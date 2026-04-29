Das furchterregendste LEGO-Set zu Herr der Ringe ist jetzt stark reduziert: Über 5.000 Teile und haufenweise Orks!

Macht Platz in euren Regalen und räumt am besten gleich noch das halbe Wohnzimmer leer! Denn aktuell gibt’s eines der größten und eindrucksvollsten LEGO-Sets zum Sonderpreis auf Amazon!

Holt euch hier das LEGO Set zu Barad-dûr!

Zum Deal

So ziemlich jeder Fan der legendären Filmtrilogie zum Herrn der Ringe bekommt wohlige Gänsehaut, wenn zum ersten Mal der bedrohliche Turm von Sauron auftaucht. Barad-dûr, der schwarze Turm, ist nicht nur die Festung des dunklen Herrn Sauron, er selbst thront als körperloses, flammendes Auge direkt über der Spitze dieses imposanten Bauwerks.

Freilich gibt’s zu diesem eindrucksvollen Element der Filme auch ein nicht minder beeindruckendes LEGO-Set, das aber einen ebenso ansehnlichen Preis aufweist. Doch aktuell bietet Amazon das Set mit über 5.000 Teilen, Lichteffekten und ikonischen Minifiguren deutlich reduziert im Preis!

Ja, dieses LEGO-Set ist wirklich groß und wird euch tagelang beschäftigen!

Mehr starke Deals für euch!

Bevor ihr dieses Produkt näher kennenlernt, gibt’s hier noch mehr starke Deals!

Ein Bauprojekt, sie alle zu knechten! Das alles steckt im Barad-dûr-LEGO-Set!

Was zuerst auffällt, wenn ihr die Specs dieses LEGO-Sets euch anschaut, ist die schiere Größe! Aus 5.471 Teilen baut ihr nach vielen Stunden befriedigender Bastelei ein monolithisches Bauwerk, das stolze 83 cm erreicht! Doch damit ist dieses Set noch lange nicht fertig!

Saurons leuchtendes Auge: Ganz oben thront originalgetreu das Auge Saurons, das dank eines integrierten Leuchtsteins kann es auf Knopfdruck bedrohlich rot glühen.

Ganz oben thront originalgetreu das Auge Saurons, das dank eines integrierten Leuchtsteins kann es auf Knopfdruck bedrohlich rot glühen. 10 fantastische Minifiguren: Das wahre Highlight des Sets sind die vielen Minifiguren, von denen einige , wie der abscheuliche “Mund von Sauron” äußerst selten sind. Dazu bekommt ihr aber 9 weitere Figuren, darunter Sauron selbst, diverse Orks, sowie Frodo, Sam und sogar Gollum sind dabei. Obendrein darf auch der Eine Ring nicht fehlen oder das Licht von Eärendil.

Das wahre Highlight des Sets sind die vielen Minifiguren, von denen einige , wie der abscheuliche “Mund von Sauron” äußerst selten sind. Dazu bekommt ihr aber 9 weitere Figuren, darunter selbst, diverse Orks, sowie Frodo, Sam und sogar Gollum sind dabei. Obendrein darf auch der Eine Ring nicht fehlen oder das Licht von Eärendil. Modularer Aufbau mit verstecktem Innenleben: Der Turm ist nicht nur von außen imposant. Er lässt sich in vier Segmente unterteilen und von hinten öffnen. Obendrein gibt’s bewegliche Teile, wie das Tor oder einen Käfig an einer Winde.

Neben diversen Orksen sowie den Helden der Geschichte ist hier auch der eklig grinsende Mund Saurons dabei.

Dazu kommen noch zig kleine Details, wie ein verstecktes Geheimfach im Thronsaal oder ein Ork-Speisesaal, bei dem garantiert nur Fleisch auf der Karte steht.

Wenn ihr also schon immer euer eigenes, gewaltiges Stück Mordor bauen wolltet, dann zögert nicht zu lange. Denn Deals wie dieser sind bei Amazon oft schneller weg, als ein Hobbit zweites Frühstück sagen kann!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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