprünglichen Preisempfehlung zum Release von 1.799,99 Euro kostet das Modell mittlerweile weniger als die Hälfte.

Das besonders farb- und kontraststarke OLED-Panel auf 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale läuft entweder mit 3.840 x 2.160 Pixeln und 240 Hz oder mit 1.920 x 1.080 Pixeln bei 480 Hz. Über einen Hotkey könnt ihr den Dual-Modus ganz einfach und schnell umschalten.

Mit HDR400-Unterstützung und 100 Prozent DCI-P3 Farbunterstützung nebst hohen Schwarzwerten ist auch die Bildqualität einwandfrei und die ROG-exklusive OLED-Anti-Flimmer-Technologie reduziert das Flimmern bei Schwankungen der Bildwiederholrate.

Derweil soll ein maßgeschneiderter Kühlkörper in Verbindung mit fortschrittlichem Airflow-Design und Asus’ OLED-Care-Funktionen für eine Verringerung des Einbrennrisikos sorgen, während es auch eine optionale Einstellung für gleichmäßige Helligkeit zwecks konsistenter Helligkeitswerte gibt.

Gaming-Monitor ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP für nur 799,99 Euro statt 886,82 Euro bei Amazon (Tiefstpreis)

Mit an Bord sind überdies dynamische KI-Funktionen für Vorteile in Spielen, die manche schon als Cheating sehen, wie etwa AI Crosshair, AI Shadow Boost, AI Sniper, AI Visual und MOBA Map Helper. Über die DisplayWidget-Center-Software gibt es zudem Anpassungsmöglichkeiten der Monitoreinstellungen per Maus.

Dazu gesellen sich umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 und USB-C mit 90 Watt Power Delivery sowie eine optimierte Ergonomie, denn der Gaming-Monitor lässt sich flexibel neigen, drehen und höhenverstellen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Rezensionen und Test zum ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP: So gut ist der Gaming-Monitor tatsächlich

In den Kundenrezensionen bei Amazon wird der Monitor fast durchweg in allen Aspekten abseits des ursprünglich sehr hohen Preises gelobt und auch die Fachseite Tom’s Hardware hatte bei Veröffentlichung eine quasi perfekte Testwertung mit 5 von 5 Sternen vergeben.

Ich möchte keinen Gaming-Monitor als perfekt bezeichnen, aber der Asus ROG Swift PG32UCDP kommt dem meiner Meinung nach so nahe wie kaum ein anderer. Er bietet ein atemberaubendes Bild sowohl bei SDR als auch bei HDR, präzise und satte Farben sowie eine unübertroffene Gaming-Leistung. Wenn Sie das Budget haben, empfehle ich Ihnen wärmstens, sich einen zuzulegen. Pro atemberaubendes Bild mit hoher Helligkeit und satten Farben

präzise, ohne dass eine Kalibrierung erforderlich ist

flexible Bildeinstellungen

Gaming-Leistung auf höchstem Niveau mit Optionen für langsamere Systeme

der 480-Hz-Modus bietet eine rekordverdächtig niedrige Eingabeverzögerung

schickes Design und solide Verarbeitungsqualität Contra keine nennenswerten Mängel Tom’s Hardware

Weitere Angebote: OLED- und Mini-LED-TV, Gaming-Headset und -Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein großer Mini-LED-TV mit 144 Hertz im Angebot und ein Gaming-Headset von Razer für unter 30 Euro, ebenso wie einer der besten OLED-TVs von LG. Außerdem gibt es mit der Razer Viper V3 Pro SE eine abgespeckte und dennoch hochwertige Gaming-Maus gerade ebenfalls reduziert.

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