Bei Destiny 2 hat ein Data Miner einen weiteren Hinweis auf die Rückkehr der Trials in Season 10 und das Ziel der Community-Challenge „Emyprianisches Fundament“ gefunden.

Das hat der Data Miner gefunden: Die Community arbeitet aktuell eifrig an der Zukunft von Destiny 2. Bei dem Community-Event spenden die Spieler für den Wiederaufbau.

Ein bekannter Data Miner möchte herausgefunden haben, was die Hüter da eigentlich genau aufbauen. Er hat einen Info-Text in den Spieldateien ausfindig gemacht. Dieser besagt:

Nur wahre Champions des Schmelztiegels wagen es, diese neu errichteten Hallen zu betreten. Übersetzung von Ginsor auf Twitter

Was hat das zu mit den Trials zu tun? Der gefundene Text ist eine leicht abgewandelte Version der ursprünglichen Beschreibung des Leuchtturms (eng. Lighthouse). Dieser Leuchtturm war das Ziel, das es in den Trials of Osiris zu erreichen galt.

Nur wahre Champions des Schmelztiegels wagen es, diese sagenhaften Hallen zu betreten. Beschreibung des Leuchtturms in Destiny 1

Eben jener Leuchtturm wird durch unsere fleißigen Fraktalin-Spenden aktuell wiedererrichtet, sagen zumindest die Leaks. Der Leuchtturm ist dabei ein weiteres Puzzleteil im großen Rätsel um die Rückkehr der Trials.

Das ultimative PvP-Ziel: Der Leuchtturm

Das waren die Trials of Osiris: Die Prüfungen von Osiris, die unter ihrem englischen Namen Trials of Osiris populärer waren, waren ein wöchentliches PvP-Event. Jedes Wochenende lockten die gnadenlosen Kämpfe viele Spieler in den Schmelztiegel.

Die besten Hüter lockten ihrerseits haufenweise Zuschauer vor die Bildschirme. So waren die Trials in aller Munde und ein fester Bestandteil von Destiny.

Destiny 2 hat nach mysteriösem Treffen 2 seiner wichtigsten Twitch-Streamer zurück

Die letzten Trials of Osiris fanden im August 2017 statt. In Destiny 2 wurde der beliebte PvP-Modus durch die weniger beliebten Trials of the Nine (Prüfungen der Neun) ersetzt.

Diese konnten aber die Hüter nicht überzeugen. Der Modus verschwand vor über einem Jahr. Seitdem wartet die Spieler auf ihr PvP-Highlight. In Season 10 soll es dann endlich so weit sein.

In den Trials gab es starke Waffen und coole Rüstungen zu erbeuten

Ein wichtiger Hinweis: Alle Hinweise, die uns aktuell zu der Rückkehr der Trials vorliegen, sind nicht offiziell. Es handelt sich um Funde von Data Minern und Spekulationen.

Die Infos sind daher mit Vorsicht zu genießen. Aber auch wenn Bungie sich eisern ausschweigt, dürfte eine baldige Rückkehr als wahrscheinlich angesehen werden.

So reagiert die Community auf die Leaks: Wenn es nach einem Großteil der Destiny-Spieler auf Reddit geht, ist die Bestätigung der Trials of Osiris in Season 10 nur noch Formsache. Die Hüter scherzen, dass es sich bei den Trials um das beste, schlecht gehütete Geheimnis von Destiny 2 handelt.

Andere User scherzen und meinen, dass Bungie uns alle hart trollt. So schreibt ein Redditor: „Kann Bungies größten falschen Köder kaum abwarten. Am Ende bekommen wir Gambit Perfektioniert oder einfach die SRL zurück“.

Der zeitreisende Warlock Osiris ist der Namensgeber der Trials of Osiris

Was sagt ihr, ist die Bestätigung der Trials of Osiris nur noch Formsache und Bungie soll die Katze endlich aus dem Sack lassen?

