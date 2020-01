Sieht aus, als wird das neue Spiel von Bungie ganz anders als Destiny 2

Neben dem Destiny-Franchise arbeitet Bungie auch an einer ganz neuen IP, einer brandneuen Marke. Erste Info-Schnippsel lassen vermuten, dass das neue Spiel ganz anders werden könnte als Destiny 2.

Was hat es mit dem neuen Spiel auf sich? Neben Destiny 2 und generell dem Destiny-Franchise beginnt Bungie offenbar, an einer neuen IP (Intellectual Property) zu tüfteln (oder tut es bereits) – also an einer neuen Marke, einem brandneuen Spiel.

Offizielle Details gab es dazu bislang keine. Bungie kündigte lediglich an, dass man bis 2025 ein Multi-Projekt-Studio werden möchte – und zwar mit einem Spiel, das nicht Destiny ist.

Es gab jedoch einige kleine Leaks, zudem hat Bungie bereits im Oktober 2018 die neue Marke „Matter“ schützen lassen. Aktuell geht man davon aus, dass es sich dabei um den Namen der neuen IP handeln könnte. Doch gräbt man ein wenig tiefer, so stellt man fest, dass es aktuell neue, kleinere Info-Fetzen gibt, die eine grobe Richtung erkennen lassen, was uns mit dem neuen Spiel erwarten könnte.

Wir fassen hier die wichtigsten für euch zusammen.

Frische Info-Schnippsel zur neuen IP von Bungie

Was sind das für Infos? Die neuen Infos sind keine offiziellen Details von Bungie, sondern wurden vielmehr aus den frischen Stellenausschreibungen abgeleitet, die das Studio online gestellt hat.

Dabei wird deutlich, dass das Spiel noch ganz am Anfang steht, denn Bungie sucht vor allem Kern-Leads für verschiedene Bereiche, welche die Ausrichtung des neuen Spiels definieren dürften. Zudem werden die meisten Stellen dabei mit dem Zusatz „Incubation“ ausgeschrieben, was nochmals verdeutlicht, das die neue IP sich in einem frühen Stadium befindet, und mit Hilfe der neuen Teams erst definiert, quasi „ausgebrütet“ werden muss.

Bungie ist also gerade dabei, das Grundgerüst für seine neue Marke aufzubauen.

Diese Details sind nun bekannt: Interessant sind vor allem einige ausgeschriebene Stellen sowie deren Beschreibungen. Dort gibt es einige spannende Infos.

So sucht Bungie unter anderem einen Incubation Art Director. In der Stellen-Beschreibung heißt es beispielsweise: „Du willst an etwas Komödiantischem arbeiten, mit fröhlichen und verrückten Charakteren?“ Zudem muss der Art Director ein Gefühl dafür haben, „wie das Charakter-Design Cosplay durch Fans fördert“.

Auf anderen ausgeschrieben Positionen ist zum Beispiel ein Verständnis dafür gefragt, „wie Charakter-Posen und Umgebungen verschiedene Kulturen rund um die Welt ansprechen“. Vom Posten des Incubation Senior Gameplay Animator erwartet man Meisterleistungen bei Kampf-Animationen – in First- und Third-Person.

Zudem wird auch ein Incubation Economy Design Lead gesucht, der sich dabei helfen soll, eine gesunde Spiel-Wirtschaft auf die Beine zu stellen. Mit folgenden Dingen soll er sich befassen:

Drop-Raten

Belohnungs-Kurven

Fortschritt-Systemen

Monetarisierung

Quests, Waffen, und Rüstungen

sowie Ausrüstungs-Ökonomie

Alles, was verdient, gekauft oder getauscht werden kann, wird in seiner Verantwortung liegen.

Zuletzt wird ebenfalls noch verstärkt der Competitive-Bereich betont. Im Prinzip müssen alle Kandidaten solide Kenntnisse und Erfahrungen mit Spielen aus dem kompetitiven Bereich mitbringen.

Was sagt das über das neue Spiel und wie unterscheidet sich das von Destiny? Was als Erstes ins Auge springt, sind die witzigen und verrückten Charaktere, die offenbar ein integraler Teil des neuen Spiels sein werden.

Zwar hatte Destiny den Witzbold Cayde-6 und auch so manch ein anderer Charakter wie Saint-14 ist für gelegentliche Spaßeinlagen gut, doch an sich ist das Destiny-Franchise ernst und nicht auf Witz und Humor getrimmt. Generell sollen die Charaktere wohl mehr in Fokus stehen, sollen Figuren sein, in die sich Spieler verlieben.

