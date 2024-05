PvP-Spieler fühlten sich jahrelang von Destiny 2 vergessen – Jetzt kommen endlich 3 neue Maps

In jeder Erweiterung kommen viele Inhalte für den PvE-Bereich von Destiny 2, doch was den Schmelztiegel betrifft, schauen viele Spieler in die Röhre. Warum genau jetzt ein toller Tag für PvP-Fans ist, zeigen wir euch.

Was hat sich in Destiny 2 getan? Seit dem 7. Mai haben die PvP-Spieler unter euch erneut einen Grund zum Feiern. Bungie hat sein versprochenes Karten-Pack mit drei neuen Maps veröffentlicht und Spieler können sich nun an frischen Orten austoben. Zu den Maps gehören:

Cirrus-Piazza Eine Map in einem Shoppingcenter auf Neomuna

Dissonanz Eine Map im Pyramidenschiff, das der Reisende unter Beschuss genommen hatte

Eventide-Labore Eine Map in einem verlassenem Labor auf Europa, das Gefallene nun dazu benutzen, um ihre Ketsch zu betanken



Schon im Vorfeld hatte Bungie dieses Karten-Pack angekündigt, damit auch die schwitzigen Hüter unter euch endlich wieder Inhalte bekommen, auf die sie sich freuen können. Die Spieler waren es leider gewohnt, pro DLC maximal eine neue Map zu erhalten – wenn überhaupt. Jetzt drei Exemplare zu erhalten, die zudem nicht mal recycelt wurden, ist ein Grund zum Feiern.

Drei neue Maps ohne Recycling

Was sind das für Maps? Diese drei Maps sind, was ihre Größe anbelangt, eher klein bis mittelgroß. Wenn man genauer hinsieht, könnte man meinen, sie seien eher für 3 vs. 3-Matches ausgelegt, doch alle Maps können auch in einem „6 vs. 6“-Match verwendet werden.

Die neue Map „Eventide-Labore“ Die neue Map „Cirrus-Piazza“ Die neue Map „Dissonanz“

Was direkt auffällt, ist die Fülle an Winkeln, hinter denen Gegner lauern könnten. Die Maps sind nicht leer oder breit gebaut, um viel Spielraum für Ausweichmanöver zu bieten. Sie zwingen die Hüter vielmehr, Konflikte einzugehen und das Risiko herauszufordern. Für die Shotgun-Spieler unter euch wird das sicher ein Fest, doch auch ihr solltet euch in Acht nehmen und nicht zu vorschnell vorpreschen.

Das Map-Layout von „Eventide-Labore“ Das Map-Layout von „Cirrus-Piazza“ Das Map-Layout von „Dissonanz“

Das interessante dabei ist vor allem die Tatsache, dass Bungie mit diesen drei neuen Maps beweist, dass sie es noch drauf haben. Sie können neue Maps aus dem Nichts herzaubern, ohne Altes aus Destiny 1 oder recycelten Content aus Destiny 2 benutzen zu müssen. Ob die Maps ausreichen, um einen Großteil der PvP-Community zurückzuholen, lässt sich schwierig sagen.

Was sagen die Spieler zu den Maps? Die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Während einige Fans die Maps feiern, bemängeln viele die falsche Optimierung. Man wird in einem „6 vs. 6“-Match viel zu schnell gespawntrapped, was zu Frust führt. Folgendes wurde gesagt:

„Ich habe 6v6 auf einem von ihnen gespielt und es (die Map) war so klein, dass mein Team das ganze Spiel über gespawn campt wurde, sobald der Feind die Kontrolle über die zentralen Punt der Karte erlangte.“ – meint „mctripleA“ auf Reddit

„Ich denke, sie sind gut für 3v3 konzipiert. 6v6 würde sich extrem überfüllt anfühlen.“ – sagt „ReplacementHorror565“ auf Reddit

„Eventides-Spawns sind irgendwie schon vorhersehbar und es ist viel zu einfach, dorthin zu rotieren. Ich liebe es, mit zwei Dornen in meinem verdammten Kopf aufzuwachen.“ – meint „Funter_312“ auf Reddit

Was haltet ihr von den Maps? Habt ihr sie schon ausprobieren können oder hattet ihr mit dem Matchmaking Pech? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Außerdem könnt ihr gerade für kurze Zeit 3 Erweiterungen von Destiny 2 kostenlos testen: Für einen Monat könnt ihr euch den Zugriff auf drei DLCs von Destiny 2 sichern, doch er ist nur temporär.