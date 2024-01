Seit 2020 fehlt Destiny 2 ein wichtiges Feature, mit dem ich meine besten Builds gebaut habe

Die Welt von Destiny 2 steht kurz vor dem großen Finale der ersten Saga mit „Die Finale Form“. Bungie ist dabei bestrebt, die beiden Spiele Destiny 1 und 2 immer weiter zusammenzuführen. Ein entscheidendes Feature wurde jedoch nur halbherzig recycelt und es ist an der Zeit, darüber zu sprechen, wie wichtig diese Lücke ist und wie sehr sie das Spielerlebnis verbessern würde.

Das sollte unbedingt recycelt werden: Recycling ist in Destiny 2 schon lange ein umstrittenes Thema und wird von einigen Spielern nicht gerne gesehen. Dabei ist es nicht immer nur schlecht.

So wurden bis heute einige großartige Destiny 1-Raids zurückgebracht und auch viele beliebte Waffen, sowohl aus Destiny 1 als auch aus dem Sunsetting, sind wieder im Loot-Shooter zu haben. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch fortsetzen, bis Bungie das große Destiny-Universum erschaffen hat.

Darauf werde ich gerne warten. Allerdings gibt es etwas, das ich trotzdem fast täglich vermisse und das Bungie nur halbherzig recycelt hat: Den Schießstand aus der Saison der Opulenz von 2019.

Erinnert ihr euch?

„Bungie, wir brauchen wieder einen echten Schießstand!“

Mit den wachsenden Möglichkeiten und der Bedeutung, die Bungie dem Buildcrafting seiner Hüter im Jahr 2024 beimisst, brauchen wir Spieler einfach einen Ort, an dem wir feststellen können, wie viel Schaden eine Waffe anrichtet oder wie effektiv etwas ist.

Einige könnten einwenden, dass die Enklave doch bereits einen Schießstand bietet. Dort gibt es immerhin mehrere Scheiben, die bei Beschuss Schadenszahlen anzeigen. Das ist jedoch lächerlich im Vergleich zu dem, was Hüter 2019 in der Tribut-Halle alles ausprobieren konnten.

Wie gut die Tribut-Halle war, könnt ihr in diesem Video des Spielers Gazzza sehen:

Meine Bitte nach einer Rückkehr der Tribut-Halle ist allerdings mehr als nur Nostalgie. Es ist eine praktische Notwendigkeit, um die Spielerfahrung im Jahr 2024 zu vertiefen und den Hütern wieder die Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Builds zu verstehen und zu perfektionieren. Mit dieser Meinung stehe ich nicht allein.

Viele Spieler vermissen diesen Ort der Tribut-Halle schmerzlich, wie mightbeaperson49, der sogar eine Lösung für die Rückkehr dieses Raums im Rahmen innerhalb der Lore hat:

Sie sollten [den hinteren Raum der Enklave] einfach durch eine Halle im Stil der Menagerie ersetzen. Die Dunkelheit schaut in die Vergangenheit und erzeugt Illusionen basierend auf diesen vergangenen Visionen. schlägt mightbeaperson49 via Reddit vor

Wir brauchen keinen Ort für simple Schadenszahlen. Wir brauchen eine Arena für Experimente, eine Spielwiese für Kreativität und eine Inspirationsquelle für Hüter auf der Suche nach Perfektion. Denn ich glaube, das würde die Zukunft von Destiny 2 wirklich bereichern.

Die Absicht hinter dem „Mini-Schießstand“ der Enklave war zwar gut, aber noch lange nicht das, was es sein könnte.

Das geht 2024 alles in der Enklave auf dem Mars:

Die Scheiben in der Enklave befinden sich in unterschiedlichen Entfernungen, um den Schadensabfall zwischen näheren und weiter entfernten Zielen anzuzeigen.

Zudem ist es möglich, den Unterschied zwischen Präzisionsschaden und normalem Schaden zu sehen.

Darum war die Tribut-Halle besser:

Die Tribut-Halle war ein riesiger Raum, in dem die Spieler Triumphe freischalten konnten, wodurch simulierte Gegner erschienen, an denen sie die Wirksamkeit verschiedener Waffen und Fähigkeiten testen konnten.

Am Ende standen mehrere simulierte Gegnertypen zur Verfügung, die ohne Gegenwehr beschossen, im Nahkampf bekämpft oder mit der Super pulverisiert werden konnten.

Sie reagierten auch wie Gegner, es fielen also auch Sphären, sodass man sofort sehen konnte, ob der eigene Build und vor allem die Mods richtig funktionierten.

Außerdem konnte man sich Kinetik-, Energie- und Powermunition kostenlos von den Wänden holen, sodass man immer genug Munition zum Testen hatte.

Selbst die Super-Energie konnte im Vorraum der Tribut-Halle an einem Kristall Stück für Stück aufgeladen werden.

Dazu gab es direkten Zugang zum Tresor und immer die gleichen Testbedingungen.

Genau deswegen ist die Tribut-Halle für mich eine deutliche Lücke in Destiny 2, die so schnell wie möglich – am besten noch vor der zweiten Saga – geschlossen werden sollte, um Hüter beim Bau neuer Builds bestmöglich zu unterstützen.

Die Spieler sind hungrig nach einem Ort, an dem sie ihre Waffen und Fähigkeiten auf die Probe stellen können, und die Einführung eines hochmodernen Schießstands könnte nicht nur Nostalgie wecken, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur Zukunft von Destiny 2 leisten.

Was würdet ihr von einer Rückkehr der Tribut-Halle halten? Welche Funktionen oder Verbesserungen sollte ein moderner Schießstand für Destiny 2 noch haben? Oder seid ihr anderer Meinung und seht Gründe, warum Bungie den Schießstand nicht in seiner alten Form zurückbringen kann? Dann kommentiert und teilt eure Gedanken gerne mit uns.