In Kürze startet bei Destiny 2 einer der letzten Inhalte des Season 9 – das Empyreanische Fundament. Offizielle Infos waren bisher Mangelware. Nun hat Bungie verraten, wie das Event funktioniert. Und Leaks sagen – wir basteln hier wohl an der Rückkehr der Trials.

Was hat es mit dem Empyreanischen Fundament auf sich? Laut Roadmap hat die Season 9 noch 3 ausstehende Inhalte:

Einen neuen Sonnenuhr-Boss

das Empyreanische Fundament

die Scharlach-Woche

Beim Boss und beim Valentinstag-Fest Scharlachwoche ist absehbar, was auf die Spieler zukommt. Beim Empyreanischen Fundament gab es hingegen keinerlei offizielle Infos – zumindest bis heute. Nun haben die Entwickler in ihrem „This Week at Bungie“-Blog dieses Event endlich offiziell vorgestellt.

So funktioniert das Empyreanische Fundament

Was ist das Empyreanische Fundament überhaupt? Dabei handelt es sich um eine Art Community-Event, einer Art groß angelegten Ingame-Spendenaktion.

So gilt es für Spieler, eine Art Signalfeuer (wohl einen Leuchtturm) zu errichten, das dann als Fundament für Dinge dienen soll, die Bungie im Rahmen der nächsten Saison geplant hat.

Übrigens, das hatten die Hüter bislang selbst über das Event herausgefunden: Empyreanisches Fundament – das wissen wir zum letzten Mysterium der Season 9

Wer kann teilnehmen? An diesem Event können alle Besitzer von Destiny 2 teilnehmen – unabhängig von optionalen Zusatzinhalten. Also auch Spieler mit der Free-to-Play-Version Destiny 2 New Light.

So läuft das Ganze ab: Am 4. Februar werden die Spieler von Saint-14 aufgefordert, sich am Wiederaufbau des Signalfeuers/Leuchtturms zu beteiligen. Im Mittelpunkt des Events wird dabei der Obelisk im Turm stehen. Geht also sicher, dass dieser freigeschaltet und startklar ist und fangt schon mal an, Fraktalin zu hamstern.

Die Spielergemeinschaft muss dann zusammenrücken, möglichst viele Spieler sollen ihren Part zum Wiederaufbau beitragen. Es gilt, das Material Polarisiertes Fraktalin am Obelisken im Turm zu spenden. Ein einzelner Beitrag für das Empyreanische Fundament kostet euch 100 Fraktalin.

Das Community-Event wird dabei 7 Stufen haben. Jede davon erfordert einen immer höheren, gespendeten Betrag an Fraktalin, um zur nächsten Stufe voranzuschreiten. Dabei wird es am Tower-Obelisken ein Hologramm geben, anhand dessen die Spieler den Event-Fortschritt ingame ablesen können.

Das hat Bungie bisher zu den Anforderungen für die einzelnen Stufen verraten:

Stufe 1: 400.000.000 gespendetes Fraktalin

Stufe 2: 700.000.000 gespendetes Fraktalin

Stufe 3: 1.200.000.000 gespendetes Fraktalin

Stufe 4: ???

Stufe 5: ???

Stufe 6: ???

Stufe 7: ???

Wird sich auch der Merkur durch den Wiederaufbau verändern?

Gibt es Belohnungen? Neben der Tatsache, dass wir hier offenbar auf etwas Großes, eine ultimative Belohnung, hinarbeiten, hat Bungie auch erklärt, dass euer Beitrag zum Wiederaufbau mit speziellen Prämien gewürdigt wird.

So wird beispielsweise ein Beitrag (100 Fraktalin) am Obelisken 25% Fortschritt für jeden eurer zeitverirrten Waffen-Beutezüge einbringen, die sich zu dem Zeitpunkt in eurem Inventar befinden.

Euer Turm-Obelisk wird jede Woche entsprechend seiner Resonanzstärke selbst Fraktalin für euch generieren. Seine Resonanzstärke könnt ihr steigern, indem ihr andere Obelisken aufwertet.

Spieler, die mehr als 5.000 Fraktalin vor Ablauf der Season 9 spenden, werden einen Triumph und ein besonderes Emblem erhalten.

Jeder Spieler wird außerdem einen Shader erhalten, sollten alle 7 Stufen des Events erreicht werden.

Hier ein Blick auf das Emblem:

Das wissen wir noch aus Leaks zu dem Event

Woran bauen wir da eigentlich in diesem Event? Schenkt man jüngsten Data-Mining-Ergebnissen Glauben, so basteln wird hier offenbar am Wiederaufbau des Leuchtturms auf dem Merkur und somit an der Rückkehr der Trials of Osiris, den Prüfungen von Osiris, in der kommenden Season 10.

Darauf deuten mehrere Einträge in den Daten von Destiny 2, die mit dem jüngsten Update 2.7.1 ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Genaue Details findet ihr dazu hier: Sieht ganz so aus, als kehren die Trials mit Season 10 endlich zurück

Offiziell möchte Bungie aber wohl immer noch nicht zu viel verraten. Denn im TWaB-Blog (bisher nur auf Englisch) verzichtet das Studio auf das in Destiny gängige Wort Lighthouse (Leuchtturm) und nutzt dafür das Wort Beacon (Leuchtfeuer, Leuchtsignal, aber auch Leuchtturm).