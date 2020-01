Nach dem Update 2.7.1 fanden Data Miner heraus, dass die Rückkehr der so ersehnten Trials bei Destiny 2 bevorsteht. Doch längst nicht jeder freut sich darüber. Woran liegt das? Und wie seht ihr die Rückkehr der Prüfungen von Osiris?

Was hat es mit dem Leak auf sich? Mit dem neuen Update 2.7.1 für Destiny 2 kamen gestern, am 28. Januar, neue Daten ins Spiel. Als Dataminer diese durchforsteten, stießen sie auf Einträge, die einen deutlichen Hinweis auf die Rückkehr der Trials of Osiris in der kommenden Season 10 (Season of the Worthy) liefern.

Die Rückkehr hängt wohl unmittelbar mit dem kommenden Season-9-Inhalt „Empyreanisches Fundament“ zusammen, in dessen Rahmen wir den ikonischen Leuchtturm wieder aufbauen und somit den Weg für die Rückkehr der Prüfungen in der Saison der Würdigen (so laut Datamining die offizielle deutsche Bezeichnung) ebnen.

Was sind nochmal die Trials? Die Trials (Prüfungen von Osiris) waren einst das beliebteste Format für PvP-Enthusiasten und hielten Destiny 1 auch während Content-Dürren am Leben.

Die Destiny-2-Äquivalente, die Prüfungen der Neun, konnten jedoch nicht an den Erfolg der Trials aus dem Vorgänger anknüpfen und floppten total. Daraufhin nahm Bungie sie aus dem Spiel zwecks Generalüberholung. Das War im August 2018.

Seitdem warten zahlreiche Hüter sehnlichst auf die Rückkehr dieses beliebten Modus und setzen darauf große Hoffnungen. Nun ist es offenbar in Kürze endlich so weit.

Stimmung um Rückkehr der Trials ist gespalten

Das haben sich einige anders vorgestellt: Das Interessante dabei sind die Reaktionen der Spieler. Denn viele hoffen seit Jahren auf ein anständiges Trials, die Forderungen nach einer Überarbeitung sowie einer Rückkehr dieses PvP-Formats sind im Prinzip immer konstant auf Reddit und in den sozialen Medien vertreten gewesen.

Nun ist die Rückkehr der Trials geleakt, doch die Reaktionen fallen dabei anders aus, als so manch ein Hüter es sich vielleicht vorgestellt hat. Dabei geht es nicht mal um die Trials im Detail – konkrete Infos liegen aktuell noch nicht vor. Viel mehr geht es um die Rückkehr selbst.

So fallen die ersten Reaktionen aus: So wird nun in den ersten Reaktionen deutlich, dass nicht jeder – selbst nicht jeder PvP-Fan – von der Rückkehr begeistert ist.

Die Leaks auf reddit gehen nicht durch die Decke, der größte Thread kommt nach 15 Stunden nicht mal auf 1.000 Upvotes. Selbst einige Memes und Nebensächlichkeiten können die User dort aktuell wohl mehr begeistern.

Ein Blick auf die Kommentare, auch hier auf MeinMMO, zeigt: ja viele freuen sich darauf, aber längst nicht die Masse, die mach einer vermutet hätte. Und es gibt viele kritische Stimmen. Auch das hat man in diesem Ausmaß nicht unbedingt erwartet.

Kurzum: Der große Jubel, den viele wohl bei dieser Info erwartet hatten, blieb aus. Zumindest bisher.

Das sagen Spieler, die sich auf die Trials freuen: Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf die Trials definitiv gegeben. Zahlreiche User schreiben einfach nur „Geil! Endlich! Wurde auch Zeit!“ und feiern die wohl bevorstehende Rückkehr der Trials.

Viele sind dabei vor allem gespannt, wie Bungie das Format umgebaut hat, was für neue Belohnungen und Anreize das Studio dafür geschaffen hat und sehnen sich nach mehr konkreten Details. Generell hoffen viele, dass endlich ein würdiges Endgame für das PvP ins Spiel kommt.

Das sagen die Skeptiker: Doch es gibt auch viel Kritik und Skepsis.

Einige PvE-Spieler befürchten beispielsweise, dass die nächste Saison komplett im Zeichen der Trials und allgemein des PvP stehen könnte und sehen den Spielspaß in Gefahr. Denn schon jetzt gibt es für einige Hüter im PvE kaum etwas zu tun. Wenn der Fokus der Season 10 komplett auf dem PvP liegt, dann sieht man für die große Masse der Destiny-Spieler schwarz.

Kritik kommt aber nicht nur von der PvE-Fraktion, sondern häufig auch seitens der PvP-Cracks. Viele wollen sich dabei auf die Rückkehr freuen, können es aber nicht so recht.

So kommen die Trials für einige einfach zu spät, man hat kaum noch Leute, mit denen man das Spiel zocken kann, ganze Clans sind mittlerweile ausgestorben.

Einige denken zudem, Bungie wird eins zu eins das Trials-Format aus Destiny 1 übernehmen und zusammen mit einem ausgelutschten Spiel sei ein altes Format nicht wirklich motivierend, um zurückzukommen. Man hofft auf attraktive Neuerungen.

Manche sehen den allgemeinen Zustand des PvP als sehr kritisch. Probleme gibt es dabei in den Augen der Spieler so einige:

DDoS-er, Hacker, Cheater

eine schlechte Meta und Sandbox

Verbindungsprobleme

Es fehle einfach ein einer stabilen Basis, einem soliden Grundgerüst – nur dann würde ein solcher Modus aber Sinn ergeben.

Einige merken zudem an, dass die Trials einfach als Update nachgereicht werden müssten und nicht als das wahrscheinliche Highlight einer ganzen Saison. Eine neue Season auf einem alten und längst überfälligen Inhalt aufzubauen, ist in den Augen mancher Hüter einfach nicht in Ordnung. So mach einer befürchtet zudem, dass die Trials an den Erwerb des Season Pass gebunden sein könnten. Auch das stößt nicht unbedingt auf Begeisterung.

Wie seht Ihr die Rückkehr der Trails?

Macht mit bei unserer Umfrage: In diesem Zuge haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet und wollen nun von euch, den MeinMMO-Lesern, wissen, wie ihr auf die wahrscheinliche Rückkehr der Trials blickt. Freut ihr euch? Seid ihr noch skeptisch? Bereitet euch die potentielle Rückkehr vielleicht sogar Kopfschmerzen? Oder lässt euch das Thema komplett kalt?

Bedenkt, ihr habt nur eine Stimme. Vielen Dank für eure Teilnahme und Zeit.

Übrigens, eure Meinung zu diesem Thema könnt ihr gerne mit uns und anderen Lesern ausführlich in den Kommentaren teilen.