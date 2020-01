In Destiny 2 verdichten sich die Hinweise auf die baldige Rückkehr der schmerzlich vermissten Prüfungen von Osiris (Trials). Diesmal sogar im Spiel selbst.

Das ist gerade los in Destiny 2? Aktuell beschäftigt vor allem ein Thema die Community: Kehren die Trials in Season 10 zurück? Seit Kurzem haben findige Hüter in den Datenbanken und versteckten Spiele-Codes ziemlich eindeutige Beweise dafür gefunden.

Wie schon zuvor vermutet, dient das in der nächsten Woche startende Event „Emyprianische Fundament“ als Art Grundsteinlegung für einen neuen Leuchtturm und soll in den beliebten PvP-Modus überleiten.

So sieht der neue Hinweis aus: Dataminer und Spekulationen sind das eine. Der aktuellste Hinweis zur Trials-Rückkehr wurde jetzt im Spiel selbst ausfindig gemacht.

Wie einige Hüter berichten, überraschte sie im Orbit eine mysteriöse Quest. Ohne besonderes Zutun, aktivierte sich die Aufgabe selbst. Die Mission trägt den Titel „Worthy“ (etwa Würdig) und führt bis zu drei Spieler auf den Merkur.

Happened to me after a Forge run. pic.twitter.com/e8d7aLkgeJ — Steve (@Steve58162590) January 29, 2020 Die Hüter wurden von der geheimen Quest überrumpelt

Die Quest-Beschreibung spricht davon, dass durch die enorme Unterstützung beim Wiederaufbau der Leuchtturm (eng. Lighthouse) neu entfacht wird. Dieses neue Leuchtfeuer soll die Hüter in ein neues Zeitalter geleiten.

Der Leuchtturm befindet sich auf dem Planeten Merkur und war in Destiny 1 das ultimative PvP-Ziel. Auch der Missions-Titel „Worthy“ ist vielsagend. Aktuell geht man davon aus, dass die kommende Season 10 den gleichen Namen tragen wird.

Dieser Triumph muss erledigt werden: Annehmen oder gar abschließen konnten die Spieler die Worthy-Quest allerdings nicht. Ein unerledigter Triumph versperrte den Zugang.

Spende Polariziertes Fraktalin an den Turm-Obelisken, um zum Empyrianischen Wiederaufbau beizutragen. Übersetzer Text des Triumphs „Empyrean Restorer“

Der Triumph wird erst nach den umfangreichen Spenden und mehrstufigen Aufbaumaßnahmen erfüllt sein. Diese Ziele werden höchstwahrscheinlich ganz gegen Ende der aktuellen Saison der Dämmerung erreicht sein und thematisch die Season 10 lostreten.

Warlock Osiris – Der Namensgeber der Trials of Osiris steht aktuell im Fokus der Story

Zweifelt ihr noch an einer Rückkehr der Trials? Brecht ihr bei dem Gedanken daran, dass bald die PvP-Königsklasse live sein könnte in Jubelstürme aus oder lassen euch die Prüfungen eher kalt? Sagt es uns in dieser Umfrage: