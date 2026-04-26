Kaum erschienen und schon reduziert: Apples MacBook Neo gibt es jetzt deutlich günstiger

Das Apple MacBook Neo ist erst seit knapp über einem Monat erhältlich und jetzt plötzlich schon deutlich günstiger im Angebot.

Apple MacBook Neo jetzt 100 € günstiger

Zum Angebot!

Apples neuen Einstiegs-Laptop MacBook Neo bekommt ihr in verschiedenen Farben und mit 256 oder 512 GByte Speicherplatz im Amazon-Angebot aktuell um 100 Euro reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

So günstig gab es das bisher noch nicht. Dabei soll das bisher erschwinglichste MacBook trotz des vergleichsweise niedrigen Preises gewohnte Apple-Qualitäten bieten und verfügt über genug Leistung für alltägliche Aufgaben.

Mit an Bord ist dafür unter anderem der aus dem iPhone bekannte A18-Pro-Chip, gepaart mit einem 8 GByte großen Arbeitsspeicher. Dazu gibt es ein Liquid-Retina-Display mit 2.408 x 1.506 Pixeln und bis zu 500 cd/m² Helligkeit.

Das MacBook Neo kommt zudem mit einer 1080p-FaceTime-HD-Kamera und einem Ring aus zwei Mikrofonen sowie zwei Side-Firing Lautsprechern daher, die immersiven Sound mit 3D Audio liefern sollen.

Außerdem verspricht Apple bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und eingelassen ist das Ganze in ein Gehäuse aus Aluminium. MacOS als Betriebssystem liefert darüber hinaus auch einige KI-Funktionen mit.

Das Modell mit 512-GB-SSD bietet gegenüber der kleineren Version obendrein einen Touch-ID-Fingerabdrucksensor. Weitere Details zur Ausstattung sowie die Modellauswahl findet ihr bei Amazon.

Apple MacBook Neo für nur 599 Euro statt 699 Euro (256 GB) bzw. 699 Euro statt 799 Euro (512 GB) bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist das Apple MacBook Neo

In den Amazon-Rezensionen kommt der neue Einstiegs-Laptop von Apple mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen fast durchweg sehr gut an, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt wird. Auch im Fachtest bei Notebookcheck gab es mit einer Testwertung von 86 Prozent eine gute Bewertung.

Das MacBook Neo ist ein überraschend gutes Notebook für 699 Euro Pro hochwertiges und stabiles Aluminium-Gehäuse

immer lautlos

heller IPS-Bildschirm mit sehr genauen Farben und sRGB

gute Systemleistung

komfortable Eingabegeräte

gute Lautsprecher

lange Akkulaufzeit bei 150 cd/m²

kein PWM

verbesserte Reparierbarkeit Contra keine Tastaturbeleuchtung

nur 8 GB verlöteter RAM/SSD nicht aufrüstbar

nur 2x USB-C (1x USB 2.0)

Touch-ID nur beim teureren Modell

kurze Akkulaufzeit bei hoher Helligkeit

langsame Ladegeschwindigkeiten

temporales Dithering und stark spiegelnder Bildschirm Notebookcheck.net

Weitere Angebote: Gaming-Monitor, Diablo-Doom-Crossover, Gaming-Headset und LEGO Star Wars

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein guter Gaming-Monitor von Philips für nur 79 Euro und das aktuelle Diablo-Doom-Crossover. Außerdem gibt es ein kabelloses Gaming-Headset von Logitech zum Tiefpreis und ein reduziertes LEGO-Star-Wars-Set mit einem Raumschiff aus der Serie Andor.

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