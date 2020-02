Bei Destiny 2 sind die Spieler mit den Ressourcen unzufrieden. Besonders die Art wie man die seltensten Materialien erspielt ist eintönig und verbesserungswürdig. Endlich gibt Bungie einen kleinen Hoffnungsschimmer.

Darüber beschweren sich die Spieler: Aktuell sorgt der Weg, wie man seltene Ressourcen in Destiny 2 gewinnt, für viel Frust. Explizit geht es um „Aszendenten-Bruchstücke“ und „Verbesserungsprimsen“.

Die Materialien sind nahezu ausschließlich über Dämmerung: Die Feuerprobe zu erspielen. Daher fordern die Hüter (via Reddit): „Zum Millionsten Mal, lasst Vebesserungsprismen und Aszendeten-Bruchstücke auch in ‚Destiny 2: Das Spiel‘ und nicht nur in der ‚Dämmerung: Die Wiederholung‘ droppen“ (via Reddit).

Der entsprechende Reddit Thread hat mittlerweile 8600 Upvotes und in den über 500 Kommentaren schreiben die User Sachen wie:

It is literally called Ordeal for a reason Scuramble via Reddit

Im Englischen heißt die, bei uns als Feuerprobe bekannte, Aktivität „The Odreal“. Was übersetzt etwa die Tortur oder Qual bedeutet. Der Redditor meint also scherzhaft, dass der Name Qual sehr gut passt, wenn auch aus den falschen Gründen.

Denn pro Woche gibt es nur eine solcher Feuerproben. Darin warten harte Gegner und in erst in den höchsten Stufen droppen die Ressourcen nach dem Abschluss. Um die Stufen anzugehen, wird aber ein meist ein voller Einsatztrupp von drei Hütern benötigt.

In der Feuerprobe wimmelt es von starken Champions

Wofür benötigt man die Ressourcen? Wer seine Ausrüstung aufleveln will, um beispielsweise mehr Mods in der Rüstung unterzubringen, kommt ohne die seltenen Ressourcen nicht herum.

Wer seine Rüstung auf die maximale Stufe (Meisterwerk) hievt, erhält zudem ordentliche Boni auf alle Statuswerte. Aber dieses Unterfangen verschlingt einen ordentlichen Batzen der schwer zu beschaffenden Materialien.

Das sagt Bungie dazu: Erstmalig äußert sich der Destiny-Entwickler zur Thematik. Der Community-Manager Cozmo antwortete auf das Thema, dass man für das Feedback dankbar sei.

Weiterhin stellte er in Aussicht: „Das Dev Team schaut sich Wege an, wie die Materialien in der Zukunft auf mehr Weisen erspielbar sein könnten.“ Konkreter konnte Cozmo leider nicht werden, er beendet sein Kommentar mit den Worten „Bevor die Änderungen in einem zukünftigen Update kommen, informiere man die Spieler und gebe mehr Details“

So sehe ich das Ressorucen-Problem: Zugegeben, die beiden Ressourcen sind in geringen Mengen aus dem Season Pass zu ergattern oder beim Waffenhändler gegen Wucherpreise zu ertauschen. Aber den Hütern geht das wiederholte Grinden der Feuerprobe gehörig gegen den Strich.

Daher echauffieren sich die Spieler, aus Sicht des Autors, zurecht. Warum können die Materialien beispielsweise nicht als Belohnung im Raid, der Rangzurücksetzung im PvP und Gambit oder anderen Aktivitäten droppen?

Wer in Gambit viele Partikel sammelt, sollte auch belohnt werden

Noch ein Materialien-Problem könnte sich ändern

Auch das stört die Spieler: Mittlerweile ist Destiny 2 mehr als drei Jahre alt. Durch DLCs, neue Seasons und Erweiterungen sind viele neue Aktivitäten ins Spiel gekommen. Damit einher ging auch ein Schwall an neuen Ressourcen und Items.

Eben diese ganzen „Verbrauchsgegenstände“ verstopfen das Inventar der Hüter. Auf Reddit wird daher wieder Mal gefordert, dass man die alten und wenig genutzten Ressourcen doch entfernen oder überarbeiten könne.

So sieht Bungie das: Auch zu diesem Thema äußerte sich Cozmo stellvertretend für Bungie:

Das ist etwas, das wir uns ansehen. Es gibt noch keinen Zeitplan, wann die Änderungen kommen, aber wir sind uns einig, dass bei euren Verbrauchsgegenständen viel los ist. Übersetzung von Cozmo via Reddit

Was haltet ihr vom den Ressourcen-Problemen? Habt ihr sogar eigene Lösungsvorschläge?