Zudem sollen die Fans auch außerhalb des Spiels wohl stärker an die neue IP gebunden werden, wenn Cosplay-Förderung so explizit betont wird. Das ist zwar auch bei Destiny gegeben, soll aber offenbar stärker in den Fokus rücken – wie bei Overwatch. Auch, dass möglichst viele Kulturen und nicht nur einzelne Zielgruppen mit der neuen IP angesprochen werden sollen, spricht ebenfalls für eine stärkere Einbindung der Fans und eine breite Zugänglichkeit.

Fast bei jedem Schlüsselposten wird zudem PvP erwähnt, es sieht also danach auch, als könnte der Schwerpunkt der neuen IP auf Spieler-Duellen liegen. Diese scheinen zumindest eine gewichtige Rolle zu spielen.

Ferner soll es auch eine Spiel-Wirtschaft inklusive Loot, Ausrüstung, Fortschritt und Monetarisierung geben, wobei einer der Schwerpunkte offenbar auf eine gesunde Spiel-Wirtschaft gelegt werden soll. Inwiefern sich dieser Aspekt von Destiny unterscheiden könnte, ist aktuell nicht wirklich absehbar. Doch auch beim neuen Spiel ist erkennbar, dass Spieler wohl langfristig an die neue Marke gebunden werden sollen.

Was für eine Art Spiel könnte die neue Marke nun werden? Das neue Spiel steht noch ganz am Anfang und bis 2025 kann sich auch noch so einiges tun.

Im Prinzip kann die neue IP sich in viele Richtungen entwickeln – MMORPG, Multiplayer-Online-Shooter im Stile von Destiny, ein Helden-Shooter wie Overwatch oder auch ein Mobile Game – schließlich ist Bungie eine 100-Millionen-Dollar-Kooperation mit dem chinesischen Konzern NetEase eingegangen.

Doch basierend auf diesen ersten Infos aus den Stellenausschreibungen haben Fans und Spieler bereits erste Theorien, was das neue Spiel nun werden könnte. Es handelt sich lediglich um Spekulationen, doch eine gängige Meinung ist im Moment, dass es sich in die Richtung von Overwatch, also zu einer Art Multiplayer-Helden-Shooter mit einem „GaaS“-Modell (Game as a Service) entwickeln könnte – möglicherweise auch für Mobile-Plattformen wie bei Fortnite.

Denn es lassen sich zahlreiche Parallelen zu Overwatch oder vergleichbaren Spielen dieses Genres erkennen und die 100 Millionen von NetEase hat Bungie sicherlich auch nicht aus Spaß geschenkt bekommen.

So sollen offenbar bei der neuen IP witzige und verrückte Charaktere im Fokus stehen. Die sollen zum Verlieben sein und das Cosplay verstärkt fördern. Fans sollen also ihre Lieblinge gerne nachstellen – alles bekannte Elemente von Overwatch. Genau wie Figuren, die möglichst viele Kulturen ansprechen sollen.

Auch das häufige Betonen des kompetitiven PvP als Grundvoraussetzung passt da gut ins Bild. Eine Spiel-Wirtschaft mit Monetarisierung und Loot würde ebenfalls zu einer solchen Richtung gut passen.

Doch es handelt sich lediglich um Spekulationen und es kann sich noch vieles ändern. Eins lässt sich jetzt schon erkennen – Es geht definitiv ein großes neues Projekt von Bungie an den Start und in einigen Aspekten dürfte die neue IP dabei ganz anders werden, als das Destiny-Franchise.

Was heißt das für Destiny? Dieses neue Projekt sollte eigentlich keine negativen Auswirkungen auf das Destiny-Franchise haben.

Zum einen gilt es als sicher, dass Destiny von Bungie in den kommenden Jahren fortgeführt wird – ob nun durch den weiteren Ausbau von Destiny 2 oder in Form eines Destiny 3.

Zum anderen werden auch für Destiny 2 noch kontinuierlich neue Mitarbeiter gesucht, aktuell beispielsweise ein Head of Art. Auch das signalisiert, dass Bungie das Spiel weiterhin aktiv unterstützt.

Was denkt ihr? Welche Richtung wird Bungies neue IP einschlagen? Was für ein Spiel würdet ihr euch von Bungie (ABSEITS eines guten Destiny) wünschen?