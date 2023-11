Destiny 2: Saison des Wunsches wird fast 7 Monate dauern: Das ist geplant, um den Shooter lebendig zu halten

Gestern erhielten die Fans von Destiny 2 die offizielle Bestätigung, dass Bungie den Release des DLCs „Die Finale Form“ verschieben wird. Es liegen also nun 7 lange Monate vor den Spielern, die erstmal nur wenig Inhalt versprechen. Bungie hat jedoch einen Plan, um seine Spieler davon abzuhalten, das Live-Service-Spiel in dieser Zeit komplett aufzugeben.

Warum wird das DLC „Die Finale Form“ verschoben? Der Loot-Shooter von Bungie macht gerade eine schwere Zeit durch. Das aktuelle DLC „Lightfall“ wurde von den Spielern nicht gut bewertet und auch die Seasoninhalte tun sich immer schwerer noch Begeisterung bei den Spielern zu wecken. Deswegen ging es für das Entwicklerstudio bergab und die Beliebtheit des Loot-Shooters bei seinen Spielern sank rapide. Ende Oktober folgte dann die Konsequenz:

Aufgrund von schlechten Verkaufsprognosen musste Bungie Massenentlassungen durchführen. Doch es kam noch schlimmer.

Viele Spieler waren danach nicht nur von der Entwicklung des Spiels, sondern auch von der Art und Weise der Entlassungen frustriert, sodass sie auch ihre letzten Vorschusslorbeeren für Bungie – ihre Vorbestellungen von „Die Finale Form“ – rückwirkend stornierten.

Für Destiny 2 geht es also um viel aber vor allem um die Zukunft. Bungie möchte auch weiterhin die Spieler mit Destiny überraschen und sie auf eine Reise in ein großes Multiplayer-Universum einladen. Doch wie der Entwickler bereits zugab, ist dies in letzter Zeit nicht zufriedenstellend gelungen. Es muss sich also dringend etwas ändern doch dafür braucht man mehr Zeit. Auch wenn das bedeutet, dass die kommenden Monate in Destiny 2 schwierig werden.

MeinMMO sagt euch, was Bungie nun geplant hat, damit ihr nicht völlig in der Content-Wüste untergeht.

Der Zielort der die Hüter im Juni 2024 erwartet, steht bereits fest. Es geht endlich in das Innere des Reisenden und dort gibt es viel zu sehen:

Das erwartet euch in der Langzeit-Season 23

So will man euch bis Juni 2024 unterhalten: Entwickler von Live-Service-Spielen stehen ständig unter Content-Druck. Sowohl was Season-Inhalte als auch die großen Veröffentlichungen mit DLCs betrifft. Das garantiert, das Spieler zufrieden sind und gerne im Spiel bleiben.

Durch die Verzögerung des kommenden DLCs „The Finale Form“ von Februar auf Juni 2024 steht Bungie nun jedoch vor der Herausforderung, die Spieler trotzdem zu begeistern und aktiv zu halten.

Destiny 2 bestätigt: Das neue DLC „Die Finale Form“ verschiebt sich um mehrere Monate

Als Antwort darauf hat Bungie einen neuen Content-Ersatzplan auf bungie.net vorgestellt.

Heute um 18:00 Uhr beginnt wie geplant die neue „Saison des Wunsches“ (S23) in Destiny 2. Die Season wird ohne Änderungen von Ende November bis Februar dauern. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Inhalte der Season dennoch bis Juni 2024 im Spiel bleiben, auch wenn die Story dann bereits abgeschlossen ist.

Im Februar kommen dann neue wöchentliche Quests ins Spiel, die auf eurem Fortschritt basieren und „Wünsche“ genannt werden.

Im März 2024 startet das kostenlose Event „Hüter-Spiele“, die Bungie normalerweise im Mai stattfindet lässt.

Im April 2024 wird das Inhaltsupdate „Ins Licht“ veröffentlicht. Es soll „alle Spieler auf den Weg ihres Hüters zum Reisenden vorbereiten“, was so klingt, als ob Bungie sowohl neue als auch aktive Spieler vor dem Finale auf einen Stand bringen will.

Ebenso können sich PvP-Spieler endlich auf neue Karten freuen. Bungie hat dafür insgesamt drei Maps erstellt, die dann im Mai 2024 live gehen. Mit diesem Update sollen zudem die PvP-Modi weiter überarbeitet werden, um das Erlebnis Spieler-gegen-Spieler wieder zu verbessern.

„Jetzt müssen sie aber auch liefern!“: Ob das alles ausreicht, um die Destiny-Hüter im Spiel zu halten, bleibt abzuwarten. Die meisten dieser Inhalte kennt man bereits und es könnte ohne Änderungen zu wenig sein, um die Spielerzahlen bis zur Finalen Form auf einem gesunden Niveau zu halten.

Hinzu kommt, dass die Reaktionen der Destiny 2-Community auf die verlängerte Season ebenfalls gemischt sind. Dennoch sehen viele Spieler darin eine Chance, dass Bungie es wieder schafft, ein gutes DLC abzuliefern. Mancher will daher die Zeit nutzen, um andere Spiele zu spielen, die er schon viel zu lange vor sich herschiebt. Andere wollen noch einige unerledigte Langzeitziele in Destiny 2 abschließen.

In einem scheint sich die Community ausnahmsweise mal einig zu sein: Was von Destiny 2 derzeit wirklich erwartet wird, ist nach 10 Jahren ein beeindruckendes, überraschendes und befriedigendes Ende der ersten großen Saga von Licht und Dunkelheit.

Welche Erwartungen habt ihr an die kommenden Inhalte und Events in dieser langen Season? Und habt ihr Hoffnungen und Vermutungen bezüglich des Inhaltsupdates „Ins Licht“ im April 2024? Glaubt ihr, dass dieses Update großen Einfluss auf die Gesamtgeschichte von Destiny 2 haben wird? Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Spekulationen in den Kommentaren.

